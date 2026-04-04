NBA: Μεγάλο πλήγμα στους Λέικερς με Ντόντσιτς – Εκτός επ’ αόριστον ο Σλοβένος «σταρ»

Η ομάδα του Λ.Α. καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο Σλοβένος «σταρ» τίθεται νοκ άουτ για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Ο τραυματισμός προέκυψε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Θάντερ, αφήνοντας τους Λέικερς χωρίς τον ηγέτη τους, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν.

Η απουσία του «Luka Magic» είναι βέβαιο ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της regular season, με πέντε αγώνες να απομένουν, ενώ η συμμετοχή του στα playoffs παραμένει αμφίβολη.

Ο Ντόντσιτς πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν με τους Λέικερς, έχοντας σε 64 αγώνες μέσο όρο 33,5 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 8,3 ασίστ.

