e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 8 Μαΐου

Από τις 4 έως τις 8 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
  • από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
