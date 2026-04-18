NBA: Οι Σανς «έσβησαν» τον Κάρι κι άφησαν τους Ουόριορς εκτός playoffs – Πρόκριση για τους Μάτζικ

Οι Σανς περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τον Στεφ Κάρι και προκρίθηκαν στα playoffs του NBA, αφήνοντας εκτός τους Ουόριορς – Πρόκριση και για τους Μάτζικ, η οποίοι τερμάτισαν το εφετινό όμορφο ταξίδι των Χόρνετς | Τα ζευγάρια και το αναλυτικό πρόγραμμα του πρώτου γύρου.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Το Φοίνιξ θριάμβευσε στον αγώνα με τους «πολεμιστές» στον καθοριστικό αγώνα των play-in της Δύσης. Οι Σανς επικράτησαν 111-96 κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στα playoffs, όπου στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσουν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στο αντίστοιχο παιχνίδι για τα play-in της Ανατολής, οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν με το εμφατικό 121-90 των Σάρλοτ Χόρνετς, παίρνοντας την πρόκριση και στον πρώτο γύρο θα παίξουν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Η σεζόν, λοιπόν, ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Στίβεν Κάρι και τους Ουόριορς, οι οποίοι για τρίτη διαδοχική χρονιά δεν κατάφεραν να περάσουν από τη διαδικασία των play-in. Πρόκειται για ακόμη μία απογοητευτική εξέλιξη για τον έμπειρο γκαρντ, που διανύει την 17η σεζόν της καριέρας του σε ηλικία 38 ετών.

Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση λίγες ημέρες νωρίτερα απέναντι στους Κλίπερς, ο Κάρι αυτή τη φορά περιορίστηκε από την άμυνα των Σανς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους και 4 ασίστ. Είχε επιστρέψει πρόσφατα στη δράση, μετά από απουσία περίπου δύο μηνών λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο.

Καθοριστικός για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους, οδηγώντας τους Σανς σε μια άνετη επικράτηση. Το Φοίνιξ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και, παρότι οι Ουόριορς μείωσαν τη διαφορά στο ημίχρονο, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Οι Πρωταθλητές του 2022 ολοκληρώνουν μια δύσκολη χρονιά, η οποία επηρεάστηκε από τους συνεχόμενους τραυματισμούς κι από το γεγονός ότι το ρόστερ τους έχει φτάσει σε προχωρημένη ηλικία. Μεταξύ των απουσιών ξεχωρίζει εκείνη του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ενώ αρκετοί ακόμη παίκτες, όπως οι Αλ Χόρφορντ και Κρίσταπς Πορζίνγκις, έχασαν σημαντικό αριθμό αγώνων.

Ο Κάρι, που δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, δεν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης και στοχεύει σε μία ακόμη προσπάθεια για τίτλο την επόμενη σεζόν.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, οι Ορλάντο Μάτζικ κυριάρχησαν απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη από νωρίς. Με εντυπωσιακή αμυντική λειτουργία, προηγήθηκαν με μεγάλη διαφορά ήδη από το πρώτο ημίχρονο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους χωρίς λύσεις στην επίθεση.

Ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε για τους νικητές με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια επιβλητική εμφάνιση. Από την άλλη πλευρά, ο ΛαΜέλο Μπολ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η απόδοσή του ανέβηκε όταν το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί.

Η ήττα αυτή σηματοδοτεί το τέλος της εφετινής πορείας των Χόρνετς, οι οποίοι παρουσίασαν ένα νεανικό και ανταγωνιστικό σύνολο, επιστρέφοντας στο προσκήνιο μετά από χρόνια απουσίας από τα playoffs. Από την άλλη, οι Μάτζικ ετοιμάζονται για τη δύσκολη αποστολή στο Ντιτρόιτ, όπου θα ξεκινήσουν τη σειρά του πρώτου γύρου απέναντι στους Πίστονς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης των playoffs στο NBA

ΔΥΣΗ

(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (8) Φοίνιξ Σανς

  • Game 1: Θάντερ - Σανς (19/04, 22:30)
  • Game 2: Θάντερ - Σανς (22/04, 04:30)
  • Game 3: Σανς - Θάντερ (25/04, 22:30)
  • Game 4: Σανς - Θάντερ (27/04, ώρα TBD)
  • Game 5: Θάντερ - Σανς (29/04) *
  • Game 6: Σανς - Θάντερ (01/05) *
  • Game 7: Θάντερ - Σανς (03/05) *

(2) Σαν Αντόνιο Σπερς – (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

  • Game 1: Σπερς - Μπλέιζερς (20/04, 04:00)
  • Game 2: Σπερς - Μπλέιζερς (22/04, 03:00)
  • Game 3: Μπλέιζερς - Σπερς (25/04, 05:30)
  • Game 4: Μπλέιζερς - Σπερς (26/04, 22:30)
  • Game 5: Σπερς - Μπλέιζερς (28/04) *
  • Game 6: Μπλέιζερς - Σπερς (30/04) *
  • Game 7: Σπερς - Μπλέιζερς (02/05) *

(3) Ντένβερ Νάγκετς – (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς

  • Game 1: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (18/04, 22:30)
  • Game 2: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (21/04, 05:30)
  • Game 3: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (24/04, 04:30)
  • Game 4: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (26/04, 03:30)
  • Game 5: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (27/04) *
  • Game 6: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (30/04) *
  • Game 7: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (02/05) *

(4) Λος Άντζελες Λέικερς – (5) Χιούστον Ρόκετς

  • Game 1: Λέικερς - Ρόκετς (19/04, 03:30)
  • Game 2: Λέικερς - Ρόκετς (22/04, 05:30)
  • Game 3: Ρόκετς - Λέικερς (25/04, 03:00)
  • Game 4: Ρόκετς - Λέικερς (27/04, 04:30)
  • Game 5: Λέικερς - Ρόκετς (29/04) *
  • Game 6: Ρόκετς - Λέικερς (01/05) *
  • Game 7: Λέικερς - Ρόκετς (03/05) *

ΑΝΑΤΟΛΗ

(1) Ντιτρόιτ Πίστονς – (8) Ορλάντο Μάτζικ

  • Game 1: Πίστονς - Μάτζικ (20/04, 01:30)
  • Game 2: Πίστονς - Μάτζικ (23/04, 02:00)
  • Game 3: Μάτζικ - Πίστονς (25/04, 20:00)
  • Game 4: Μάτζικ - Πίστονς (28/04, 02:00)
  • Game 5: Πίστονς - Μάτζικ (30/04, 02:00) *
  • Game 6: Μάτζικ - Πίστονς (02/05, 02:00) *
  • Game 7: Πίστονς - Μάτζικ (04/05, 02:00) *

(2) Μπόστον Σέλτικς – (7) Φιλαδέλφια Σίξερς

  • Game 1: Σέλτικς - Σίξερς (19/04, 20:00)
  • Game 2: Σέλτικς - Σίξερς (22/04, 02:00)
  • Game 3: Σίξερς - Σέλτικς (25/04, 02:00)
  • Game 4: Σίξερς - Σέλτικς (27/04, 02:00)
  • Game 5: Σέλτικς - Σίξερς (29/04, 02:00) *
  • Game 6: Σίξερς - Σέλτικς (01/05, 02:00) *
  • Game 7: Σέλτικς - Σίξερς (03/05, 02:00) *

(3) Νιου Γιορκ Νικς – (6) Ατλάντα Χοκς

  • Game 1: Νικς - Χοκς (19/04, 01:00)
  • Game 2: Νικς - Χοκς (21/04, 03:00)
  • Game 3: Χοκς - Νικς (24/04, 02:00)
  • Game 4: Χοκς - Νικς (26/04, 01:00)
  • Game 5: Νικς - Χοκς (29/04, 02:00) *
  • Game 6: Χοκς - Νικς (01/05, 02:00) *
  • Game 7: Νικς - Χοκς (03/05, 02:00) *

(4) Κλίβελαντ Καβαλίερς – (5) Τορόντο Ράπτορς

  • Game 1: Καβαλίερς - Ράπτορς (18/04, 20:00)
  • Game 2: Καβαλίερς - Ράπτορς (21/04, 02:00)
  • Game 3: Ράπτορς - Καβαλίερς (24/04, 03:00)
  • Game 4: Ράπτορς - Καβαλίερς (26/04, 20:00)
  • Game 5: Καβαλίερς - Ράπτορς (30/04, 02:00) *
  • Game 6: Ράπτορς - Καβαλίερς (02/05, 02:00) *
  • Game 7: Καβαλίερς - Ράπτορς (04/05, 02:00) *

Η πρόκριση κρίνεται στις τέσσερις νίκες κι με (*) όσοι αγώνες χρειαστούν ανάλογα την εξέλιξη κάθε ζευγαριού

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζωτική ανάγκη ένα μεγάλο δημοκρατικό “ξεβόλεμα” – Δεν υπάρχει αντίπαλος»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Σανς «έσβησαν» τον Κάρι κι άφησαν τους Ουόριορς εκτός playoffs – Πρόκριση για τους Μάτζικ

10:10ANNOUNCEMENTS

Φωτιά στο πρωτάθλημα με διαστημική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet!

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

10:01ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από την οστεοαρθρίτιδα: Πρακτικές συμβουλές αυτοφροντίδας που πραγματικά βοηθούν

09:52LIFESTYLE

Αιμιλία Υψηλάντη: «Έχω ζήσει κακοποιητική συμπεριφορά από συνάδελφο πάνω στη σκηνή»

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League playoffs 5-8: ΟΦΗ, Άρης και Βόλος στο… κυνήγι του Λεβαδειακού

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

09:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Eduplan.ai: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «κλείνει» τα κενά στα σχολεία - Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League playouts: «Φωτιά» η μάχη της παραμονής, εκτός έδρας οι τρεις που «καίγονται»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volga επιστρέφει με νέα μοντέλα που βασίζονται σε Geely

09:07LIFESTYLE

Ο Αντώνης Ρέμος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη – Η φωτογραφία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

08:53LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Τον πρώτο χρόνο με τα δίδυμα ήταν πολύ δύσκολα»

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η GAC πρώτη ξανά στη διατήρηση αξίας οχημάτων

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους

08:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix επενδύει στο gaming με μεγάλες κυκλοφορίες το 2026 – Οι επόμενες κινήσεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό Nissan Juke με νέο design και τεχνολογία

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από τη φωτιά - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τι συνέβη στο «δωμάτιο 10», ο ρόλος του αρσιβαρίστα και η επιμονή για ηχομόνωση

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η γνωριμία της Μυρτούς με έναν εκ των δραστών που έμελλε να αποδειχθεί μοιραία - Ψάχνουν αν γνώριζαν κι άλλοι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

06:25ΦΑΡΜΑΚΟ

«Γιατί να μην πληρώνουν παραπάνω κάποιες χώρες της Ευρώπης για φάρμακα;»: Ο πρόεδρος του τομέα φαρμάκων της Bayer Στέφαν Ούλριχ μιλά στο Newsbomb

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά - Η ανατροπή μετα την καλοκαιρία του Σαββατοκύριακου

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εργασίες - Πόσο κοστίζουν

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέθανε η ηθοποιός Νάντια Φαρές

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμές καυσίμων: Ανάσα μετά τη «βουτιά» του πετρελαίου - Πότε θα φανεί η μείωση στις αντλίες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τι χρειάζεται απέναντι στην Μονακό και ο δρόμος για το Final 4 στο «κάστρο» του

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ