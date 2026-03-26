Ισχυρή συνεργασία Χαρδαλιά - Μώραλη και κοινό όραμα για τον Πειραιά με δράσεις κοινωνικής προσφοράς

Τα δύο τελευταία χρόνια, κρίσιμα έργα και κομβικές δράσεις με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης χάρη στην αγαστή συνεργασία Χαρδαλιά και Μώραλη

Το εξαιρετικό κλίμα στη σχέση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, αλλά και η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συμπόρευσης πάνω σε δράσεις προς όφελος των πολιτών, επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Συνεδρίου Εθελοντισμού στον Πειραιά – μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία που συνδιοργάνωσαν, πριν από λίγες ημέρες, η Περιφέρεια και ο Δήμος.

Σε ιδιαίτερα θερμό τόνο ήταν οι αναφορές του Δημάρχου Πειραιά προς τον Περιφερειάρχη, με τον Γιάννη Μώραλη να δηλώνει εξαιρετικά χαρούμενος για τη συνεργασία του «με έναν άνθρωπο, το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας ζωής του οποίου είναι αφιερωμένο στην Αυτοδιοίκηση», όπως υπογράμμισε.

«Ευχαριστώ τον Νίκο Χαρδαλιά για τη συνεργασία - είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας»

Ο Δήμαρχος Πειραιά έκανε ξεχωριστή αναφορά στην εποικοδομητική συνεργασία που έχει τα τελευταία δυόμιση χρόνια με την Περιφέρεια, με μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και οικονομία του μεγάλου λιμανιού. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χαρδαλιά για την ευρύτερη συνεργασία μας - θα έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας» ανέφερε ο Γιάννης Μώραλης και πρόσθεσε: «Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ εκτιμώ, προσπαθεί πολύ να κάνει τη δουλειά του - και την κάνει καλά. Και από τη μεταξύ μας σχέση, μπορεί να διαπιστώσει κανένας ότι όταν οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης συνεργάζονται, τα αποτελέσματα είναι θετικά και πολλαπλασιάζεται το όφελος προς την κοινωνία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ, επεσήμανε ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή του Πειραιά για τη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, καθώς όπως είπε «η πόλη είναι ταυτισμένη με την αλληλεγγύη και τη δύναμη της κοινότητας, ενώ αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από το μέλλον του εθελοντισμού».

«Άξιος αυτοδιοικητικός ο Γιάννης Μώραλης με βαθιά κοινωνική ευαισθησία»

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του προς τον «Δήμαρχο Πειραιά, τον φίλο Γιάννη Μώραλη», όπως τον αποκάλεσε, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «άξιο αυτοδιοικητικό και, πάνω απ’ όλα, έναν άνθρωπο με βαθιά κοινωνική ευαισθησία», δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια κουλτούρας συλλογικότητας και συμμετοχής στην πόλη κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τα εύσημα του Νίκου Χαρδαλιά επεκτάθηκαν και στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου, «με την εξαιρετική δουλειά του οποίου υλοποιούνται σημαντικές δράσεις που λειτουργούν ως πραγματικός πολλαπλασιαστής κοινωνικής προσφοράς και αποδεικνύουν στην πράξη τι μπορεί να πετύχει μια πόλη όταν ενεργοποιεί τις δυνάμεις της κοινωνίας της», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτοδιοικητικοί παράγοντες έχουν δημόσια εκφραστεί για την αμοιβαία εκτίμηση και τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τα δύο τελευταία χρόνια, κρίσιμα έργα και κομβικές δράσεις με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης χάρη στην αγαστή συνεργασία Χαρδαλιά και Μώραλη.

51 έργα, 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Πειραιά

Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στον Πειραιά τον περασμένο Ιούνιο, επιβεβαιώθηκε η εξασφάλιση 83 εκατ. ευρώ για τουλάχιστον 51 έργα στον Δήμο, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Προγράμματος ‘Αττική 2021-2027’. «Ο Γιάννης Μώραλης, ένας άξιος και έμπειρος δήμαρχος και αγαπητός φίλος, κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και αγαστή συνεργασία» είχε πει τότε ο Νίκος Χαρδαλιάς, με τον Γιάννη Μώραλη να απαντά ότι «η παρουσία του Νίκου Χαρδαλιά στον Πειραιά αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της ουσιαστικής και έμπρακτης συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο μας και στην Περιφέρεια».

