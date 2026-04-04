Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων: Κοινή καμπάνια από την Περιφέρεια Αττικής και Υπουργείο Εσωτερικών

Σε 24 φωτεινές πινακίδες θα προβάλλονται σήμερα, εναλλασσόμενα μηνύματα ευαισθητοποίησης

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μηνύματα για την υιοθεσία και την προστασία των αδέσποτων ζώων προβάλλονται σε φωτεινές πινακίδες της Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, προχωρά στην υλοποίηση συντονισμένης δράσης ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της προστασίας και της φροντίδας των αδέσποτων.

Στο πλαίσιο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου 4 Απριλίου, θα προβάλλονται διαδοχικά σχετικά μηνύματα και στις 24 φωτεινές πινακίδες της Περιφέρειας που είναι εγκατεστημένες σε κομβικά σημεία και κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Τα τέσσερα μηνύματα που θα εναλλάσσονται, έχουν σχεδιαστεί με τρόπο άμεσο, συναισθηματικό και κατανοητό, προκειμένου να κινητοποιήσουν τους πολίτες και να ενισχύσουν τη φιλοζωική συνείδηση, και είναι τα εξής:

  1. «ΚΑΝΕΝΑ ΖΩΟ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ»
  2. «ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΑΠΗ»
  3. «ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»
  4. «ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΦΙΛΙΑ»

Σε κάθε προβολή, στο άνω μέρος της οθόνης θα αναγράφεται η φράση «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», υπενθυμίζοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας, ενώ στο κάτω μέρος θα εμφανίζεται η κοινή υπογραφή της Ειδικής Γραμματείας, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής, υπογραμμίζοντας τη θεσμική συνεργασία των φορέων.

Μήνυμα για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων προβάλλεται σε φωτεινή πινακίδα της Περιφέρειας Αττικής

Η καμπάνια πέρα από τους δρόμους της πόλης

Η καμπάνια δεν περιορίζεται μόνο στο οδικό δίκτυο. Στη δράση συμμετέχουν ενεργά ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος όπου θα προβάλλονται τα ίδια μηνύματα στις διαδραστικές οθόνες που λειτουργούν εκεί, ενισχύοντας περαιτέρω τη διάχυση της καμπάνιας στο κοινό.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων με τρόπο ολιστικό και βιώσιμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη της εγκατάλειψης, στην ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων συντροφιάς, καθώς και στην ενίσχυση των δράσεων υιοθεσίας.

Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα ζώα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου

Η Περιφέρεια στηρίζει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη στείρωση, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή και την υπεύθυνη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτεί συντονισμό, συνέπεια και διαρκή ενημέρωση της κοινωνίας.

«Η ευθύνη απέναντι στα αδέσποτα είναι θέμα πολιτισμού»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει κάτι ουσιαστικό: την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα ζώα που βρίσκονται δίπλα μας, χωρίς φωνή, χωρίς προστασία. Τα αδέσποτα ζώα δεν είναι «αόρατα». Είναι αποτέλεσμα δικών μας επιλογών – της αδιαφορίας, της εγκατάλειψης, της έλλειψης παιδείας. Και γι’ αυτό, η λύση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Είναι θέμα ευθύνης, συνέπειας και πολιτισμού.

Στην Περιφέρεια Αττικής, στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις φροντίδας, περίθαλψης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με τους 66 δήμους μας και τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, σε θεσμικό επίπεδο, έχουν γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών πολύ σημαντικά βήματα, με ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς και με αυστηρότερες ποινές απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης. Είναι μια κατεύθυνση που δείχνει ότι ως κοινωνία μπορούμε – και οφείλουμε – να γίνουμε καλύτεροι.

Όμως, η πραγματική αλλαγή ξεκινά από την καθεμία και τον καθένα από εμάς. Ας κάνουμε το επόμενο βήμα: να ανοίξουμε το σπίτι και την καρδιά μας, υιοθετώντας ένα αδέσποτο ζώο και δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί η αγάπη που δίνουμε στα ζώα έχει τη δύναμη να μας κάνει καλύτερους.

Ο τρόπος που φερόμαστε στα ζώα λέει πολλά για τον κόσμο που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Γιατί τελικά, μια κοινωνία κρίνεται, πρώτα και πάνω απ’ όλα, από το πώς προστατεύει τους πιο αδύναμους».

«Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων» σε ηλεκτρονική πινακίδα σε κεντρική οδική αρτηρία της Αττικής

«Τι κοινωνία θέλουμε να είμαστε;»

Από την πλευρά του ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, Νίκος Χρυσάκης, τόνισε:

«Η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια πράξη ευθύνης και φροντίδας. Με την καμπάνια αυτή η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς επιδιώκει να υπενθυμίσει ότι κάθε ζώο είναι μοναδικό και αξίζει μια οικογένεια. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, μια καμπάνια που, στην ουσία της, μας θέτει ένα απλό ερώτημα: Τι κοινωνία θέλουμε να είμαστε; Μια κοινωνία που προσπερνά; Ή μια κοινωνία που βλέπει, αισθάνεται και ανταποκρίνεται; Η φροντίδα για τα ζώα δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Είναι δείκτης πολιτισμού. Είναι στάση ζωής. Επιδιώκουμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και το σπίτι μας σε ισότιμα μέλη που είναι εκεί έξω και μας περιμένουν».

