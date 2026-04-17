ΟΦΗ: Sold out για τον τελικό Κυπέλλου – «Η Κρήτη πάει Βόλο»
Η ομάδα του νησιού γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:
«Η Κρήτη... πάει Βόλο!
Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!
Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική “μάχη”.
Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο!
Πάμε να γράψουμε ιστορία!».
