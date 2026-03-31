Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων.

«Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την απόφαση που ελήφθη για τα σχολεία στο λεκανοπέδιο λόγω της κακοκαιρίας Erminio.

Υπενθυμίζεται πως αποφασίστηκε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία της πρωτοβάθμια και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να μείνουν κλειστά τα νυχτερινά σχολεία.

Στη δήλωσή του, ο κ. Χαρδαλιάς προχώρησε σε τέσσερις συστάσεις προς τους μαθητές, τους γονείς, αλλά και το υπουργείο Παιδείας:

Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια. Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά:

«Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».