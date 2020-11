Έτσι θα παρουσιάσουν οι Bon Jovi το νέο τους album.

Ο κορονοϊός έχει φέρει νέες συνήθειες, κυρίως στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Πολλές παραστάσεις έχουν πάει πίσω, πολλές πρεμιέρες έχουν παγώσει και πολλές παραγωγές έχουν αφήσει στην άκρη τα γυρίσματά τους. Όσο για τους μουσικούς; Και εκείνοι έχουν πατήσει παύση στα σχέδιά τους, ωστόσο η νέα εποχή του κορονοϊού επιτρέπει, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κάποιες live εμφανίσεις μέσα φυσικά από την οθόνη.

Τα social media φαίνεται ότι είναι με το μέρος μας και αυτό αποδεικνύεται από την πρόσφατη εμφάνιση και παρουσίαση του νέου album γνωστής rock μπάντας. Με αφορμή ή όχι τον κορονοϊό, το συγκρότημα αποφάσισε να παρουσιάσει το νέο album μέσα από ένα film με τίτλο «On A Night Like This – Bοn Jοvi 2020».

Σωστά κατάλαβες, αναφερόμαστε στο συγκρότημα Bon Jovi. Οι Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Phil X και Hugh McDonald θα κάνουν αυτή την… διαδικτυακή παρουσίαση του νέου album του «2020».

Ο λόγος για την πλατφόρμα του Facebook όπου εκεί θα προβληθεί το… ντοκιμαντέρ τους με πρεμιέρα στην Ελλάδα μεσάνυχτα Σαββάτου στις 28 Νοεμβρίου. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ η μπάντα παρουσιάζει τα κομμάτια του «2020» ενώ δεν θα λείψουν και στιγμιότυπα που πολύ θέλουμε όλοι να δούμε.

Τέλος αξίζει να σου υπενθυμίσουμε ότι τον Δεκέμβριου και συγκεκριμένα στις 5 του μηνός οι Bon Jovi θα συμμετάσχουν στη φιλανθρωπική συναυλία «Play On: Celebrating the Power of Music to Make Change».