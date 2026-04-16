Βίντεο: Επιχείρηση – «αστραπή» της ΔΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας με σύλληψη διαρρηκτών σε 5 λεπτά

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει πώς οκτώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν δύο διαρρήκτες που επιχείρησαν να εισβάλλουν σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας.

Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο 4 Απριλίου.

Όλα άρχισαν όταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο ισόγειο αντιλήφθηκε δύο υπόπτους να μπαίνουν μέσα στην πολυκατοικία και ειδοποίησε την Άμεση Δράση, ενώ, ταυτόχρονα κλείδωσε την εξώπορτα και τους εγκλώβισε μέσα, καθώς για να αποχωρήσουν χρειαζόταν κωδικός.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Οι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και ακινητοποίησαν τους επίδοξους διαρρήκτες πριν αυτοί προλάβουν να παραβιάσουν την πόρτα της επιχείρησης, ενώ, το μόνο που είχαν προλάβει να κάνουν, είναι να προκαλέσουν ζημιά σε ένα κλιματιστικό, προσπαθώντας να πάρουν τον χαλκό.

