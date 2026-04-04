NBA: Οι Σέλτικς «ισοπέδωσαν» τους Μπακς, έπαιξαν Θανάσης και Άλεξ – Όλα τα αποτελέσματα (04/04)

Οι Σέλτικς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική αγωνιστική τους κατάσταση, επικρατώντας με το εμφατικό 133-101 των Μπακς, οι οποίοι έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε Άλεξ και Θανάση Αντετοκούνμπο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/04) στο NBA.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Τζέισον Τέιτουμ Σέλτικς
AP Foto/Aaron Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παιχνίδι επί της ουσίας είχε κριθεί από την πρώτη περίοδο με τη Βοστώνη να ξεκινάει με 8/9 τρίποντα και να προηγείται με 43-26!

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 26 πόντους, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, φτάνοντας κοντά σε δεύτερο διαδοχικό τριπλ νταμπλ. Οι Σέλτικς είχαν πλουραλισμό στην επίθεση, διατηρώντας υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι Μπακς παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε εκτός για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι κι έκανε λόγο για προσβολή σε δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Τα λεγόμενα του προκάλεσαν και την αντίδραση του NBA, το οποίο ξεκινά έρευνα για τη μη συμμετοχή του στα ματς του Μιλγουόκι.

Παρκέ πάτησαν οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον πρώτο να καταγράφει 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 5:12 συμμετοχής και τον δεύτερο 1 πόντο και 1 ριμπάουντ σε 4:27.

Σε άλλα παιχνίδια, οι Χοκς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, επικρατώντας με 141-107 των Νετς, φτάνοντας τις 18 νίκες στα τελευταία 20 ματς. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ξεχώρισε με 25 πόντους και 7 ασίστ. Οι Νικς δεν συνάντησαν δυσκολίες απέναντι στους Μπουλς, επικρατώντας με 136-96, σε ένα παιχνίδι όπου η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 47 πόντους, με τον Ο Τζι Ανουνόμπι να σημειώνει 31 πόντους.

Οι Χόρνετς επικράτησαν με 129-108 των Πέισερς, με τον Μπράντον Μίλερ να σημειώνει 22 πόντους, ενώ οι Σίξερς πήραν σημαντική νίκη με 115-103 απέναντι στους Τίμπεργουλφς, με κορυφαίο τον Πολ Τζορτζ που είχε 23 πόντους. Τέλος, οι Ρόκετς διεύρυναν το σερί τους, επικρατώντας με 140-106 των Τζαζ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες, με τον Κέβιν Ντουράντ να σημειώνει 25 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Χόρνετς - Πέισερς 129-108
  • Σίξερς - Τίμπεργουλβς 115-103
  • Νετς - Χοκς 107-141
  • Νικς - Μπουλς 136-96
  • Ρόκετς - Τζαζ 140-106
  • Γκρίζλις - Ράπτορς 95-128
  • Μπακς - Σέλτικς 101-133
  • Μάβερικς - Μάτζικ 127-139
  • Κινγκς - Πέλικανς 117-113

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 52-25
  2. Νέα Υόρκη 50-28
  3. Τορόντο 43-34
  4. Φιλαδέλφεια 43-34
  5. Μπρούκλιν 18-59

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 56-21
  2. Κλίβελαντ 48-29
  3. Μιλγουόκι 30-47
  4. Σικάγο 29-48
  5. Ιντιάνα 18-59

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ατλάντα 45-33
  2. Σάρλοτ 42-36
  3. Ορλάντο 41-36
  4. Μαϊάμι 40-37
  5. Ουάσινγκτον 17-59

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 61-16
  2. Ντένβερ 49-28
  3. Μινεσότα 46-31
  4. Πόρτλαντ 40-38
  5. Γιούτα 21-57

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 50-27
  2. Φοίνιξ 42-35
  3. Λ.Α. Κλίπερς 39-37
  4. Γκόλντεν Στέιτ 36-41
  5. Σακραμέντο 21-57

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 59-18
  2. Χιούστον 48-29
  3. Μέμφις 25-52
  4. Νέα Ορλεάνη 25-56
  5. Ντάλας 24-53

