Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

Ανοιχτά παραμένουν τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη 1η Απριλίου. Κλειστά τα νυχτερινά – Ισχυρές συστάσεις από την Περιφέρεια για τις μετακινήσεις

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»
  • Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική θα παραμείνουν ανοιχτά την Τετάρτη 1η Απριλίου, ενώ τα νυχτερινά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio.
  • Συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, ειδικά από το απόγευμα και μετά, καθώς και επανεξέταση των απογευματινών δραστηριοτήτων και φροντιστηρίων.
  • Ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας η έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.
  • Τα συναρμόδια υπουργεία καλούνται να αποφασίσουν την αναβολή ή ματαίωση μαθητικών εκδρομών προς και από περιοχές σε κόκκινο συναγερμό.
  • Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων.
«Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την απόφαση που ελήφθη για τα σχολεία στο λεκανοπέδιο λόγω της κακοκαιρίας Erminio.

Υπενθυμίζεται πως αποφασίστηκε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία της πρωτοβάθμια και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να μείνουν κλειστά τα νυχτερινά σχολεία.

Στη δήλωσή του, ο κ. Χαρδαλιάς προχώρησε σε τέσσερις συστάσεις προς τους μαθητές, τους γονείς, αλλά και το υπουργείο Παιδείας:

  1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.
  2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.
  3. Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.
  4. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά:

«Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στη διεθνή ισορροπία

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, μάνα μου»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πάρτε μόνοι σας τα Στενά του Ορμούζ ή αγοράστε από ΗΠΑ - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιέγκο Μαραντόνα: Το «σπίτι του θεού» μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου για άπορους

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός στρατός: «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε στο Ιράν για τις επόμενες εβδομάδες»

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

14:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάσος - Κάρπαθος: Αρχαία ναυάγια, αγγεία, βυζαντινές άγκυρες - Εντυπωσιακά ευρήματα στον βυθό από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως το σήμερα

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Νέο νομοσχέδιο περιορίζει την πώληση προϊόντων κάνναβης σε ανηλίκους

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές – Η άρνηση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία ενισχύει το επιχείρημα της αυτοδυναμίας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών

14:01WHAT THE FACT

Η εξήγηση για την οπτική ψευδαίσθηση με τις 9 μωβ κουκκίδες που έγινε viral

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

13:59WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο βαθαίνει: Επιστήμονες εντόπισαν DNA ανθρώπων, ζώων και φυτών

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Live εικόνα από τη Μητρόπολη Αθηνών - Η χώρα αποχαιρετά την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου - Εικόνες

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Κόκκινος συναγερμός για 7 περιοχές

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Αυτός είναι ο 27χρονος που θώπευσε 54χρονη - Πώς σώθηκε η γυναίκα

10:16LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο τελευταίο αντίο η κόρη και τα εγγόνια της - Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ