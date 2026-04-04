Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το NBA ξεκινά έρευνα για τη μη συμμετοχή του στους αγώνες των Μπακς

Ο Έλληνας σταρ εξακολουθεί να μένει εκτός δράσης, με την ομάδα του να υποστηρίζει πως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί για ιατρικούς λόγους, την ίδια στιγμή που ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το NBA αποφάσισε να εξετάσει την υπόθεση, με στόχο να διαπιστώσει αν υπάρχει ουσιαστικός λόγος που τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης.

Μάλιστα, σε νέες δηλώσεις του τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/04), ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται, τονίζοντας πως αισθάνεται υγιής, ενώ άφησε αιχμές προς την ομάδα του για την απόφασή της.

«Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η Λίγκα αναμένεται να συλλέξει στοιχεία μέσω επαφών με τον παίκτη, την ομάδα, αλλά και το ιατρικό επιτελείο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως την κατάσταση, καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα μη χρησιμοποίησης παικτών, ειδικά όταν πρόκειται για κορυφαία ονόματα.

Διαβάστε επίσης