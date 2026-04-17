Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ

Βαρύ πένθος για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ένας απ’ τους κορυφαίους εκφραστές του, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο Όσκαρ Σμιντ, η… καλαθομηχανή από τη Βραζιλία, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών. Βυθίζοντας στη θλίψη τους συμπατριώτες του αλλά και όσους αγαπούν το μπάσκετ.

Υπήρξε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του βραζιλιάνικου μπάσκετ. Μεσουράνησε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, μοιάζοντας ασταμάτητος για τις αντίπαλες άμυνες. Την τραγική είδηση ανακοίνωσαν τα μέλη της οικογένειάς του.

Εμβληματική μορφή για το παγκόσμιο μπάσκετ. Συμμετείχε σε 5 διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ μέχρι και σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπασκετικού τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων με 1.093 πόντους.

Ήταν Hall of Famer, έχοντας την αναγνώριση από όλο τον μπασκετικό κόσμο. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της πατρίδας του, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.