ΝΒΑ: Η φανέλα του Ντόντσιτς πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

Το ΝΒΑ και το National Basketball Players Association, έκαναν γνωστά τα στοιχεία προτίμησης των φιλάθλων αναφορικά με τις φανέλες παικτών αλλά και τα προϊόντα ομάδων του «μαγικού κόσμου». Στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, πρώτος είναι ο Λούκα Ντόντσιτς και κατά συνέπεια οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις πωλήσεις του NBAStore.eu. Οι «λιμνάνθρωποι» πέρα από τις φανέλες, είναι στην κορυφή της προτίμησης και στα προϊόντα ομάδων του ΝΒΑ.

Δεύτερος στις προτιμήσεις των φιλάθλων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, είναι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλβς. Τρίτος έρχεται ο Βικτόρ Ουεμπανιαμά των Σπερς, κυρίως λόγω της κορυφής στη γαλλική αγορά.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ έχει την 4η σε πωλήσεις φανέλα. Πέμπτος ο Στεφ Κάρι των Ουόριορς, που παραμένει σταθερή αξία.

Η χαμηλή εμπορικότητα των Μπακς, σε συνδυασμό με την κακή πορεία των «ελαφιών», επηρέασε σημαντικά όπως φαίνεται τις πωλήσεις της φανέλας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει υποχωρήσει σημαντική στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.