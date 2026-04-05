Παιδικό Πανεπιστήμιο Περιφέρειας Αττικής: Ολοκληρώθηκε ο φετινός κύκλος μαθημάτων

«Ένα ταξίδι γνώσης και έμπνευσης που έχει γίνει πλέον θεσμός», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Εικόνες από την τελετή αποφοίτησης των παιδιών που συμμετείχαν στο Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο φετινός κύκλος μαθημάτων του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής ολοκληρώθηκε με τελετή αποφοίτησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Το πρόγραμμα προσέφερε δωρεάν βιωματική εκπαίδευση σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου σε θέματα όπως το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία.
  • Το Παιδικό Πανεπιστήμιο αποτελεί θεσμό που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιστημονική γνώση και την πραγματική ζωή.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Αττικής, που συνέβαλαν στη διοργάνωση και υλοποίηση των μαθημάτων.
  • Η δράση διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021
  • 2027».
Snapshot powered by AI

Στην εμβληματική κεντρική αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, η τελετή αποφοίτησης των παιδιών που συμμετείχαν στο Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την επίσημη ολοκλήρωση του φετινού κύκλου μαθημάτων.

«Ένα ταξίδι γνώσης, εμπειρίας και έμπνευσης»

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα ταξίδι γνώσης, εμπειρίας και έμπνευσης» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος απένειμε διπλώματα σε παιδιά που παρακολούθησαν τον φετινό κύκλο, τονίζοντας ότι μέσα από τις θεματικές ενότητες του Παιδικού Πανεπιστημίου παρουσιάστηκαν έννοιες, όπως «το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, που δεν είναι απλώς 'μαθήματα', αλλά αφορούν άμεσα τον κόσμο που εσείς θα κληθείτε να διαμορφώσετε».

Νίκος Χαρδαλιάς

Στιγμιότυπο από την τελετή αποφοίτησης του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής, στην κεντρική αίθουσα του ΕΚΠΑ στα Προπύλαια

«Ένας θεσμός με ουσιαστικό αντίκτυπο»

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αποκόμιση βιωματικών γνώσεων από τη δράση, χαρακτηρίζοντας το Παιδικό Πανεπιστήμιο «μια συνειδητή επιλογή της Περιφέρειας Αττικής, που πλέον έχει γίνει θεσμός - μια επένδυση με ευρωπαϊκούς πόρους, που δεν μένει στα χαρτιά, αλλά μετατρέπεται σε ευκαιρίες, σε εμπειρίες, σε γνώση για τα παιδιά μας».

Εικόνες από την τελετή αποφοίτησης των παιδιών που συμμετείχαν στο Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «για εμάς, κάθε ευρώ έχει αξία μόνο όταν επιστρέφει στην κοινωνία – και γίνεται πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί στην Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε βαθιά ότι η εκπαίδευση δεν σταματά στο σχολείο. Συνεχίζεται παντού: στην εμπειρία, στη γνώση, στην επαφή με την πραγματική ζωή. Και κυρίως, πιστεύουμε ότι η γνώση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Γι’ αυτό και αυτή η δράση μας είναι δωρεάν. Γιατί η ευκαιρία δεν μπορεί να είναι προνόμιο. Πρέπει να είναι δικαίωμα».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους ακαδημαϊκούς που συμμετείχαν στη φετινή δράση, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας που «δούλεψαν με συνέπεια και μεράκι για να γίνει πράξη».

Μαθητές παραλαμβάνουν τα διπλώματά τους κατά την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Ευχήθηκε στα παιδιά κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους σχέδια και απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα για συμμετοχή στον επόμενο κύκλο μαθημάτων.

«Γιατί, τελικά, αυτό είναι το Παιδικό Πανεπιστήμιο: όχι μόνο μαθήματα, αλλά μια σπίθα. Και αυτή τη σπίθα θέλουμε να τη δούμε να γίνεται φλόγα. Φλόγα γνώσης, δημιουργίας, ευθύνης», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Στιγμιότυπο από την τελετή αποφοίτησης του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής, στην κεντρική αίθουσα του ΕΚΠΑ στα Προπύλαια

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην τελετή αποφοίτησης παρευρέθηκαν επίσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του ΠΑ.ΠΕΙ. Καθηγητής Άγγελος Παντουβάκης, η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων του ΕΜΠ Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Δρ. Παναγιώτης Μυλωνάς, ο Διευθυντής του ΠΤΑ Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική 2021-2027» Δημήτρης Δρόσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς, ο Υπεύθυνος του Κέντρου Καινοτομίας του ΠΤΑ Αττικής Πέτρος Ποδάρας κ.α.

Στιγμιότυπο από την τελετή αποφοίτησης του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

Βιωματική επαφή με την επιστημονική γνώση και την έρευνα

Για μία ακόμα χρονιά, το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά – μαθήτριες και μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου – να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πέντε βιωματικών θεματικών ενοτήτων, σε πραγματικούς πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς χώρους.

Εικόνες από την τελετή αποφοίτησης των παιδιών

Από τις 28 Φεβρουαρίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών άνοιξαν τις αίθουσες, τα εργαστήρια και τα αμφιθέατρά τους για να παράσχουν, απολύτως δωρεάν, μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά.

Μαθήματα με επίκεντρο το μέλλον

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με τη συμβολή διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των κορυφαίων αυτών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Αττικής, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιστημονική γνώση και καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη των μαθητών πάνω σε επίκαιρα επιστημονικά αντικείμενα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία.

Τα διπλώματά που παρέλαβαν τα παιδιά, κατά την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έννοιες όπως η κλιματική κρίση, η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη γεωργία και η υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα βίωσαν την καθημερινότητα ενός φοιτητή, ήρθαν σε επαφή με ερευνητές και καθηγητές και πήραν ερεθίσματα για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον.

Η στιγμή της απονομής διπλωμάτων στους μικρούς «αποφοίτους» του Παιδικού Πανεπιστημίου

Η Δράση διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής – ΚΕ.Κ.Π.Α.» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
