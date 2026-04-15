ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: «Θέλουμε ένα αθλητικό θαύμα, θα πολεμήσουμε...» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην αρχική τοποθέτηση του:

«Χριστός Ανέστη, έχουμε αύριο τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους, αν πρέπει να τελεστεί ένα ποδοσφαιρικό θαύμα τότε αύριο είναι η μέρα, όπως είπα στη Μαδρίτη, όσα είπα τότε ισχύουν, προσελκύσαμε την ατυχία, το αποτέλεσμα ήταν άδικο, πρέπει να το διαχειριστούμε. Αύριο πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσελκύσουμε την καλή τύχη, αν δούμε λεπτό προς λεπτό, με πλήρη στήριξη των οπαδών, είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την ίδια τύχη με τους παίκτες, προσπαθούμε μαζί μέχρι τελευταίο λεπτό, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε. Πρώτα να κερδίσουμε, να πολεμήσουμε στο γρασίδι κι αν κάνουμε αυτά τα δυο, ο τρίτος στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση»