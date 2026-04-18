Super League playouts: «Φωτιά» η μάχη της παραμονής, εκτός έδρας οι τρεις που «καίγονται»

Στην κόψη του ξυραφιού η μάχη της παραμονής στη Super League με ΑΕΛ, Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR να ψάχνουν βαθμούς μακριά από τις έδρες τους, την 3η αγωνιστική των playouts.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Οριακή είναι η κατάσταση στην… ουρά της βαθμολογίας, με τρεις ομάδες να εμπλέκονται άμεσα στο παιχνίδι για τη σωτηρία. Όλες καλούνται το Σάββατο (18/04) να δώσουν εκτός έδρας αναμετρήσεις που ενδέχεται να κρίνουν πολλά.

Κηφισιά και Αστέρας AKTOR προέρχονται από ισοπαλίες χωρίς σκορ και τίθενται αντιμέτωποι στη Νεάπολη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο απέσπασε σημαντικό βαθμό στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, ενώ εκείνη του Γιώργου Αντωνόπουλου πήρε επίσης θετικό αποτέλεσμα στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Η Κηφισιά διατηρεί απόσταση επτά βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού, εκεί όπου βρίσκεται ο Αστέρας AKTOR, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΛ που βρίσκεται εκτός επικίνδυνης ζώνης. Αξιοσημείωτο είναι πως όλες οι φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων έληξαν ισόπαλες, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το φιλικό τους το καλοκαίρι.

Χωρίς ήττα αλλά και χωρίς νίκη συνεχίζει στα Playouts ο Ατρόμητος. Μετά το 1-1 στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, ακολούθησε το 0-0 με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Επόμενος αντίπαλος είναι η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Οι «βυσσινί» μετρούν συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς μετά την ήττα από τον Αστέρα AKTOR εκτός έδρας, ακολούθησε νέα ήττα στη Λάρισα από τον Παναιτωλικό. Έτσι, συμπλήρωσαν εννέα αγωνιστικές χωρίς νίκη, με την πίεση να αυξάνεται, καθώς οι διώκτες πλησιάζουν επικίνδυνα.

Αρνητική είναι και η προϊστορία της ΑΕΛ απέναντι στον Ατρόμητο τη φετινή σεζόν, αφού δεν έχει καταφέρει να τον κερδίσει σε καμία από τις τρεις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στο Αγρίνιο διεξάγεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς προέρχονται από νίκη επί της ΑΕΛ στη Λάρισα και διατηρούν αήττητο σερί πέντε αγώνων, έχοντας αυξήσει τη διαφορά τους από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός παραμένει εντός επικίνδυνης ζώνης μαζί με τον Αστέρα AKTOR, ωστόσο παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Μετά την ισοπαλία με τους Αρκάδες, έχει μόλις μία ήττα στα τελευταία οκτώ παιχνίδια και έχει μειώσει τη διαφορά από την ΑΕΛ στους δύο βαθμούς.

Οι μεταξύ τους αγώνες στην κανονική διάρκεια ήταν φτωχοί σε γκολ, καθώς σημειώθηκε μόλις ένα τέρμα σε δύο αναμετρήσεις, στοιχείο που δείχνει πόσο ισορροπημένες είναι οι μεταξύ τους «μονομαχίες».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στα Playouts της Super League:

  • 16:00 Κηφισιά - Αστέρας AKTOR (CosmoteSport1HD)
  • 17:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ (Novasports4HD)
  • 20:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (CosmoteSport1HD)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Ατρόμητος 31 (27-31)
  2. Παναιτωλικός 30 (27-40)
  3. Κηφισιά 28 (33-44)
  4. ΑΕΛ 23 (24-44)
  5. Πανσερραϊκός 21 (18-56)
  6. Αστέρας AKTOR 21 (25-42)

