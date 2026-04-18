Super League playoffs 5-8: ΟΦΗ, Άρης και Βόλος στο… κυνήγι του Λεβαδειακού

Οι αγώνες του Σαββάτου (18/04) προσφέρει ευκαιρίες στις ομάδες που βρίσκονται κάτω από την ομάδα της Λειβαδιάς.

Βόλος, ΟΦΗ και Άρης θέλουν να μειώσουν τη διαφορά ή ακόμη και να ανατρέψουν τα δεδομένα στην κορυφή, σε μια κρίσιμη αγωνιστική που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη για την πέμπτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον πρωτοπόρο Λεβαδειακό, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο, σε δύο αναμετρήσεις με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Για τους Κρητικούς, ωστόσο, υπάρχει και ένα ακόμη πιο σημαντικό παιχνίδι στον ορίζοντα, καθώς στις 25 Απριλίου αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Σε περίπτωση που η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατακτήσει το τρόπαιο, εξασφαλίζει συμμετοχή στο Europa League και τα υπόλοιπα παιχνίδια των playoffs 5-8 αποκτούν διαδικαστικό χαρακτήρα.

ΟΦΗ και Λεβαδειακός έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωποι στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τους Κρητικούς να παίρνουν την πρόκριση μετά το 1-1 στο Ηράκλειο και τη νίκη με 1-0 στη Λιβαδειά. Στο πρωτάθλημα, πάντως, οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί εντυπώσεις, καθώς ο Λεβαδειακός είχε επικρατήσει με 4-0 στην έδρα του, ενώ ο ΟΦΗ απάντησε με νίκη 3-2 στην Κρήτη.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε σημείο καμπής για την ομάδα της Βοιωτίας, η οποία στη συνέχεια έχασε έδαφος και βρέθηκε εκτός πρώτης τετράδας. Παρ’ όλα αυτά, στην πρεμιέρα των playoffs 5-8 διατήρησε τις αποστάσεις ασφαλείας από τους διώκτες της, μετά το 1-1 με τον Άρη, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΟΦΗ με τον Βόλο.

Την ίδια ώρα, ο Άρης καλείται να επιστρέψει στις νίκες, υποδεχόμενος τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου δεν έχει εκμεταλλευτεί την έδρα της στη διάρκεια της σεζόν, καθώς μετρά ελάχιστες νίκες, ενώ μέσα στο 2026 έχει καταγράψει μόλις ένα «τρίποντο».

Από την πλευρά του, ο Βόλος δείχνει να αγωνίζεται χωρίς βαθμολογική πίεση, από τη στιγμή που εξασφάλισε την παραμονή του, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Οι Θεσσαλοί στοχεύουν πλέον σε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα, διατηρώντας ωστόσο ελπίδες να μπουν δυναμικά στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, εφόσον τα αποτελέσματα τους ευνοήσουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Super League:

18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός (CosmoteSport2HD)

19:00 Άρης - Βόλος ΝΠΣ (Novasports2HD)

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λεβαδειακός 22 (52-38) Βόλος ΝΠΣ 17 (27-39) ΟΦΗ 17 (35-46) Άρης 16 (21-28)

