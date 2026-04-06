Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Ο Άγιος Ευτύχιος γεννήθηκε το έτος 512 μ.Χ. και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' του Μεγάλου.

Καταγόταν από την πόλη Θεία Κώμη της Φρυγίας και ήταν υιός του Αλεξάνδρου, σχολαρίου υπό τον στρατηγό Βελισσάριο και της Συνεσίας. Διδάχθηκε το ιερό Ευαγγέλιο και βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον ιερέα Ησύχιο, ο οποίος ήταν παππούς του και λειτουργούσε στην Εκκλησία της Αυγουστοπόλεως.

Όταν ο Ιουστινιανός συγκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553μ.Χ., επειδή ὁ επίσκοπος Αμάσειας ήταν ασθενής και δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην Σύνοδο, τον αντικατέστησε ὁ άγιος Ευτύχιος. Κατά τις συνεδρίες τής Συνόδου ὁ αοίδιμος Ευτύχιος εξέπληξε τόσο τον αυτοκράτορα όσο και τούς Πατέρες με τον πλούτο τον βαρετών του, τις γνώσεις του στην Άγια Γραφή, τις σοφές απαντήσεις του στους αιρετικούς και κυρίως με την υπόδειξη του ότι θα έπρεπε να αναθεματιστούν. Για τούς λόγους αυτούς εκτιμήθηκε από τον Ιουστινιανό, ὁ δε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μηνάς τον απέδειξε, μετά από θείο φωτισμό, έως διάδοχό του. Έτσι όταν μετά από λίγους μήνες κοιμήθηκε ὁ Πατριάρχης Μηνάς, ὁ Ιουστινιανός κάλεσε τον Ευτύχιο και με την σύμφωνη έγκριση τόσο των αρχιερέων, όσο και τού λαού τής Κωνσταντινουπόλεως, αναδείχθηκε Πατριάρχης. Όταν όμως ὁ αυτοκράτορας απέπεσε στο κακόδοξο δόγμα του αφθαρτοδοκητισμού ὁ άγιος τον έλεγξε, με αποτέλεσμα να εξορισθεί στην μονή της μετάνοιάς του, στην Αμάσεια. Εκεί παρέμεινε δώδεκα χρόνια και όταν κοιμήθηκε ὁ Ιουστινιανός επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ποίμανε θεαρέστως το ποίμνιό του για είκοσι τέσσερα περίπου ακόμη χρόνια και μετά εξεδήμησε προς τον Κύριο.

Ο Άγιος Ευτύχιος κοιμήθηκε με ειρήνη στις 5 Απριλίου το έτος 582 μ.Χ.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα.

Βίον οὐράνιον, Πάτερ κτησάμενος, σκεῦος ἐπάξιον, ὤφθης τῆς χάριτος, λόγω καὶ πράξει βέβαιων, τὴν θείαν σοὶ χορηγίαν ὅθεν ἱεράτευσας, ἰσαγγέλως τῷ Κτίσαντι, ἔνδοξε Εὐτύχιε, Ἐκκλησίας ὡράισμα, ἣν φύλαττε ταὶς σαὶς προστασίαις, πάσης ἀνάγκης ἀνωτέραν.