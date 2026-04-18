Greek Basketball League: Ντέρμπι Ηρακλής – ΠΑΟΚ και ματς επιβίωσης για το Μαρούσι | Το πρόγραμμα

Η regular season της GBL βρίσκεται στα… τελευταία μέτρα πριν την ολοκλήρωση της και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο τόσο για την είσοδο στα playoffs, όσο και για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/04) περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκη, Ηρακλής – ΠΑΟΚ, να είναι αυτό που ξεχωρίζει. Τα βλέμματα συγκεντρώνει κι η αναμέτρηση του Αμαρουσίου, το οποίο υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη που δίνει για την παραμονή του στη «μεγάλη» κατηγορία.

Την ίδια ώρα η Μύκονος αντιμετωπίζει το Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να «καίγονται» για βαθμούς στη μάχη των playoffs, ενώ η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Προμηθέα σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι ομάδες στοχεύουν σε ένα δυνατό φινάλε στην κανονική περίοδο.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/04) στη GBL

16:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μύκονος – Περιστέρι (ΕΡΤ SPORTS 1)

18:15 Ηρακλής – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

18:15 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ SPORTS 1)

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 22-0 Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 ΑΕΚ 15-7 ΠΑΟΚ 15-7 Περιστέρι 13-9 Άρης 13-8 Μύκονος 8-14 Ηρακλής 8-14 Κολοσσός Ρόδου 7-15 Προμηθέας Πάτρας 7-15 Καρδίτσα 6-16 Πανιώνιος 6-16 Μαρούσι 5-17

