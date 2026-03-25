Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνας ελευθερίας»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού

Newsbomb

Ο Νίκος Χαρδαλιάς
Πηγή: Περιφέρεια Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, που διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρακολούθησε τη Δοξολογία στη Μητρόπολη και ακολούθως τη στρατιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο μήνυμά του ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε:

«Η 25η Μαρτίου αποτελεί μια διπλή γιορτή για το Έθνος και την Πίστη μας. Τιμούμε την Εθνική Επέτειο του 1821, τον μεγάλο αγώνα των προγόνων μας για ελευθερία, ανεξαρτησία και δημοκρατία, αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μια ημέρα βαθιάς πνευματικής σημασίας για την Ορθοδοξία.

Το 1821 δεν ήταν μόνο η αφετηρία της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Ήταν μια πράξη βαθιά πολιτική, που επηρέασε την ίδια την ευρωπαϊκή ιστορία, αναδεικνύοντας τη δύναμη των λαών να διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης.

xardalias-3.jpeg

Σήμερα, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, με πολεμικές συγκρούσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή να υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη, οι αξίες της ελληνικής επανάστασης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Μας καλούν να αναλογιστούμε ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και απαιτούν από όλους μας καθαρές θέσεις, συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Η Ελλάδα, ως χώρα με βαθιές ιστορικές ρίζες στη δημοκρατία, οφείλει να στέκεται σταθερά υπέρ της ειρήνης, της ελευθερίας και της διεθνούς νομιμότητας. Και εμείς, σε κάθε επίπεδο ευθύνης, οφείλουμε να τιμούμε την παρακαταθήκη του 1821 καθημερινά – όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις.

Με ενότητα, αυτοπεποίθηση και ιστορική συνείδηση, συνεχίζουμε να προχωρούμε μπροστά, κρατώντας ζωντανές τις αξίες που μας καθόρισαν ως Έθνος και τιμώντας τον αγώνα των ηρώων μας που αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα.
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Στην είσοδο της Μητρόπολης, ο Περιφερειάρχης Αττικής υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

perifereia-attikis-7.jpeg

Εντός του μητροπολιτικού ναού, την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία υποδέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος χοροστάτησε στη δοξολογία.

Αμέσως μετά, ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, ενώ προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

xardalias-8.jpeg

Στην εξέδρα των επισήμων παρακάθισαν επίσης, πέραν των προαναφερομένων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας που τίμησε με την παρουσία του και τις φετινές εκδηλώσεις, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελος, ο βουλευτής Άγγελος Συρίγος ως εκπρόσωπος της ΝΔ, ο βουλευτής Βασίλειος Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος της «Ελληνικής Λύσης», ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος ως εκπρόσωπος της «Νίκης», πρέσβεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι αξιωματικοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί, Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, θεσμικών φορέων και ξένων δογμάτων κ.α.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
