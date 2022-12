Ανασκόπηση 2022 -Ένοπλες Δυνάμεις: Απαντήσεις στην Τουρκία, εξοπλιστική ενίσχυση, συμμαχίες -κλειδιά

Βασίλης Σκουλαράκος

Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζουν να κινούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη δύση του 2022, με την Τουρκία να επιμένει στην τακτική των προκλήσεων, της εμπρηστικής ρητορικής και των επιθετικών ενεργειών εναντίον της χώρας μας, που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα από την πλευρά της απαντά με ετοιμότητα επί του πεδίου, εξοπλιστική ενίσχυση, διπλωματική κινητικότητα και ενίσχυση των συμμαχιών με χώρες - «κλειδιά», διαμηνύοντας προς το καθεστώς Ερντογάν πως όχι μόνο δεν τρομάζει από τις απειλές, αλλά πως είναι πανέτοιμη να αντιδράσει με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Πολιτικοί και διπλωματικοί αναλυτές εκτιμούν πλέον - και το δηλώνουν χωρίς περιστροφές - πως οι σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας είναι τόσο τεταμένες πριν από τις εκλογές και στις δύο χώρες, που είναι πιθανό ένα στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρύτερη σύγκρουση.

Η υποψία που επικρατεί στην Ελλάδα είναι ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια κρίση εθνικής ασφάλειας που θα τονώσει τη δημοτικότητά του, η οποία βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία μετά από 20 χρόνια στην εξουσία. Είναι δεδομένο πως νιώθει την καρέκλα του να τρίζει, με τον τουρκικό λαό να του γυρνάει την πλάτη και τη διεθνή κοινότητα να αντιλαμβάνεται πλέον πόσο αφερέγγυος είναι. Λογικό λοιπόν ο ίδιος να αναζητά εναγωνίως μια νίκη που θα τον ισχυροποιήσει ξανά στο εσωτερικό του ακροατήριο. Πώς θα το πετύχει αυτό; Δαιμονοποιώντας την Ελλάδα και αναδεικνύοντάς τη ως το μεγάλο εχθρό του τουρκικού έθνους.

Μόνο που η Ελλάδα του χαλά τα σχέδια, μιας και δεν είναι ούτε Συρία ούτε Λιβύη, την οποία θα απειλήσει με πόλεμο και δεν θα προετοιμαστεί για άμεση απάντηση. Ο ίδιος το γνωρίζει αυτό, όμως είναι αποφασισμένος για όλα και σίγουρα δεν θα διστάσει να προκαλέσει σοβαρή κρίση με την Ελλάδα ώστε να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να παραμείνει στην εξουσία.

Τι σημαίνει σοβαρή κρίση; Σημαίνει χοντρή προβοκάτσια, σημαίνει ένταση επί του πεδίου, η οποία, πέραν των απρόβλεπτων συνεπειών, θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο αναβολής της άμεσης προσφυγής στις κάλπες στην Τουρκία. Πώς θα συμβεί αυτό; Ο Ταγίπ Ερντογάν θα επικαλεστεί το τουρκικό σύνταγμα, όπως αυτό αναθεωρήθηκε το 2017 και προβλέπει με δύο άρθρα του αναβολή των εκλογών από έξι μήνες έως έναν χρόνο λόγω πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εξουσίες του Τούρκου προέδρου επεκτείνονται ακόμα περισσότερο. Η εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο της Συρίας ή στην Αρμενία δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο έκτακτης ανάγκης, σε αντίθεση βεβαίως με μια σύρραξη στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο με αντίπαλο την Ελλάδα.

Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στην Αθήνα γνωρίζουν καλά πως ο Ερντογάν είναι ικανός να επιχειρήσει το… απονενοημένο και να επιτεθεί στην Ελλάδα, επιχειρώντας να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. Για το λόγο αυτό, η ελληνική διπλωματία είναι σε διαρκή κινητικότητα, ενημερώνοντας συνεχώς του συμμάχους για τις πρακτικές της γείτονος, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης σε όλο το Αιγαίο και τον Έβρο, πανέτοιμες να απαντήσουν σε κάθε ενέργεια που θα επιχειρηθεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες κύλησε σχεδόν όλο το 2022 για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Τουρκία να απειλεί, να εκβιάζει και να προκαλεί συνεχώς και την Ελλάδα να απαντά με ετοιμότητα επί του πεδίου, εξοπλιστική ενίσχυση και ενδυνάμωση των συμμαχιών. Οι σύμμαχοι στη Δύση έχουν αντιληφθεί πλέον – μετά και τη στάση που κράτησε η χώρα μας στον πόλεμο της Ουκρανίας - ποιος είναι ο παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και ποιος είναι αυτός που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Αλλά και οι χώρες του αραβικού κόσμου επιθυμούν την ενδυνάμωση των σχέσεων με την Ελλάδα, αντιλαμβανόμενοι πόσο αφερέγγυος είναι ομόθρησκος Ερντογάν και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ειρήνη και η ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την ανασκόπηση του 2022 για την Άμυνα της χώρας μας και πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις κατάφεραν να είναι και πανταχού παρούσες στέλνοντας καθημερινά μήνυμα αποτροπής, και να ενισχύονται με σύγχρονα οπλικά συστήματα και να αναπτύσσουν καθοριστικές συμμαχίες.

Ιανουάριος 2022

Η χρονιά που φεύγει είχε ξεκινήσει με τον πιο αισιόδοξο τρόπο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με την Πολεμική μας Αεροπορία να βάζει στη φαρέτρα της ένα από τα καλύτερα μαχητικά της Δύσης, το πανίσχυρο γαλλικό Rafale. Στις 19 Ιανουαρίου 2022, σε μια εντυπωσιακή τελετή στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα Βοιωτίας, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμης της στρατιωτικής ηγεσίας, τα πρώτα έξι μαχητικά Rafale με το εθνόσημο στα φτερά προσγειώνονταν στη χώρα μας και γινόντουσαν μέλη της 332 Μοίρας «Γεράκι».

Το ίδιο μήνα οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν σταμάτησαν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ούτε μέρα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέα χρονιάς πραγματοποιήθηκαν συνεκπαιδεύσεις με τους Αμερικανούς και μάλιστα με το θηριώδες αεροπλανοφόρο Truman.

Ο Ιανουάριος ήταν επίσης σημαντικός μήνας για τα εξοπλιστικά, με τον υπουργό Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο να μεταβαίνει στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, όπου κατασκευάζεται η πρώτη φρεγάτα FDI Belh@rra. Μαζί του θα είχε και τον άνθρωπο που έπαιξε τον καταλυτικότερο ρόλο στην σπουδαία συμφωνία για την απόκτηση των κορυφαίων γαλλικών πλοίων, τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη, που δικαίως πιστώνεται την έναρξη της αναμόρφωσης του ελληνικού Στόλου. Ωστόσο, ο Αρχηγός ΓΕΝ, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Γαλλία, με αποτέλεσμα να ακυρώσει το ταξίδι του.

Ο υπουργός Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

Στις 23 Ιανουαρίου 2022 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος υποδέχτηκε στην Στρατόπεδο Παπάγου στην Αθήνα τον Γάλλο ομόλογό του, Thierry Burkhard.

Oι δύο Αρχηγοί υπέγραψαν το κείμενο «Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Αναβάθμιση της Ελληνογαλλικής Στρατιωτικής Συνεργασίας», το οποίο καθορίζει και συγκεκριμενοποιεί τη στρατιωτική πτυχή της στρατηγικής εταιρικής σχέση Αθήνας – Παρισιού και παράλληλα επιτρέπει στις γαλλικές και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να ενισχύσουν την κοινή στρατηγική τους κουλτούρα και την επιχειρησιακή τους διαλειτουργικότητα σε πολλούς τομείς, προς το συμφέρον των δύο στρατών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Γάλλος ομόλογός Thierry Burkhard

Ο πρώτος μήνας του 2022 έκλεισε με τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου είχαμε τρεις παραμονές και μία υποχρεωτική αποχώρηση. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος παρέμεινε στη θέση του για έναν ακόμη χρόνο, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης πήρε και αυτός δικαίως και αδιαμφισβήτητα τον τρίτο χρόνο παραμονής του στην ηγεσία του Στρατού Ξηράς. Ο μόνος που αποχώρησε ήταν ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο οποίος άφησε σπουδαία παρακαταθήκη στα ελληνικά «φτερά» και τη θέση του πήρε ο νυν Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Από αριστερά: Ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης

Φεβουάριος 2022

Ο δεύτερος μήνας του έτους μπήκε δυναμικά για τα εξοπλιστικά. Τέσσερις κρίσιμες συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων κατατέθηκαν στη Βουλή από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Πρόκειται για τις συμβάσεις των τριών φρεγατών Belh@rra, των έξι επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Rafale και των 44 τορπιλών για τα υποβρύχια 214 κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.

Παράλληλα με την εξοπλιστική ενίσχυση, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνέχιζαν να πραγματοποιούν επίδειξη σημαίας στα πιο «καυτά» σημεία του Αρχιπελάγους. Οι εικόνες των βαρύτατα οπλισμένων Ελλήνων κομάντο πάνω και στις πιο μικρές βραχονησίδες του Αιγαίου, έστελναν μήνυμα ισχύος αποτροπής, με τον Στρατό Ξηράς να διαμηνύει πως βλέπει και ελέγχει την παραμικρή κίνηση από την απέναντι πλευρά.

Και η αλήθεια είναι πως η ετοιμότητα είναι τέτοια στα σύνορα που αν επιχειρήσει ο οποισδήποτε επιθετική ενέργεια θα υποστεί μεγάλο χουνέρι.

Από την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2022, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Συμμαχική Άσκηση «DYNAMIC MANTA 22», η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας. Η Άσκηση «DYNAMIC MANTA» είναι τύπου LIVEX/MAREX/SUBEX (Live-Maritime-Submarine Exercise), διεξάγεται υπό το ΝΑΤΟ σε ετήσια βάση και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των συμμετεχουσών δυνάμεων σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια και σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών στον Ανθυποβρυχιακό Πόλεμο και στον Πόλεμο Επιφανείας, για την επαύξηση της συνέργειας και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους.

Στην Άσκηση, η Ελλάδα συμμετέχει με την Φρεγάτα (Φ/Γ) ΑΙΓΑΙΟΝ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις. Μέσα σε ένα τέτοιο σύνθετο τοπίο η Ελλάδα επέλεξε – πέραν της αυτονόητης υποχρέωσής της να συνταχθεί πλήρως με τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. στην Ρωσία – να αποστείλει επιπροσθέτως και πολεμικό υλικό στο Κίεβο. Είχε άραγε λόγο να σπεύσει στη βάση της συλλογιστικής ότι πρόκειται για ηθική δέσμευση και ότι αυτή την στάση θα την εξαργυρώσει στο μέλλον με την μορφή μιας πολύ πιο ένθερμης υποστήριξης αν, ο μη γένοιτο, συμβεί καμιά στραβή με την Αγκυρα; Η Ιστορία και οι εξελίξεις θα το δείξουν.

Αποστολή ελληνικής βοήθειας στην Ουκρανία

Μάρτιος 2022

Ο τρίτος μήνας του χρόνου που τελειώνει, ξεκίνησε με την Ελλάδα να πραγματοποιεί τις δικές της ενέργειες προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της, με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και της αναθεωρημένης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, η χώρα μας αποφάσισε να «κλειδώσει» τμήμα του εναέριου χώρου που περνά πάνω από τον νομό Έβρου, απαγορεύοντας πτήσεις κάθε είδους στρατιωτικού αεροσκάφους. Ουσιαστικά σημιουργεί ένα «ειδικό αεροπορικό καθεστώς» πάνω από τον Έβρο, επιτρέποντας ουσιαστικά την πτήση μόνο αμερικανικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

Παράλληλα, ο εναέριος χώρος της Ελλάδας εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, με συμμαχικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν το FIR Αθηνών κατόπιν φυσικά αδείας που ζήτησαν και έλαβαν από το ΓΕΕΘΑ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο Αρχιπέλαγος, με το πανίσχυρο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry J. Truman μαζί με τον στολίσκο που το συνοδεύει να μπαίνει στο Αιγαίο έχοντας στο κατάστρωμά του φορτωμένα με βαρύτατο οπλισμό μαχητικά F-18, F-35 και ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo, ενώ από πάνω του ελέγχουν τα πάντα ιπτάμενα ραντάρ Ε-2 . Στα «φτερά» του συμβόλου της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος πλέουν καταδρομικά και αντιτορπιλικά πλοία με τρομακτική δύναμη κρούσης.

Ελληνικό ιπτάμενο ραντάρ

Η Σούδα μετετράπη σε ορμητήριο των αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων με αμερικανικά τάνκερ να φτάνουν στη Σούδα, ενώ και βάσεις στην ηπειρωτική χώρα, όπως το αεροδρόμιο της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας και η 110 Πτέρυγα Μάχης χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση κάθε ενέργειας στα Βαλκάνια.

Όσο για την Αλεξανδρούπολη, αναδείχθηκε σε περιοχή εξαιρετικής γεωστρατηγικής σημασίας, με τους Αμερικανούς να τροφοδοτούν από εκεί τις δυνάμεις στα Βαλκάνια, ενώ το λιμάνι της πρωτεύουσας του Έβρου αποτελεί σταυροδρόμι για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής, μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Ταυτόχρονα οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν σταματούσαν να εκπαιδεύονται είτε σε εθνικές είτε σε συμμαχικές ασκήσεις. Άλλωστε, οι οδηγίες που έχει δώσει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και στους τρεις Κλάδους είναι σαφείς: Eτοιμότητα από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόριζο, συνεχής εκπαίδευση και ισχυρή παρουσία σε όλα τα κρίσιμα σημεία, ενώ η χώρα μας συμμετείχε μόνιμα σχεδόν και σε συμμαχικές αποστολές στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η φρεγάτα ΥΔΡΑ του Πολεμικού μας Ναυτικού είχε ενταχθεί για μεγάλο διάστημα στη δύναμη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle που έπλεε σε Μεσόγειο και Αδριατική, ενώ υποβρύχια, όπως το κορυφαίο 214 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ λάμβανε υποστηρικτικό ρόλο σε επιχειρήσεις.

Το ελληνικό υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»

Τον Μάρτιο το Πολεμικό μας Ναυτικό έδωσε το «παρών» στην πολύ σημαντική πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 22», που διεξήχθη βορείως της Κρήτης με τη συμμετοχή πλοίων από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία.

Όσο για τον Στρατό Ξηράς, την ίδια περίοδο διαξάγονταν στην Ξάνθη η Άσκηση «ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-22 / THRACIAN COOPERATION-22» στο Πεδίο Βολής Ασκήσεων Πετροχωρίου Ξάνθης (ΠΒΑΞ), με τη συμμετοχή ελληνικών και αμερικανικών τμημάτων.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε το ΓΕΣ, για την άσκηση «Θρακική Συνεργασία 22 στην Ξάνθη:

Και στα ελληνικά νερά ωστόσο, το Πολεμικό μας Ναυτικό εκτέλεσε δύο εξαιρετικά σημαντικές ασκήσεις, την «Αστραπή» και την «Ορμή», με τα πληρώματα να δοκιμάζονται στα απαιτητικά σενάρια που είχε καταρτίσει η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις 24 Μαρτίου, σε μια τελετή με υψηλούς συμβολισμούς που έστειλε πολλαπλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, Ελλάδα και Γαλλία υπέγραψαν τις ιστορικές συμβάσεις για την απόκτηση των τριών φρεγατών Belh@rra και των επιπλέον έξι μαχητικών Rafale που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Στο θρυλικό Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, με φόντο το σύμβολο της γαλλικής ισχύος, αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και υπό το βλέμμα του Έλληνα υπουργού Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου και της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίας Φλοράνς Παρλί, ο επικεφαλής της ΓΔΑΕΕ, Αριστείδης Αλεξόπουλος και οι εκπρόσωποι των γαλλικών εταιρειών κατασκευής των Rafale και των Belh@rra, Dassault Aviation και Naval Group υπέγραψαν τις συμβάσεις για την απόκτηση των οπλικών συστημάτων που ανατρέπουν τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και τους συσχετισμούς με την Τουρκία.

Οι υπογραφές της ελληνογαλλικής συμφωνίας απάνω στο θωρηκτό Αβέρωφ.

Ο Μάρτιος 2022 έκλεισε με την κορυφαία αεροπορική άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2022». Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος και Σλοβενία έδωσαν δυναμικό «παρών» στην σπουδαία άσκηση, με στόχο να εκπαιδευτούν για σχεδόν 10 μέρες μαζί με τους κορυφαίους πιλότους του ΝΑΤΟ, τα γεράκια της HAF.

Οι Έλληνες πιλότοι των F-16 Block 52+, των Mirage 2000-5 και των F-4 Phantom, πέταξαν κατά την πρώτη μέρα φτερό με φτερό με τα αμερικανικά μαχητικά F-15 της USAF, τα F-16i-Sufa του Ισραήλ και τα ιταλικά Tornado, σε σενάρια που εκτυλίχθηκαν πάνω από το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα.

Η Πολεμική μας Αεροπορία έδειξε για μια ακόμη φορά τις τεράστιες δυνατότητές της, με την Ελλάδα να επιβεβαιώνει πως αποτελεί τον πιο ισχυρό γεωστρατηγικό πόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Απρίλιος 2022

Ο τέταρτο μήνας του έτους πήρε τη σκυτάλη από τον τρίτο, με τον «ΗΝΙΟΧΟ» σε εξέλιξη αλλά και την άσκηση «ΩΡΙΩΝ 2022», της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, με τους Έλληνες κομάντο και τις Ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ, τη Βουλγαρία και την Κύπρο να συνεκπαιδεύονται επί δύο εβδομάδες στα απαιτητικά σενάρια που διαμόρφωσε ο πρασινοσκούφης Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Με ορμητήριο το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο και με δράσεις σε όλη την Επικράτεια, Ειδικές Δυνάμεις από χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και το έμπειρο σε εμπόλεμες συρράξεις Ισραήλ, αντάλλαξαν τεχνογνωσία σε εκπαιδευτικές ασκήσεις ανορθόδοξου πολέμου και αντιμετώπισης ασύμμετρων και υβριδικών απειλών. Οι Έλληνες SOF από το ΕΤΑ, τη Ζ’ ΜΑΚ, από το Τμήμα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων και τη Μονάδα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων, απέδειξαν σε κάθε πεδίο, χερσαίο και αμφίβιο την τεράστια εξέλιξή τους και τις απεριόριστες δυνατότητές τους.

Η 20η Ιουλίου 2022, Μεγάλη Τετάρτη, ήταν μια μέρα πολύ μεγάλης έντασης στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι εισέβαλαν στον ελληνικό εναέριο χώρο συνολικά 51 φορές, με τις 31 από αυτές να γίνονται από τα τουρκικά μαχητικά και τις 20 από UAV. Μάλιστα, ορισμένα από τα αεροσκάφη της TuAF ήταν οπλισμένα, ενδεικτικό του γεγονότος ότι οι Τούρκοι ψάχνονται για «θερμό» επεισόδιο. Το μεσημέρι μάλιστα της Μεγάλης Τετάρτης, μία τετράδα τουρκικών μαχητικών «έσπασε» το FIR και πέρασε πάνω από Οινούσσες και Παναγιά, με το ένα ζεύγος μάλιστα να προκαλεί τριγμούς στα σπίτια των κατοίκων πετώντας στα 1.000 πόδια.

Μετά το έντονο διάβημα της Αθήνας κατά της Τουρκίας για τις πρωινές υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από νησιά του Αιγαίου, οι Τούρκοι αντί να συμμορφωθούν έστειλαν ξανά ένα ζευγάρι F-16 να παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο πετώντας μάλιστα στα 27.000 πόδια πάνω από Λειψούς και Αρκιούς.

Πιο συγκεκριμένα, τα τουρκικά μαχητικά «έσπασαν» το FIR Αθηνών και πέταξαν στις 17:17 πάνω από τους Λειψούς και στις 17.18 πάνω από τους Αρκιούς.

Ακολούθησε η εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου για άμεση ενεργοποίηση της αεράμυνας στα νησιά του Αιγαίου. Επισημαίνουμε πως ενεργοποίηση σημαίνει κατάσταση ετοιμότητας. Προφανώς και είναι πάντα ενεργοποιημένη η αεράμυνα της χώρας, ωστόσο, μετά τις προκλήσεις των Τούρκων η αεράμυνα τέθηκε σε συνθήκες εντοπισμού του στόχου, εγκλωβισμού του και ετοιμότητας για κατάρριψη. Μάλιστα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έδωσε νέα διαταγή την Πέμπτη το απόγευμα ζητώντας να εξελιχθεί η ετοιμότητα των μονάδων αεράμυνας σε συνεχείς εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Μετά από μία εβδομάδα έντασης και ενώ η χώρα μας σχεδίαζε την μεγάλη ΝΑΤΟϊκή άσκηση Tager Meet, η Αθήνα αποφάσισε να αποβάλει την Τουρκία από τη κορυφαία συμμαχική δραστηριότητα.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο ελληνικό «Πεντάγωνο» υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να ακυρωθεί η πρόσκληση που είχε λάβει η Τουρκία για να λάβει μέρος στη νατοϊκή άσκηση Tiger Meet η οποία φέτος φιλοξενείται στην 335 Μοίρα «Τίγρεις».

Στις 29 και 30 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η παραλαβή 130 Τεθωρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων Αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ-ASV) τύπου M1117, τα οποία προστίθενται στα 44 που παρελήφθησαν το Δεκέμβριο του 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η άφιξη των M1117 στη Θεσσαλονίκη

Τα Μ1117 παραχωρούνται στη χώρα μας μέσω του προγράμματος Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles – EDA) και χρησιμοποιούνται σε αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης περιοχής, επαυξάνοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς, λόγω της ευελιξίας τους και της ενισχυμένης θωράκισής τους.

Στα χρώματα του ελληνικού Στρατού θα βαφτούν τα οχήματα που παρελήφθησαν.

Μάιος 2022

Ψύχραιμα και μεθοδικά, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και οι Αρχηγοί των τριών Κλάδων, έδωσαν απαντήσεις στην κλιμακούμενη επιθετικότητα με μπαράζ ασκήσεων σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, ενώ οι κομάντο της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ προετοιμάζονταν για κάθε ενδεχόμενο.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως μόνο μέσα στον Μάιο εκτελέστηκαν τουλάχιστον πέντε εξαιρετικά σημαντικές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, με την Tiger Meet της Πολεμικής Αεροπορίας να συγκεντρώνει από τις 9 έως τις 20 Μαΐου στον Άραξο τις Μοίρες «Τίγρεις» από χώρες του ΝΑΤΟ, πλην φυσικά της απροσάρμοστης, αλλοπρόσαλλής και ανήθικης Τουρκίας, που έφαγε «πόρτα» τελικά από τη χώρα μας, μετά το μπαράζ προκλήσεων την Τετάρτη.

Περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη «κλείδωσαν» το FIR Αθηνών, ενώ περίπου 1.000 άτομα προσωπικό από τις συμμετέχουσες χώρες δημιούργησαν ένα νατοϊκό στρατηγείο στη «φωλιά» των ελληνικών «Τίγρεων», στον Άραξο.

Πηγές της Πολεμικής μας Αεροπορίας επισημαίνουν πως η φετινή «Tiger Meet 2022» είναι πιο απαιτητική από κάθε άλλη χρονιά, μιας και οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αδράνεια. Εδώ και ένα περίπου μήνα, το «πρώτο γεράκι» της HAF, ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλή Μπουρολιάς, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Γεώργιο Φασούλα και συνεχή ενημέρωση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, έχουν διαμορφώσει τα σενάρια της άσκησης, τα οποία αναπτύσσονται σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Οι Ειδικές Δυνάμεις της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, που ούτως ή άλλως δεν σταματούν να εκπαιδεύονται, πέρασαν ένα μήνα - «φωτιά», με τέσσερις διμερείς και πολυμερείς απαιτητικές ασκήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν και χώρες με τις οποίες η Ελλάδα επιθυμεί την ενίσχυση των συνεργασιών.

«Αlexander the Great», η διακλαδική άσκηση αποβατικών επιχειρήσεων, με συμμετοχή δυνάμεων από τις ΗΠΑ και περιοχή δράσης τον Παγασητικό Κόλπο στη Μαγνησία, το κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ακολούθησε η «Trojan Footprint», με τη συμμετοχή ανδρών από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Αλβανίας. Τόπος εκτέλεσης η ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου και ορμητήριο τη «φωλιά» των Ελλήνων κομάντο, το ΚΕΕΔ.

Το μπαράζ ασκήσεων συνεχίστηκε με την «Stolen Cerberus», την κορυφαία άσκηση για τους καταδρομείς, με ρίψεις προσωπικού και εφοδίων σε διάφορες ζώνες ρίψεις σε όλη την Επικράτεια και τη συμμετοχή της αφρόκρεμας των Αμερικανών καταδρομέων.

Εντός Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της NΑΤΟικής «Defender Europe» και η άσκηση «Swift Response» στα Σκόπια, με συμμετοχή των κομάντο από Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Σκόπια.

Στα μέσα Μαΐου, η χώρα μας προχωρούσε σε μια εξαιρετική συμφωνία για τα εξοπλιστικά. Η ένταξη της Πολεμικής μας Αεροπορίας στο πρόγραμμα του κορυφαίου μαχητικού 5ης γενιάς, του F-35, γέμιζε με ενθουσιασμό, όχι μόνο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και όλους τους Έλληνες, ενώ η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλέον πως η Ελλάδα εκτός από ποιοτική υπεροχή αποκτά και υπεροπλία σε μέσα.

Στις 25 Μαΐου 2022 οι Αμςρικανοί προχώρησαν σε παρουσίαση των τεχνικών στοιχείων των F-35, των οικονομικών δεδομένων, αλλά και του χρονοδιαγράμματος με τη χώρα μας να φαίνεται διατεθειμένη να πιέσει για όσο το δυνατόν πιο σύντομη παραλαβή και τους Αμερικανούς να μην αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο, αν και η ζήτηση για το κορυφαίο stealth μαχητικό έχει αυξηθεί.

Από την Τρίτη 17 έως την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), στο πλαίσιο Ασκήσεως «ΛΟΓΧΗ», στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους, με συμμετοχή μονάδων των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτήρησης και Αεροπορίας Ναυτικού.

Μήνυμα ισχύος, αποφασιστικότητας και αποτροπής έστειλε επίσης το Πολεμικό μας Ναυτικό και κατά την άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2022», με τα πλοία και τα υποβρύχια να ανοίγουν πυρ στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2022» διεξήχθη από την Κυριακή 22 έως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιούνιος 2022

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν δυναμικές απαντήσεις όπου απαιτήθηκε, με τους Τούρκους να έχουν αντιληφθεί από πρώτο χέρι την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Ωστόσο, η ηγεσία του ελληνικού «Πενταγώνου» διεξάγει έναν παράλληλο αγώνα ταχύτητας ώστε να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε όλους τους τομείς.

Όπως έχουμε επισημάνει, από το «πακέτο» των εξοπλιστικών, τη «μερίδα του λέοντος» παίρνει – δικαίως - το Πολεμικό μας Ναυτικό, μιας και αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος απέναντι στην Τουρκία στην κρίση του 2020 και οι ανάγκες ενίσχυσης ήταν και παραμένουν αναμφισβήτητα τεράστιες και απαιτείται να υλοποιηθούν άμεσα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης μετέβη στη Γαλλία και στα ναυπηγεία της Λοριάν για να δει από κοντά την πορεία των εργασιών της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belh@rra, με τους Γάλλους να βρίσκουν την ευκαιρία να τον ενημερώσουν και για τις κορβέτες Gowind τις οποίες συζητά η χώρα μας να αποκτήσει.

Με την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι πρώτες εικόνες από την κατασκευή της πρώτη ελληνικής φρεγάτας Belh@rra.

Ο επικεφαλής του Πολεμικού μας Ναυτικού βρέθηκε την Τρίτη (31/05) στα ναυπηγεία της Naval Group, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είδε από κοντά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εργασίες ναυπήγησης της πρώτης γαλλικής FDI Belh@rra.

Μια ακόμα δυναμική απάντηση στις προκλήσεις της Τουρκίας αποτελεί η άσκηση «Χρυσόμαλλο Δέρας», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο την ώρα που το τουρκικό καθεστώς επιδίωκε με κάθε τρόπο να κλιμακώσει την ένταση με τη χώρα μας.

Υπό το βλέμμα του Ταγίπ Ερντογάν και του εθνικιστή εταίρου του στην κυβέρνηση Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στα τουρκικά παράλια το τελικό στάδιο της μεγάλης διακλαδικής άσκησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων «EFES 22».

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Τούρκων ολοκληρώθηκε με μια αποβατική ενέργεια σε νησιωτική περιοχή, η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως πρόβα επίθεσης κατά της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Στις 9 Ιουνίου 2022 και εν μέσω προκλητικών δηλώσεων από την Άγκυρα η οποία αμφισβητούσε ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου, η Αθήνα δημοσιοποίησε χάρτες που τεκμηριώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού με σκοπό την ανατροπή του status quo, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, απειλώντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας.

Οι χάρτες ξεκινούν από το status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947) και απεικονίζουν, με παραστατικό και αδιάψευστο τρόπο, τις τουρκικές παράνομες, μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση από το ευρύτερο κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Η 16η Ιουνίου αποτελεί επίσης μια ημέρα ορόσημο για την Πολεμική μας Αεροπορία, με τα πρώτα δύο F-16 Viper να πραγματοποιούν την πρώτη τους πτήση από το αεροδρόμιο της Τανάγρας.

Παράλληλα, στα εξοπλιστικά του Πολεμικού Ναυτικού φούντωνε η μάχη μεταξύ των «μνηστήρων», με Γάλλους και Ιταλούς να μπαίνουν στην τελική ευθεία, την ώρα που το Πολεμικό Ναυτικό έπαιρνε το «πράσινο φως και για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ κλάσης «ΥΔΡΑ».

Με την Τουρκία να επιμένει στην επικίνδυνη τακτική των προκλήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μας με ευθύνη, σοβαρότητα και γνώση της γεωπολιτικής συγκυρίας, ενισχύει τις συμμαχίες με χώρες «κλειδιά».

Σε αυτό το πλαίσιο, από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε στην άσκηση «Ocean Hit 2022», η οποία διεξήχθη στην Αεροναυτική Βάση Landivisiau στη Βρετάνη της Γαλλίας.

Στις 30 Ιουνίου νυχτερινή επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων του βορείου Έβρου.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε τη διεξαγωγή της άσκησης «Το Συγκρότημα Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού κατά τη Διάβαση Ευκαιρίας Ποταμού».

Ιούλιος 2022

Ο έβδομος μήνας του χρόνου που φεύγει σε λίγες ώρες μπήκε με ευχάριστα νέα για την Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (05/07), ο βουλευτής Chris Pappas ηγήθηκε τροπολογίας για να μην δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, ούτε φυσικά να αναβαθμιστούν σε κατηγορία Viper τα υφιστάμενα.

Την τροπολογία που κατατέθηκε υπογράφουν ακόμα 10 βουλευτές. Όπως επισημαίνεται, οι Τούρκοι παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο άλλης χώρας και κάνουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να δοθούν αμερικανικά μαχητικά που θα χρησιμοποιηθούν από το τουρκικό καθεστώς για να απειλούν γειτονικές χώρες.

Από τη Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων (ΚΕΠΜ) Νοτίου Έβρου η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ-22», με τη συμμετοχή Τμημάτων και Μέσων του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ») και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ«ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ»).

Κατά την άσκηση, εξετάστηκαν αντικείμενα διεξαγωγής επιχειρήσεων διάβασης ποτάμιας γραμμής.

Στις 18 Ιουλίου ακολούθησε το πολύ σημαντικό ταξίδι του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ. Μέσα σε λίγες μέρες ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος κατάφερε να πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές με ανώτατους στρατιωτικούς παράγοντες των ΗΠΑ, Έλληνες ομογενείς, αλλά και στελέχη εταιρειών με οπλικά συστήματα όπως η Lockheed Martin.

Μπορεί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού τα πάντα να κινούνται γύρω από την κατασκευή των νέων φρεγατών Belh@rra και την προμήθεια κορβετών για τον ελληνικό Στόλο, ωστόσο, παράλληλα τρέχουν και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, πολύ σημαντικά για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Το Πολεμικό Ναυτικό όμως δεν σταματά εκεί, μιας και προχωρά και στην απόκτηση πέντε καινούργιων μη επανδρωμένων ελικοπτέρων A900 Altus, ισπανικής κατασκευής. Πρόκειται για τα drones που θα αποτελούν τα οργανικά UAV’S των φρεγατών του Στόλου, μαζί φυσικά με τα οργανικά ελικόπτερα των πλοίων, τα πάντα αξιόπιστα S-70 Aegean Ηawk αλλά και τα AB-212, τα οποία θα αντικατασταθούν από τα Romeo όταν σε μερικούς μήνες φτάσουν Ελλάδα.

Με την απόκτηση των Altus εκτινάσσονται κατακόρυφα οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ελληνικού Στόλου και ενισχύεται ακόμα περισσότερο η φαρέτρα για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Αύγουστος 2022

Την ώρα που το καθεστώς Ερντογάν επιδίδονταν σε απαράδεκτα παραληρήματα και στέλνει μαχητικά στο Αιγαίο για ανόητες και επικίνδυνες παραβιάσεις του FIR Αθηνών, Ελλάδα και ΗΠΑ φρόντιζαν να δώσουν την δική τους δυναμική απάντηση.

Την Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022 και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, διεξήχθη συνεκπαίδευση Μαχητικών Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας με το Αεροπλανοφόρο USS HARRY S. TRUMAN των ΗΠΑ, στην ευρύτερη περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου.

Στην εν λόγω συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 Μαχητικά Αεροσκάφη F-16 BLOCK 52+ Advanced της Πολεμικής Αεροπορίας και 4 Μαχητικά Αεροσκάφη F-18 από το USS HARRY S. TRUMAN, σε αντικείμενα εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training – DACT).

Στις 9 Αυγούστου ο Ταγίπ Ερντογάν είχε διαμηνύσει πως θα στείλει στην Ανατολική Μεσόγειο το τουρκικό ερευνητικό Abdulhamid Han, με τον ίδιο ωστόσο να κάνει τελικά πίσω και να αποφασίζει να ρίξει άγκυρα το σκάφος. Τι συνέβη στο παρασκήνιο; Δείτε στοι αναλυτικό ρεπορτάζ του Newsbomb.gr.

Στις 12 Αυγούστου, έγινε γνωστό πως οι κομάντο της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ πήραν την πρώτη θέση σε διαγωνισμό ελεύθερων σκοπευτών. Πιο δυγκεκριμένα, δυο ομάδες (ζεύγη) ελευθέρων σκοπευτών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου που συμμετείχαν στον διεθνή στρατιωτικό διαγωνισμό Ελεύθερων Σκοπευτών «European Best Sniper Team Competition 2022», κατέκτησαν την πρώτη και την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 36 ομάδες από 18 χώρες.

Το ΓΕΕΘΑ, με τη στρατιωτική διπλωματία που έχει αναπτύξει, ενισχύει συνεχώς την αμυντική συνεργασία με χώρες του λεγόμενου αραβικού κόσμου, προκαλώντας την οργή του τουρκικού καθεστώτος, που προσπαθεί απεγνωσμένα να σπάσει τους δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ της Αθήνας και μουσουλμανικών χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, την Τρίτη 30 Αυγούστου μετέβη στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Oμολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Aντιστρατήγου Osama Roshdy Askar.

Οι στρατιωτικές σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική Αίγυπτο του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, θα μπορούσαμε να πούμε πως βρίσκονται στο καλύτερο σημείο εδώ και δεκαετίες, ενώ οι δεσμοί με τις μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας αναπτύσσονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως ανάχωμα στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας.

Επίσης, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου ολοκληρώθηκε και η πολυεθνική Άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία «HERCULES - 22», που πραγματοποιήθηκε στην Στρατιωτική Βάση Mohamed Naguib στην Αίγυπτο, με την συμμετοχή της Αιγύπτου, της Ελλάδος, των ΗΑΕ, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με παρατηρητές από τις ΗΠΑ, την Ιορδανία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μπαχρέιν.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, διεξήχθη συνεκπαίδευση Μαχητικών Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας με το Αεροπλανοφόρο USS GEORGE H.W. BUSH των ΗΠΑ, στην ευρύτερη περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου.

Σεπτέμβριος 2022

Το Φθινόπωρο μπήκε για τις Ένοπλες Δυνάμεις με μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Με συνεχή διπλωματική κινητικότητα και ενίσχυση των στρατιωτικών συμμαχιών, η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα σταθερότητας και στη νευραλγική περιοχή των Βαλκανίων, ως ανάχωμα στις νέο-οθωμανικές βλέψεις των Τούρκων.

Έχοντας τον πιο ισχυρό, αλλά και πιο ποιοτικό στρατό σε ολόκληρη τη Χερσόνησο, η Αθήνα ενδυναμώνει σταθερά και αποφασιστικά ακόμη περισσότερο το ρόλο της ως χώρα που εγγυάται την ειρήνη και την ευημερία σε αυτή τη σημαντικότατη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η Τριμερής Άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία «BALKAN SPIRIT – 22», στην Στρατιωτική Βάση Tsrancha Training Complex στην Βουλγαρία, με την συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αρθούν μισθολογικές αδικίες ετών στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 2022.

Στο πλαίσιο των εξαγγελιών, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τον κόπο, την προσπάθεια και την αυτοθυσία των στελεχών των τριών Κλάδων, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις τουρκικές προκλήσεις και απειλές, αλλά και ασύμμετρες απειλές στα σύνορα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ροές παράτυπων μεταναστών και προσφύγων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ανακοίνωσε άμεσες παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν στο μισθολόγιο του στρατεύματος, με σημαντικόττερη παρέμβαση τη θέσπιση πρόσθετης αμοιβής στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή, με τον πρωθυπουργό να αναγνωρίζει εμπράκτως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν τα στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Ακόμα μια σπουδαία μέρα για την Πολεμική μας Αεροπορία ήταν η Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, με τα ελληνικά φτερά να ενισχύονται και επίσημα με τα δύο πρώτα F-16 Viper και να στέλνουν μήνυμα κυριαρχίας στην περιοχή.

Μετά την τελετή, στην οποία στο Newsbomb.gr έδωσε το «παρών» μεταφέροντας τις πρώτες εικόνες από τα καλύτερα F-16 παγκοσμίως, τα μαχητικά απογειώθηκαν για την Κρήτη και την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα. Εκεί ενσωματώθηκαν στη δύναμη της 343 Μοίρας «Αστέρι», με τους πιλότους της HAF να ξεκινούν άμεσα την εκπαίδευση πάνω στις ελληνικές «οχιές».

Τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, απέναντι στις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Τουρκίας προωθεί η Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τον άξονα σταθερότητας στο… σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Οι δύο χώρες ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους συνεργασία, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο να επισκέπτεται στα μέσα Σεπτεμβρίου το Ισραήλ, στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Καινοτομίας (International Military Innovation Conference) που διεξήχθη στο Camp Dayan στο Τελ Αβίβ, κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του Chief of General Staff of the Israel Defense Forces Lieutenant General Aviv Kohavi, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.

Η Πολεμική Αεροπορία είναι πλέον απόλυτη κυρίαρχος στο Αιγαίο, με τα Rafale να προκαλούν τρόμο στην άλλη πλευρά του Αρχιπελάγους, ενώ οι δύο πρώτες «οχιές» της HAF, τα F-16 Viper άρχισαν ήδη να εκτελούν υπηρεσία στην 343 Μοίρα «Αστέρι» της Σούδας, δημιουργώντας νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα.

Το νέο πρόγραμμα που αναμένεται να τρέξει η Αθήνα είναι αυτό του εκσυγχρονισμού 38 μαχητικών F-16 block 50 από τις Πολεμικές Μοίρες 341 «ΒΕΛΟΣ» και 347 «ΠΕΡΣΕΑΣ», τα οποία θα εξελιχθούν σε F-16 block 50+ adv. Πρόκειται για μαχητικά με ηλικία 23 - 25 ετών και κατά συνέπεια η αναβάθμιση θεωρείται αναγκαία. Το πρόγραμμα έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» από τη Βουλή και αναμένεται να σταλεί άμεσα και το LOR (επίσημο εκδήλωση ενδιαφέροντος) προς τις ΗΠΑ για να προχωρήσει άμεσα το πρόγρμμα .

Από την Πέμπτη 15 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), για συμμετοχή στο συνέδριο International Air Chiefs’ Conference.

Κατά τη διάρκειά του, μέσω ουσιαστικών συνομιλιών και ανταλλαγής πληροφοριών, συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των αεροπορικών δυνάμεων όλων των κρατών με τη διαρκή εκπαίδευση, αξιοποιώντας την αεροπορική δύναμη.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, το Πολεμικό μας Ναυτικό υποδέχτηκε ένα ακόμα νέο μέλος και δεν είναι άλλο από την πυραυλάκατο «ΒΛΑΧΑΚΟΣ».

Η νέα υπερσύγχρονη μονάδα κρούσης εντάχθηκε και επίσημα στον ελληνικό Στόλο και πιο συγκεκριμένα στη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε προβολή ισχύος, με ιδιαίτερα μεγάλες ικανότητες. Είναι η 7η πυραυλάκατος Super Vita του ελληνικού Στόλου και αν και καθυστέρησε σχεδόν δύο χρόνια η παραλαβή της, το ΓΕΝ εκφράζει απόλυτη ικανοποίηση για την ενσωμάτωσή της και φυσικά αισιοδοξία για τις λύσεις που θα προσφέρει.

Το Newsbomb.gr δίνέδωσε και πάλι το «παρών» σε μια ακόμα σπουδαία μέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και μετέφερε το αναλυτικό ρεπορτάζ.

Από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Γαλλίας έχουν «σφραγίσει» την περιοχή μεταξύ Μαγνησίας, Σκύρου και Άη Στράτη κάνοντας επίδειξη ισχύος και στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα πως η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές συμμαχίες και παράλληλα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για να απαντήσει σε κάθε πρόκληση.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου και εν μέσω σφοδρής έντασης με την Τουρκία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έθεσε σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, με φόντο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις απειλές της Τουρκίας για εμπόλεμη σύρραξη.

Πιο συγκεκριμένα, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε πως από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022 διεξάγεται η Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-22» σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Οκτώβριος 2022

Οι εικόνες από την συνεκπαίδευση με τους Γάλλους στην καρδιά του Αιγαίου, στο πλαίσιο της άσκησης «Αργώ 22», η πολύ σημαντική άσκηση «Eunomia ‘22» με τη συμμετοχή Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου, αλλά και η παρουσία του θηριώδους αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush στη Σούδα, προκάλεσαν νευρικό κλονισμό στον Ταγίπ Ερντογάν που ακόμα κι αν αναζητά ευκαιρία επίθεσης στο Αιγαίο, βλέπει συνεχώς ελληνική σημαία.

Ακολούθησαν εξαιρετικά απαιτητικές ασκήσεις:

Olympic Cooperation: Η άσκηση μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών στην Θράκη που πλέον έχει καθιερωθεί και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, με τα τεθωρακισμένα των δύο χωρών να κόβουν την ανάσα και να διαγωνίζονται σε συνθήκες πραγματικής μάχης.

Aegean Seal: Πρόκειται για την άσκηση της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, με τους επίλεκτους κομάντο να εκπαιδεύονται στον Ευβοϊκό, σε συνεργασία με συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ.

Nemesis: Η μεγάλη πολυεθνική άσκηση στην Κύπρο, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ΗΠΑ, Γαλλίας και Ιταλίας. Η Ελλάδα παραδοσιακά στέλνει ισχυρές δυνάμεις για να συμμετάσχουν, με πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη.

Τρίαινα – Αστραπή – Λόγχη: Η συνεχής εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πολεμικού μας Ναυτικού στο κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο. Μονάδες επιφανείας και υποβρύχια εκτελούν τα πλέον απαιτητικά σενάρια σε κάθε μορφή ναυτικού πολέμου.

Νιριής: Άσκηση στο Κρητικό Πέλαγος με την συμμετοχή της Μόνιμης Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης 2 (Standing NATO Maritime Group Two/SNMG 2) και της Μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two/SNMCMG 2). Η Ελλάδα συμμετέχει με φρεγάτες και τα οργανικά τους ελικόπτερα, υποβρύχια, πυραυλακάτους αλλά και δυνάμεις πεζοναυτών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ και μαχητικά αεροσκάφη.

«Μέδουσα ‘22»: Η σπουδαία διακλαδική άσκηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί και ενισχύει την ήδη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Ανησυχία και προβληματισμό προκάλεσαν τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν το πρωί της Τετάρτης (19/10) και έδειχαν εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μικρής εμβέλειας από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Ας δούμε όμως πώς πραγματικά μπορεί να αντιδράσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στις 21 Οκτωβρίου 2022 ήρθαν στη δημοσιότητα εικόνες από τα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία όπου κατασκευάζονται οι ελληνικές φρεγάτες Belh@rra. Δεν προκαλούν απλώς ικανοποίηση στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, αλλά ενθουσιασμό, μιας και οι Γάλλοι – όπως όλα δείχνουν – θα παραδώσουν τα δύο πρώτα πλοία στη χώρα μας αρκετούς μήνες πριν από αυτό που προβλέπει το χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα στις αρχές του 2025.

Από το τέλη Οκτωβρίου μέχρι σχεδόν τα… Χριστούγεννα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας είχε διαμορφώσει ένα πλάνο αλλεπάλληλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χώρες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ενδιαφέρονται για τη συνεχή εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα.

Το κορυφαία αμερικανικά μαχητικά, τα F-22 Raptor, τα – κατά πολλούς – καλύτερα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο, σύμβολο ισχύος των ΗΠΑ, τροχοδρόμησαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα στα τέλη Οκτωβρίου συνοδευόμενα από δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-130.

Μάλιστα η συγκεκριμένη αποστολή πραγματοποιήθηκε λίγα 24ωρα μετά την παρουσία του θηριώδους αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS George H.W Bush στην Κρήτη και το Ιόνιο, όπου τα F-18 που φέρει στο κατάστρωμά του εκπαιδεύτηκαν με τα μαχητικά της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Παράλληλα, με μεθοδικές κινήσεις, αποφασιστικότητα και σιγουριά για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις, Ελλάδα και Γαλλία δημιουργούν ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι σε αναθεωρητικές δυνάμεις που προκαλούν αποσταθεροποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Αρχηγό Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας (Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre) Στρατηγό Pierre Schill, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα την Χώρα μας κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, στο πλαίσιο υλοποίησης των «Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Αναβάθμιση της Ελληνογαλλικής Στρατιωτικής Συνεργασίας» που υπεγράφησαν την 21 Ιανουαρίου 2022 μεταξύ του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Ομολόγου του Αρχηγού Άμυνας της Γαλλίας General Thierry Burkhard (πατήστε εδώ).

Από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Ξάνθης οι βολές Πυροβολικού Β΄εξαμήνου 2022, με τη συμμετοχή προσωπικού, οπλικών συστημάτων και μέσων Μονάδων Πυροβολικού του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ»).

Κατά τη διάρκεια των βολών υλοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες αιτήσεως, συντονισμού και εκπομπής πυρών υποστηρίξεως με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέργειας των εμπλεκόμενων στις επιχειρήσεις, κάνοντας πράξη την αρχή «εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω».

Ειδικότερα, εκτελέστηκαν βολές από αυτοκινούμενα πυροβόλα Μ109, PzH 2000GR και από Συστήματα Πολλαπλών Εκτοξευτών RΜ-70 (ΠΕΠ RΜ-70), με τη συνέργεια Ελικοπτέρων Αναγνωρίσεως ΟΗ – 58D KIOWA για αναγνώριση και κατάδειξη στόχων.

Την αποφασιστικότητα, την ετοιμότητα και το υψηλότατο φρόνιμα των Ενόπλων Δυνάμεων αντικατοπτρίζει η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου προς τα στελέχη των τριών Κλάδων, ενόψει της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο με την Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου:

Ο Επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής (Ι), είναι ο Ιπτάμενος επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» που κατά την στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη εκτέλεσε τους εντυπωσιακούς ελιγμούς και παράλληλα έστειλε μέσα από το cockpit του F-16 Block 52+, μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας προς όλους τους Έλληνες για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Χριστόδουλος Γιακουμής (Ι), μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb.gr.

Ο κ. Χριστόδουλος Γιακουμής (Ι), ένα από τα πιο έμπειρα «γεράκια» της Πολεμικής μας Αεροπορίας, μίλησε στο Newsbomb.gr για την ομάδα «ΖΕΥΣ», την απαιτητική αποστολή να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδείξεις και φυσικά για την εμπειρία να εκτελεί τους εντυπωσιακούς ελιγμούς κατά τη διάρκεια της παρέλασης, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα που προκαλεί ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας σε όλο τον Ελληνισμό, όπου υπάρχει ελληνική ψυχή στον πλανήτη.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη τη συνέντευξη στο Newsbomb.gr του πιλότου της Πολεμικής μας Αεροπορίας, Χριστόδουλου Γιακουμή (Ι)

Το μήνυμα του Ελληνα πιλότου την 28η Οκτωβρίου πάνω από τη Θεσσαλονίκη:

Ο Οκτώβριος έκλεισε με μια εξαιρετικά σημαντική επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνστατίνου Φλώρου στην Ιορδανία.

Οι στρατιωτικές σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική μας και πανίσχυρη Αίγυπτο βρίσκονται στο καλύτερο σημείο εδώ και δεκαετίες, ενώ οι δεσμοί με τις μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, αναπτύσσονται συνεχώς, δημιουργώντας έναν άξονα σταθερότητας απέναντι στον νεοοθωμανισμό της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ιορδανία, όπου θα συμμετάσχει στο Συνέδριο για τις Ειδικές Δυνάμεις, SOFEX 2022.

Νοέμβριος 2022

Ο Νοέμβριος ξεκινά με μια σπουδαία κίνηση από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σπεύδει να αποδώσει έναν ελάχιστον φόρο τιμής στους Ήρωες του 1940, γράφοντας με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στο βιβλίο της ένδοξης Ελληνικής Ιστορίας. Με πρωτοβουλία του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού δημοσιεύτηκε η επίσημη κατάσταση πεσόντων αγωνιστών στις μάχες του 1940 - 1941, ώστε όλοι οι Έλληνες να μπορούν να εντοπίσουν τους απογόνους τους που έδωσαν αίμα και ψυχή για να μην πατήσει πόδι ιταλικό σε χώμα ελληνικό.

Η κίνηση της ηγεσίας του Στρατού Ξηράς επιβεβαιώνει πως η πατρίδα δεν λησμονεί αυτούς που αντιστάθηκαν, αυτούς που πολέμησαν για μια ελεύθερη Ελλάδα και η Ιστορία πλέον έχει επισήμως τα ονόματά τους γραμμένα στις πιο ένδοξες σελίδες.

Στις αρχές Νοεμβρίου διεξήχθη και η άσκηση «BALKAN SHIELD-22», στην οποία συμμετείχαν Μονάδες Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από βαλκανικές χώρες και συγκεκριμένα της Αλβανίας, των Σκοπίων, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, του Μαυροβουνίου και της Ρουμανίας.

Στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών το Newsbomb.gr ήταν εκεί και σας μετέφερε το ρεπορτάζ.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της Πολεμικής Αεροπορίας και των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σχεδίασε πλήθος εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να γνωρίσουν οι πολίτες το σπουδαίο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, το λειτούργημα που επιτελούν τα «γεράκια» της HAF και το προσωπικό εδάφους.

Το Σάββατο 05 Νοεμβρίου, στην Μαρίνα του Φλοίσβου, το F-16 Block 52+ της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «ΖΕΥΣ» και άλλα μαχητικά της Πολεμικής μας Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων Rafale, F-16 και F-4 Pahantom, πέταξαν στον ουρανό της Αττικής προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, στον εναέριο χώρο πάνω από τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα καθηλώνοντας τους θεατές.

Αυτό που προκάλεσε ανατριχίλα για μια ακόμη φορά, ήταν το μήνυμα του πιλότου της ομάδας «ΖΕΥΣ». Ο Σμηναγός Δημήτρης Τζάλλας (Ι) έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας σε αυτούς που απειλούν καθημερινά την ελληνική κυριαρχία, σε αυτούς που απειλούν ότι θα έρθουν νύχτα, σε αυτούς υβρίζουν καθημερινά και χυδαία τον ελληνικό λαό.

«Πιο ικανοί, πιο ισχυροί, πιο έτοιμοι από ποτέ. Είμαστε οι κυρίαρχοι των αιθέρων. Για όποιον τολμήσει «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ», ακόμη και τη νύχτα», είπε μέσα από το cockpit του F-16 Block52+ plus ο Σμηναγος Δημήτρης Τζάλλας (Ι), προκαλώντας ανατριχίλα στους εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν στον Φλοίσβο για να θαυμάσουν και να χειροκροτήσουν αυτούς που καθημερινά «φυλλάτουν Θερμοπύλες», να πουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Πολεμική μας Αεροπορία.

Το ΓΕΕΘΑ και οι τρεις Κλάδοι φροντίζουν καθημερινά, με μεθοδικές και αποφασιστικές κινήσεις, να στέλνουν μηνύματα ετοιμότητας στην Άγκυρα, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση στελεχών και στρατευσίμων σε όλη την Επικράτεια. Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό και Στρατός Ξηράς, έχουν υψώσει μια τεράστια ασπίδα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από το Καστελλόριζο μέχρι τα Διαπόντια νησιά, διαμηνύοντας στην απέναντι πλευρά πως οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα βρει άμεση και δυναμική απάντηση.

Οι εικόνες από την Ξάνθη, με τα αμερικανικά Abrams να εκπαιδεύονται μαζί με τα Ελληνικά Leopard, στέλνουν δυναμική απάντηση στις προκλητικές ενέργειες του καθεστώτος Ερντογάν που επιχειρεί να κλιμακώσει την ένταση με κάθε ευκαιρία. Η εντυπωσιακή Tank Challenge πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά στη Θράκη, με τις αρματομαχίες Ελλήνων και Αμερικανών να κόβουν την ανάσα και να ενθουσιάζουν τους συμμετέχοντες.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (07/11) η τελετή καθέλκυσης της πρώτης φρεγάτας FDI Belh@rra, η οποία προορίζεται για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Η τελετή στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν είχε βεβαίως και ελληνική παρουσία και μάλιστα την πολιτική ηγεσία του ελληνικού «Πενταγώνου». Η παρουσία του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου στη Γαλλία είναι και συμβολική αλλά και ουσιαστική, με τον ίδιο βεβαίως να έχει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση από τη χώρα μας του γαλλικού υπερόπλου.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων εργασιών που απομένουν στη γαλλική φρεγάτα «Ναύαρχος Ρονάρ», θα ξεκινήσουν οι δοκιμές όλων των συστημάτων και των όπλων εν πλω.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ολόκληρη την τελετή από τα ναυπηγεία της Λοριάν:

Τη συμβολική μέρα της εορτής του Προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ υποδέχτηκε η Πολεμική μας Αεροπορία τα δύο νέα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, κατευθείαν από το εργοστάσιο της κατασκευάστριας εταιρείας Dassault Aviation.

Πλέον η χώρα μας διαθέτει στη φαρέτρα της 6 μεταχειρισμένα Rafale (2 διθέσια και 4 μονοθέσια) και 2 ολοκαίνουργια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέχρι τέλος του χρόνου ή το αργότερο τον Ιανουάριο θα φτάσουν και τα άλλα 4 ολοκαίνουργια, με τη χώρα μας να έχει πλέον 12 «ριπές ανέμου» τους επόμενους μήνες.

Δείτε το βίντεο με την υποδοχή τους:

Από την Κυριακή 30 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση η οποία περιελάμβανε εκτέλεση αλμάτων Ελευθέρας Πτώσεως, Στατικού Ιμάντα και Ρίψεως Εφοδίων, καθώς και την εκτέλεση σεναρίων Slow Movement (SLOMO) Attack/Protect με Μαχητικά Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε αυτήν συμμετείχαν Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και της Σχολής Αλεξιπτωτιστών του ΓΕΣ, Μαχητικά Αεροσκάφη F-16 και Μεταγωγικό Αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Από Αμερικανικής πλευράς συμμετείχε η USAFE με 2 Αεροσκάφη C-130J.

Την ώρα που η Τουρκία επιλέγει εμμονικά τη διατήρηση της έντασης σε Αιγαίο και Μεσόγειο, η χώρα μας επιχειρεί τη δημιουργία ενός ισχυρού άξονα απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις του Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η άσκηση Falcon Eye 3, η οποία αποτελεί τη συνέχεια των «FALCON ΕΥΕ – 1» και «FALCON ΕΥΕ – 2» που ξεκίνησαν πριν τρία χρόνια κατόπιν πρωτοβουλιών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας με αραβικές χώρες. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, στην 115 Πτέρυγα Μάχης, μεταστάθμευσαν έξι μαχητικά F-15 της Σαουδικής Αραβίας για την άσκηση Falcon Eye 3, τα οποία από τις 9 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, 18 Νοεμβρίου συνεκπαιδεύτηκαν με τους πολύπειρους Έλληνες πιλότους σε ασκηση τύπου LIVEX (Live Exercise) η οποία περιελάμβανε όλα τα είδη εναέριας μάχης.

Σήμερα (09/11) πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, το οποίο – μεταξύ άλλων – συζήτησε και τα εξοπλιστικά προγράμματα, με το ζήτημα των κορβετών να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Τι αποφασίστηκε; Η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης κορβετών από το Πολεμικό Ναυτικό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το ΓΕΝ ζητά τη δέσμευση των πιστώσεων για την απόκτηση τεσσάρων ολοκαίνουργιων πλοίων, με δεδομένο ότι υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις από «μνηστήρες». Πόσα είναι τα χρήματα; Περίπου δύο δισ. ευρώ.

Ιταλική κορβέτα κλάσης Doha Γαλλική κορβέτα Gowind

Πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη των εργασιών της πρώτης φρεγάτας FDI Belh@rra, που προορίζεται για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, το πλοίο έχει ήδη πέσει στο νερό, ενώ την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, οι εικόνες που ήρθαν από το ναυπηγείο της Λοριάν προκάλεσαν ενθουσιασμό στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Ο λόγος; Τοποθετήθηκε ο ιστός (PSIM) που φέρει το πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire της Thales. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του πλοίου, τον «εγκέφαλο» ουσιαστικά της Belh@rra, στον οποίο βρίσκονται τα κορυφαία ηλεκτρονικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και το σύστημα μάχης Setis.

Συνεχής εκπαίδευση, ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και επίδειξη σημαίας σε όλα τα κρίσιμα σημεία του Αιγαίου και της Μεσογείου. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθεί το το ΓΕΕΘΑ, με τους τρεις Κλάδους να ακολουθούν ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση «Niriis-22» από 5 έως 13 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με την συμμετοχή προσωπικού και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση συμμετείχε, επίσης, η Μόνιμη Συμμαχική Ναυτική Δύναμη 2 (Standing NATO Maritime Group Two) όπως και η Μόνιμη Συμμαχική Αντιναρκική Δύναμη 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two) με ναυτικές μονάδες του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδος, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Η 22α Νοεμβρίου ήταν επίσης μια πολύ σημαντική μέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Υπεργράφη το μεσημέρι της Τρίτης (22/11) η εξαιρετικά σημαντική συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για τον καθορισμό των περιοχών Έρευνας και Διάσωσης, οι οποίες ταυτίζονται πλέον με τα FIR Αθήνας και Καΐρου.

«Στη Συμφωνία καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Σε αντιδιαστολή, τα αποκαλούμενα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Τρίπολης, συνιστούν συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες και αποσταθεροποιητικές» τόνισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.

Ελλάδα και Αίγυπτος έστειλαν και πάλι ηχηρό μήνυμα απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά τους, ακριβώς εκεί που πονάει το τουρκικό καθεστώς… στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η μεγάλη διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 12», την οποία συνδιοργάνωσαν για μια ακόμη χρονιά Ελλάδα και Αίγυπτος, επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο συνεργασίας της χώρας μας με την κυβέρνηση του Στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώνει στην πράξη ότι με τις αραβικές χώρες μας συνδέει η βούληση για σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή.

Η μεγάλη διακλαδική άσκηση ξεκίνησε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 25 του μήνα, με τη Χώρα μας να επενδύει στην ενδυνάμωση των δεσμών με την πανίσχυρη στρατιωτικά Αίγυπτο, θέτοντας αμφότερες την Τουρκία και το καθεστώς Ερντογάν στο περιθώριο.

Το Newsbomb.gr έδωσε το «παρών» και σε αυτή την άσκηση που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

Ο Νοέμβριος έκλεισε για τις Ένοπλες Δυνάμεις με μια σειρά από εξαιρετικά απαιτητικές ασκήσεις. «Αστραπή», «Κολοσσός» και «Βελλεροφόντης», επιβεβαίωσαν στην πράξη το άριστο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.

Με το Πολεμικό Ναυτικό ανεπτυγμένο σε όλο το Αρχιπέλαγος, με πλοία και υποβρύχια σε όλα τα «καυτά» σημεία στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΣΤΡΑΠΗ», τον Στρατό Ξηράς να ανοίγει πυρ σε απόρθητα φρούρια των Δωδεκανήσων, τις βαρύτατα οπλισμένες Ρόδο και Μυτιλήνη για τις απαιτητικές ασκήσεις «ΚΟΛΟΣΣΟΣ» και «ΒΕΛΛΕΡΟΦΩΝ – 22» και την Πολεμική Αεροπορία να συνδράμει από αέρος κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, οι Ένοπλες Δυνάμεις στέλνουν δυναμικές απαντήσεις στις προκλήσεις της Άγκυρας.

Η άσκηση «ΚΟΛΟΣΣΟΣ», πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής Κατταβιάς στη Ρόδο παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και του Α/ΓΕΣ, Χαράλαμπου Λαλούση.

Η άσκηση ήταν προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απειλές και προκλήσεις που απορρέουν από τα θέατρα επιχειρήσεων, και φυσικά έγινε με φόντο τις πρακτικές της Άγκυρας που απειλεί με εισβολή και εμπόλεμη σύρραξη την Ελλάδα.

Δεκέμβριος 2022

Την ώρα που οι τρεις Κλάδοι δεν σταματούν να εκπαιδεύονται και να βρίσκονται σε όλα τα «καυτά» σημεία ενδιαφέροντος, η πολιτική ηγεσία φροντίζει να «τρέξουν» εξαιρετικά σημαντικά προγράμματα που ενισχύουν σαφώς την αποτρεπτική ισχύν της χώρας μας.

Ένα από αυτά είναι και τα ισραηλινά αντιαρματικά βλήματα Spike NLOS, ένα όπλο με μεγάλη δύναμη πυρός, ιδανικό για την άμυνα της χώρας μας στα σύνορα, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Έβρου αλλά και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το ελληνικό «Πεντάγωνο», η άφιξη στην Αθήνα του Γενικού Διευθυντή του Ισραηλινού υπουργείου άμυνας Amir Eshel και η συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, οδήγησε στο τέλος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με τις ίδιες πηγές να επισημαίνουν πως οι Ισραηλινοί έχουν απαντήσει επίσης σε κάθε απορία που είχαν οι Επιτελείς αναφορικά με τις δυνατότητες του κορυφαίου οπλικού συστήματος.

Στο Πολεμικό Ναυτικό βεβαίως ο εξοπλιστικός πυρετός δεν σταματά, με την ηγεσία του να περνάει από μικροσκόπιο τις προτάσεις για το πρόγραμμα των κορβετών, που θα ενισχύσει κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ του ελληνικού Στόλου, κορυφώνεται η «ναυμαχία» των μνηστήρων στη λεωφόρο Μεσογείων.

Γάλλοι και Ιταλοί «χτυπιούνται» μέσω των αναμφισβήτητα δελεαστικών τους προτάσεων, με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να ξεκαθαρίζει πως μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά στην τελική απόφαση.

Ο πολύπειρος Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο οποίος χειρίστηκε άριστα και με το ιδανικότερο αποτέλεσμα την υπόθεση απόκτησης φρεγατών, καταλήγοντας στην κορυφαία φρεγάτα του κόσμου – την πανίσχυρη FDI Belh@rra - είναι αποφασισμένος να κλείσει και την υπόθεση των κορβετών, εισηγούμενος στην πολιτική ηγεσία το πλοίο που ικανοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του ελληνικού Στόλου.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για μετεξέλιξη της αεροπορικής εκπαίδευσης στην Πολεμική Αεροπορία, με διαδικασίες προετοιμασίας χειριστών σε οικονομικότερη βάση και με καλύτερη αξιοποίηση μέσων και κονδυλίων.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ελληνικού «Πενταγώνου» να μην σταματούν εκεί και να οδηγούν την Πολεμική Αεροπορία στη νέα εποχή με τη δημιουργία της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης, η οποία ενσωματώνεται στο ΚΕΑΤ (Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής) με έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.

Το Newsbomb.gr έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της νέας Μοίρας το πρωί της Δευτέρας 12/12, καταγράφοντας από κοντά τους 10 νέους τακτικούς εξομοιωτές αεροπορικού πολέμου, που όπως τονίζεται θα αλλάξουν καταλυτικά τα δεδομένα στην εκπαίδευση όχι μόνο των Ικάρων της HAF, αλλά και των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων και φυσικά των χειριστών ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού.

Τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη, Ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, εκπαιδεύονται από κοινού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο, με τα σενάρια που έχει καταρτήσει η Διοίκηση της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ να έχουν προσαρμοστεί σε προκλήσεις και απειλές που απορρέουν από τα σύγχρονα θέατρα επιχειρήσεων.

Πρόκειται σαφέστατα για μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, για ένα ακόμα μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη Χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις δύο χώρες να συνεργάζονται σε στεριά, αέρα και θάλασσα, σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας και σε όλα τα είδη πολέμου.

Το Newsbomb.gr είναι στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο και σας μετέφερε λεπτό προς λεπτό όλα τα απαιτητικά σενάρια της συνεκπαίδευσης.

Την ίδιά ώρα στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, επετεύχθη σημαντική πρόοδος στη ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων».

Όπως ανακοίνωσε η Naval Group, πέντε προεξοπλισμένοι τομείς, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης «KIMΩN», τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

Οι πετρελαιοκινητήρες, οι μειωτήρες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, έχουν ήδη παραδοθεί στο Λοριάν και η τοποθέτηση τους στο πλοίο θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους.

Κοινωνική προσφορά

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε τονίσει μέσα από το Newsbomb.gr το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και την κοινωνική προσφορά των τριών Κλάδων. Η στρατιωτική ηγεσία και το προσωπικό αναλαμβάνουν την εκτέλεση αποστολών για τη στήριξη και την παροχή βοήθειας όταν η Πολιτεία τη χρειάζεται.

Με παροχή Μέσων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει συμπολίτης μας που χρειάζεται βοήθεια, ο Στρατός Ξηράς αναδεικνύει την πολύτιμη και πολυδιάστατη προσφορά του στην Κοινωνία, δηλώνοντας «παρών» όταν οι πολίτες ζητούν στήριξη.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλούσια κοινωνική δράση και προσφορά σε όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας μας. Η προσφορά τους εκδηλώνεται με κάθε μορφής συμμετοχή και δραστηριότητα, όπως η νοσηλευτική αρωγή, η συνδρομή στη βελτίωση της ζωής κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, η συνδρομή στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η συνεισφορά τους στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών όπου εδρεύουν, και ειδικότερα στις ακριτικές περιοχές, όπου πλέον των άλλων είναι μεγάλη η προσφορά τους και στον ηθικό-ψυχολογικό τομέα.

Μέσα στη σημερινή δίνη της πνευματικής, αξιακής και πολιτισμικής κρίσης, της σαφέστατης κοινωνικής σήψης και της στρέβλωσης της ελληνορθόδοξης παιδείας και αγωγής, υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να αγωνίζονται και να τιμούν τον όρκο που έδωσαν για την πατρίδα.

Είναι οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων.