Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αυτό είναι προσβολή για εμένα» - «Έσπασε» το γυαλί με τους Μπακς

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μπακς κι όλα δείχνουν το.. γυαλί έχει «σπασει» και δεν πρόκειται να ξανακολλήσει.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
Ο «Greek Freak» δεν έπαιξε σε ακόμα ένα παιχνίδι των Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν «βαριά» ήττα (133-101) από τους Σέλτικς και στις δηλώσεις του έκανε λόγο για προσβολή.

«Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι είναι υγιής και θέλει να παίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ομάδας του Μιλγουόκι έχει εισηγηθεί στον Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν, με στόχο την προστασία του, δεδομένου ότι η χρονιά για τους Μπακς θεωρείται ήδη χαμένη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω. Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε; Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνω τις συνθήκες; Ναι. Δεν θα μπούμε στα playoffs.Για κάποιους, δεν αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι εκεί έξω. Αλλά για μένα, είναι κάτι που πάει κόντρα στη φύση μου, φίλε. Τι μου λες; Η επόμενη φορά που θα παίξω μπάσκετ είναι τον Οκτώβριο; Γιατί; Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Θέλω να παίξω μπάσκετ. Γεννήθηκα για να παίζω μπάσκετ».

Για τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, είπε: «Όταν έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα στο NBA, ήταν 11 ετών. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τον μεγάλωσα σχεδόν εγώ. Είναι σε θέση να είναι στην ομάδα, να ντύνεται και να κυνηγάει μια ευκαιρία να γίνει σπουδαίος. Και πραγματικά πιστεύεις ότι δεν θέλω να ντυθώ και να παίξω με τον αδερφό του; Όποιος το πιστεύει αυτό είναι ηλίθιος».

