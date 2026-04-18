NBA: Οι Σανς «έσβησαν» τον Κάρι κι άφησαν τους Ουόριορς εκτός playoffs – Πρόκριση για τους Μάτζικ

Το Φοίνιξ θριάμβευσε στον αγώνα με τους «πολεμιστές» στον καθοριστικό αγώνα των play-in της Δύσης. Οι Σανς επικράτησαν 111-96 κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στα playoffs, όπου στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσουν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στο αντίστοιχο παιχνίδι για τα play-in της Ανατολής, οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν με το εμφατικό 121-90 των Σάρλοτ Χόρνετς, παίρνοντας την πρόκριση και στον πρώτο γύρο θα παίξουν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Η σεζόν, λοιπόν, ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Στίβεν Κάρι και τους Ουόριορς, οι οποίοι για τρίτη διαδοχική χρονιά δεν κατάφεραν να περάσουν από τη διαδικασία των play-in. Πρόκειται για ακόμη μία απογοητευτική εξέλιξη για τον έμπειρο γκαρντ, που διανύει την 17η σεζόν της καριέρας του σε ηλικία 38 ετών.

Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση λίγες ημέρες νωρίτερα απέναντι στους Κλίπερς, ο Κάρι αυτή τη φορά περιορίστηκε από την άμυνα των Σανς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους και 4 ασίστ. Είχε επιστρέψει πρόσφατα στη δράση, μετά από απουσία περίπου δύο μηνών λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο.

Καθοριστικός για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους, οδηγώντας τους Σανς σε μια άνετη επικράτηση. Το Φοίνιξ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και, παρότι οι Ουόριορς μείωσαν τη διαφορά στο ημίχρονο, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Οι Πρωταθλητές του 2022 ολοκληρώνουν μια δύσκολη χρονιά, η οποία επηρεάστηκε από τους συνεχόμενους τραυματισμούς κι από το γεγονός ότι το ρόστερ τους έχει φτάσει σε προχωρημένη ηλικία. Μεταξύ των απουσιών ξεχωρίζει εκείνη του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ενώ αρκετοί ακόμη παίκτες, όπως οι Αλ Χόρφορντ και Κρίσταπς Πορζίνγκις, έχασαν σημαντικό αριθμό αγώνων.

Ο Κάρι, που δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, δεν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης και στοχεύει σε μία ακόμη προσπάθεια για τίτλο την επόμενη σεζόν.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, οι Ορλάντο Μάτζικ κυριάρχησαν απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη από νωρίς. Με εντυπωσιακή αμυντική λειτουργία, προηγήθηκαν με μεγάλη διαφορά ήδη από το πρώτο ημίχρονο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους χωρίς λύσεις στην επίθεση.

Ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε για τους νικητές με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια επιβλητική εμφάνιση. Από την άλλη πλευρά, ο ΛαΜέλο Μπολ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η απόδοσή του ανέβηκε όταν το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί.

Η ήττα αυτή σηματοδοτεί το τέλος της εφετινής πορείας των Χόρνετς, οι οποίοι παρουσίασαν ένα νεανικό και ανταγωνιστικό σύνολο, επιστρέφοντας στο προσκήνιο μετά από χρόνια απουσίας από τα playoffs. Από την άλλη, οι Μάτζικ ετοιμάζονται για τη δύσκολη αποστολή στο Ντιτρόιτ, όπου θα ξεκινήσουν τη σειρά του πρώτου γύρου απέναντι στους Πίστονς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης των playoffs στο NBA

ΔΥΣΗ

(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (8) Φοίνιξ Σανς

Game 1: Θάντερ - Σανς (19/04, 22:30)

Game 2: Θάντερ - Σανς (22/04, 04:30)

Game 3: Σανς - Θάντερ (25/04, 22:30)

Game 4: Σανς - Θάντερ (27/04, ώρα TBD)

Game 5: Θάντερ - Σανς (29/04) *

Game 6: Σανς - Θάντερ (01/05) *

Game 7: Θάντερ - Σανς (03/05) *

(2) Σαν Αντόνιο Σπερς – (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Game 1: Σπερς - Μπλέιζερς (20/04, 04:00)

Game 2: Σπερς - Μπλέιζερς (22/04, 03:00)

Game 3: Μπλέιζερς - Σπερς (25/04, 05:30)

Game 4: Μπλέιζερς - Σπερς (26/04, 22:30)

Game 5: Σπερς - Μπλέιζερς (28/04) *

Game 6: Μπλέιζερς - Σπερς (30/04) *

Game 7: Σπερς - Μπλέιζερς (02/05) *

(3) Ντένβερ Νάγκετς – (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Game 1: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (18/04, 22:30)

Game 2: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (21/04, 05:30)

Game 3: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (24/04, 04:30)

Game 4: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (26/04, 03:30)

Game 5: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (27/04) *

Game 6: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (30/04) *

Game 7: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (02/05) *

(4) Λος Άντζελες Λέικερς – (5) Χιούστον Ρόκετς

Game 1: Λέικερς - Ρόκετς (19/04, 03:30)

Game 2: Λέικερς - Ρόκετς (22/04, 05:30)

Game 3: Ρόκετς - Λέικερς (25/04, 03:00)

Game 4: Ρόκετς - Λέικερς (27/04, 04:30)

Game 5: Λέικερς - Ρόκετς (29/04) *

Game 6: Ρόκετς - Λέικερς (01/05) *

Game 7: Λέικερς - Ρόκετς (03/05) *

ΑΝΑΤΟΛΗ

(1) Ντιτρόιτ Πίστονς – (8) Ορλάντο Μάτζικ

Game 1: Πίστονς - Μάτζικ (20/04, 01:30)

Game 2: Πίστονς - Μάτζικ (23/04, 02:00)

Game 3: Μάτζικ - Πίστονς (25/04, 20:00)

Game 4: Μάτζικ - Πίστονς (28/04, 02:00)

Game 5: Πίστονς - Μάτζικ (30/04, 02:00) *

Game 6: Μάτζικ - Πίστονς (02/05, 02:00) *

Game 7: Πίστονς - Μάτζικ (04/05, 02:00) *

(2) Μπόστον Σέλτικς – (7) Φιλαδέλφια Σίξερς

Game 1: Σέλτικς - Σίξερς (19/04, 20:00)

Game 2: Σέλτικς - Σίξερς (22/04, 02:00)

Game 3: Σίξερς - Σέλτικς (25/04, 02:00)

Game 4: Σίξερς - Σέλτικς (27/04, 02:00)

Game 5: Σέλτικς - Σίξερς (29/04, 02:00) *

Game 6: Σίξερς - Σέλτικς (01/05, 02:00) *

Game 7: Σέλτικς - Σίξερς (03/05, 02:00) *

(3) Νιου Γιορκ Νικς – (6) Ατλάντα Χοκς

Game 1: Νικς - Χοκς (19/04, 01:00)

Game 2: Νικς - Χοκς (21/04, 03:00)

Game 3: Χοκς - Νικς (24/04, 02:00)

Game 4: Χοκς - Νικς (26/04, 01:00)

Game 5: Νικς - Χοκς (29/04, 02:00) *

Game 6: Χοκς - Νικς (01/05, 02:00) *

Game 7: Νικς - Χοκς (03/05, 02:00) *

(4) Κλίβελαντ Καβαλίερς – (5) Τορόντο Ράπτορς

Game 1: Καβαλίερς - Ράπτορς (18/04, 20:00)

Game 2: Καβαλίερς - Ράπτορς (21/04, 02:00)

Game 3: Ράπτορς - Καβαλίερς (24/04, 03:00)

Game 4: Ράπτορς - Καβαλίερς (26/04, 20:00)

Game 5: Καβαλίερς - Ράπτορς (30/04, 02:00) *

Game 6: Ράπτορς - Καβαλίερς (02/05, 02:00) *

Game 7: Καβαλίερς - Ράπτορς (04/05, 02:00) *

Η πρόκριση κρίνεται στις τέσσερις νίκες κι με (*) όσοι αγώνες χρειαστούν ανάλογα την εξέλιξη κάθε ζευγαριού

