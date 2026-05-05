e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 8 Μαΐου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου
Snapshot
Από τις 4 έως τις 8 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
- από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
