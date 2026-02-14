Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε φυλακές

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι ήδη έγκλειστα στο κατάστημα κράτησης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε φυλακές
Την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός καταστήματος κράτησης κατάφεραν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 49, 27, 23 και 20 ετών, εκ των οποίων τα δύο 2 είναι ήδη έγκλειστα στο Κατάστημα Κράτησης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση σε βάρος των συλληφθέντων , περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από εξακριβώσεις- διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους της οργάνωσης.

Πιο αναλυτικά, ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Ο 27χρονος έγκλειστος δρούσε ως άμεσος συνεργάτης του 49χρονου, ενώ ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η 23χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ο 20χρονος, αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά την επιχείρηση, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 13-02-2026, εντός του Καταστήματος Κράτησης, η 23χρονη, κατελήφθη να κατέχει επιμελώς κρυμμένες σε σημείο του σώματός της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συσκευασίες, με κοκαΐνη, μεικτού βάρους -33- γραμμαρίων, ηρωίνη, μεικτού βάρους -21- γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους -13- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους -11- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -66- γραμμαρίων, με σκοπό την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο πιστόλι, -5- αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, -2.150- ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και -3- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, τρεις απ’ τους συλληφθέντες, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές, σωματικές βλάβες, αντίσταση, απειλές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.

