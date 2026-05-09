Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λίγες ημέρες ακόμα για την έκπτωση του 4%

Υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο έως και τις 15 Ιουλίου 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η προθεσμία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με έκπτωση 4% είναι μέχρι τις 15 Μαΐου 2026.
  • Η έκπτωση μειώνεται στο 3% για υποβολές έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για υποβολές έως τις 15 Ιουλίου 2026.
  • Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου 2026.
  • Σε περίπτωση επιπλέον φόρου από τροποποιητική δήλωση, η έκπτωση υπολογίζεται χωριστά για το αρχικό και το επιπλέον ποσό, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής.
  • Η εφάπαξ καταβολή του φόρου με έκπτωση πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Σε 2,3 εκατ. ανέρχονται οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ, μετά και την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων, ενώ από τις 17 Απριλίου ξεκίνησε η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.

Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

  • 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου,
  • 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και
  • 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την τροποποιητική φορολογική δήλωση

Μετά την υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι υπόχρεοι μπορούν να να ελέγχουν τη δήλωσή τους, και αν διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Για όλους τους υπόχρεους, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται:

  • για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ:
  • εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

