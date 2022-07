Στρατηγός Φλώρος: Η σπουδαία επίσκεψη στις ΗΠΑ - Οι σημαντικές επαφές και τα F-35

Μέσα σε λίγες μέρες ο δραστήριος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατάφερε να πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές με ανώτατους στρατιωτικούς παράγοντες των ΗΠΑ, Έλληνες ομογενείς, αλλά και στελέχη εταιρειών με οπλικά συστήματα όπως η Lockheed Martin.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από την Δευτέρα 11 Ιουλίου έως το Σάββατο 17 Ιουλίου 2022, πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με στρατιωτικούς όσο και πολιτικά ιδιαίτερα σημαίνοντα πρόσωπα, γεγονός που αντανακλά και τον θετικό απολογισμός της επίσκεψης τους στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε την Πρεσβεία της Χώρας μας στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με την Πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με την οποία συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην συλλογική και διαρκή προσπάθεια εμβάθυνσης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων για την ανάδειξη των κοινών αξιών και συμφερόντων των 2 Χωρών και την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακολούθως επισκέφθηκε την Στρατιωτική Αποστολή της Πρεσβείας, όπου συναντήθηκε με τον Ακόλουθο ‘Άμυνας της Ελλάδος στις ΗΠΑ και το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, το οποίο και συνεχάρη για τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα και την αφοσίωσή του στο πλαίσιο εξασφάλισης των συμφερόντων της Χώρας μας και της προώθησης της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συνεργασίας.

Εν συνεχεία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο Πεντάγωνο, όπου συναντήθηκε με τον Chief of Staff of the Army Στρατηγό James C. McConville, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις συνέπειές της για την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας του Ευρω-Ατλαντικού χώρου, καθώς και στην στενή Στρατιωτική Συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ η οποία, πέραν της επικαιροποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)], περιλαμβάνει και δραστηριότητες επιχειρησιακής συνεργασίας και συνεκπαίδευσης συνεχώς ενισχυόμενες τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε ότι η Χώρα μας αποτελεί διαχρονικά έναν αξιόπιστο εταίρο και σύμμαχο, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο μέσω της σαφούς θέσης που έλαβε άμεσα έναντι της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όσο και μέσω των σταθερών και ισχυρών δεσμών που ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει με φίλες και σύμμαχες Χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και με σεβασμό των κανόνων καλής γειτονίας. Επιπρόσθετα και σε ότι αφορά στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην χρήση των υποδομών της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και της Συμμαχίας. Τέλος αναφέρθηκε αναλυτικά στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας των αναθεωρητικών τάσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Έπειτα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Supreme President του American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) κ. Jimmy Kokotas και τον Executive Director του AHEPA κ. Basil Mossaidis, τους οποίους συνεχάρη για την δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο προώθησης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επίσης συζήτησαν για τη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων και του περιβάλλοντος ασφάλειας σε συνδυασμό με την προκλητική και αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας, τονίζοντας παράλληλα την σημασία της ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων όπως αυτή της Ελλάδος και των ΗΠΑ, για την διασφάλιση της ειρήνης και την διατήρηση της σταθερότητας.

Επιπλέον, συναντήθηκε με τον ιδρυτή και Πρόεδρο του OHI Day Foundation κ. Andrew Manatos και τον Executive Director του Ιδρύματος κ. Mike Manatos, τους οποίους συνεχάρη για τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος, που αφορούν στην προώθηση των κοινών αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδος και ΗΠΑ.

Στην συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Michael Makovsky καθώς και με εκπροσώπους του Jewish Institute for National Security of America (JINSA), με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και σε θέματα στρατηγικής, δυνατοτήτων και συνεργασιών Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ και ΗΠΑ, στο πολυσχιδές και ευαίσθητο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον της περιοχής.

Κλείνοντας για την Δευτέρα 11 Ιουλίου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στην έδρα του American Hellenic Institute (AHI) τον Πρόεδρό του κ. Nick Larigakis και Μέλη του AHI Board of Directors, με τους οποίους συζήτησε για τις σημαντικές προσπάθειές που καταβάλουν για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ισχυροποίηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ.

Την Τρίτη 12 Ιουλίου και στο πλαίσιο της αποστολής «Letter of Request» (LOR for LOA) που έχει προηγηθεί για την πρόσκτηση του Μαχητικού Αεροσκάφους 5ης γενιάς F-35, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μετέβη στο Fort Worth στο Ντάλας του Τέξας, στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin που φιλοξενούν τη γραμμή παραγωγής του. Εκεί ενημερώθηκε για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της γραμμής συναρμολόγησης, βαφής, αρχικών και τελικών ελέγχων και πτητικών δοκιμών και για τους 3 τύπους του F-35 (A, B και C), όπου και ξεναγήθηκε από το προσωπικό της εταιρείας.

Επίσης επισκέφθηκε τη γραμμή πτητικών δοκιμών του εργοστασίου όπου φιλοξενούνται τα F-35 που ετοιμάζονται να παραδοθούν στους χρήστες τους, ενώ του έγινε και σύντομη ενημέρωση τόσο για τις διεθνείς πωλήσεις του F-35 και την διαλειτουργικότητα της χρήσης του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και για την πορεία του προγράμματος εκσυγχρονισμού των μαχητικών F-16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας στην έκδοση Viper, όπως και για τον εκσυγχρονισμό των Αεροσκαφών Ναυτικών Επιχειρήσεων P-3B του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Γερουσιαστή κ. Robert Menendez, με τον οποίο συζήτησε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας ως προς την εγκαθίδρυση και διατήρηση διμερών και πολυμερών εταιρικών σχημάτων συνεργασίας που προάγουν την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα, για την αμοιβαία επωφελή και ταχέως εξελισσόμενη εμβάθυνση της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ και την συμβολή της στην στρατηγική σχέση των 2 Χωρών και βεβαίως για την τουρκική προκλητικότητα και τις ενδεχόμενες συνέπειές της στην περιοχή.

Στην συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε το State Department, όπου συναντήθηκε με την Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs κ. Jessica Lewis, με επίκεντρο τις συζήτησής τους την ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος ασφάλειας μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εστίες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή και τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας για την ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ τόσο διμερώς όσο και σε περιφερειακό και διασυμμαχικό επίπεδο.

Ακολούθως, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο Πεντάγωνο, όπου συναντήθηκε με την Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs κ. Celeste Wallander, με την οποία συζήτησαν για την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας του Ευρω-Ατλαντικού χώρου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των ευρύτερων επιπτώσεών της, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, καθώς και για την διαρκή ενίσχυση της Στρατιωτικής Συνεργασίας και των κοινών δράσεων Ελλάδος και ΗΠΑ, τόσο στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της MDCA όσο και στον τομέα της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και στενής συνεργασίας.

Κλείνοντας τις συναντήσεις του για την Τετάρτη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής μαζί με διακεκριμένους προσκεκλημένους του δημόσιου, του στρατιωτικού και του ιδιωτικού τομέα σε δείπνο εργασίας που παρατέθηκε από το Lexington Institute, προκειμένου να συζητηθούν θέματα Άμυνας και Ασφάλειας σε σχέση τόσο με τον ρόλο της Ελλάδος για την διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής σε σχέση με τις προκλήσεις ασφαλείας και αναθεωρητισμού που αναδύονται από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες, όσο και με την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο Χωρών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην τοποθέτησή του και στην συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ευρύτερες συνέπειες του ρωσικού αναθεωρητισμού μετά την εισβολή στην Ουκρανία, την οποία επεσήμανε ότι η Ελλάδα καταδίκασε άμεσα και έμπρακτα, αφενός συνεισφέροντας ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια, αφετέρου εφαρμόζοντας το σύνολο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Ρωσία. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας στην ανατολική πτέρυγά της και στον ρόλο της Χώρας μας, αναφέρθηκε τόσο στην συνεισφορά μέσων και προσωπικού όσο και στην παροχή διευκολύνσεων για την μετακίνηση υλικού και στρατευμάτων μέσω της Αλεξανδρούπολης και της Σούδας, ενώ καλείται σε καθημερινή βάση να αντιμετωπίσει την προκλητική και αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Σε αντιδιαστολή, ανέδειξε τον ρόλο της Χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή τόσο μέσω των διμερών και πολυμερών σχημάτων στα οποία συμμετέχει, όσο και με την συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε πληθώρα δράσεων και συνεκπαιδεύσεων σε εθνικό, διμερές, πολυμερές, ευρωπαϊκό και διασυμμαχικό πλαίσιο.

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Διοικητή της Defence Intelligence Agency (DIA) Αντιστράτηγο Scott D. Berrier με τον οποίον συζήτησαν τις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας, την αναβάθμιση της συνεργασίας των δυο Χωρών σε θέματα συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και την σημασία του έγκαιρου εντοπισμού απειλών για την διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθως ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Defence Security Cooperation Agency κ. James A. Hursch, με τον οποίο συζήτησαν για την στρατηγική συνεργασία των δυο Χωρών και τις προοπτικές διασφάλισης και ενίσχυσης των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων. Επ’ αυτού, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα υψηλής προτεραιότητας για την Χώρα μας, καθώς και στην ανάγκη χρήσης του συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων υποστήριξης και χρηματοδότησής της υλοποίησής τους (FMS,EDA,FMF).

Στην συνέχεια και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την έγκριση του Αμυντικού Προϋπολογισμού των ΗΠΑ, στον οποίο συμπεριελήφθη και διάταξη για τον υπό όρους εκσυγχρονισμό και πρόσκτηση F-16 από την Τουρκία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε και είχε συζήτηση επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος με τον Βουλευτή των Αντιπροσώπων και Συνπρόεδρο του Αmerican Hellenic Council κ. Gus Billirakis, παρουσία της Βουλευτού κ. Νicole Malliotakis και της Πρέσβεώς μας στις ΗΠΑ κ. Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.

Στην συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Ομόλογό του Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) των ΗΠΑ Στρατηγό Mark A. Milley κατόπιν της επίσημης πρόσκλησής του, επί τη βάση της οποίας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στις ΗΠΑ, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις παραμέτρους της πολεμικής της προσπάθειας, στις συνέπειές της για την άμυνα και ασφάλεια του Ευρω-Ατλαντικού χώρου, στα μέτρα που λαμβάνονται από την Συμμαχία για την ενίσχυση της Ανατολικής της Πτέρυγας και την επαύξηση της αποτρεπτικής της ικανότητας, καθώς και στον ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης και αναδίπλωσης δυνάμεων, μέσων και υλικού. Τέλος επεσήμανε στον ομόλογό του την σπουδαιότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας των σοβαρών αναθεωρητικών τάσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Επιπλέον συζητήθηκαν η προοπτική και οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ, η αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας κοινών δράσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Χωρών, καθώς και η ενίσχυση της Χώρας μας από τα αποθέματα αμυντικού υλικού των ΗΠΑ με χρήση του συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων πρόσκτησης και χρηματοδότησης των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε την United States Special Operations Command (USSOCOM) στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, την οργάνωση, τα μέσα και τις δράσεις της. Ακολούθως συναντήθηκε με τον Διοικητή της USSOCOM Στρατηγό Richard D. Clarke με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τάσεις στο πεδίο των Ειδικών Επιχειρήσεων και στις προκύπτουσες απαιτήσεις οργάνωσης, εξοπλισμού και επιχειρησιακής εκπαίδευσης για την υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις – Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ) και στις διαδικασίες ταχείας προσαρμογής τους στα σύγχρονα πρότυπα, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσφατης υπαγωγής τους στην νεότευκτη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην εκτεταμένη αναβάθμιση των διοικητικών και εκπαιδευτικών υποδομών της ΔΕΠ που είναι σε εξέλιξη και έχουν καταστεί πόλος έλξης για τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων φίλων, εταίρων και συμμάχων χωρών και την εκτέλεση κοινών δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Διοικητής της USSOCOM επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για την ανταλλαγή Αξιωματικών συνδέσμων και την διοργάνωση συνεδρίων και άλλων δράσεων από την ΔΕΠ με αντικείμενο τις Ειδικές Επιχειρήσεις.

Ακολούθησε επίσημη τελετή, κατά την οποία ο Διοικητής της USSOCOM General Richard D. Clarke παρασημοφόρησε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ με το Μετάλλιο της UNITED STATES SPECIAL OPERATIONS COMMAND, σε αναγνώριση της πολυετούς σταδιοδρομίας του στις Ειδικές Δυνάμεις, της συνεισφοράς του στον τομέα του Ειδικού Πολέμου σε εθνικό και διασυμμαχικό επίπεδο, της υποστήριξής του για την αναβάθμιση της σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ και της συνεργασίας των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ) των 2 Χωρών, των ενεργειών του για την αναδιοργάνωση των Ελληνικών ΕΔ-ΔΕΕ υπό την νεότευκτη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ κατά τα Συμμαχικά πρότυπα, των πρωτοβουλιών του για την συνεργασία και επαύξηση της διαλειτουργικότητας των Ελληνικών ΕΔ-ΔΕΕ με τις αντίστοιχες Δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως και άλλων φίλων, εταίρων και Συμμάχων Χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή.

Ακολούθως, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε το Joint Special Operations University (JSOU), όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, την οργάνωση και τις δυνατότητες του ως προς την στοχευμένη εκπαίδευση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, για την προοπτική συμμετοχής στελεχών της ΔΕΠ και των Μονάδων της στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, καθώς και για τις διαθέσιμες επιλογές διοργάνωσης περιφερειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ειδικών Επιχειρήσεων του JSOU από την Χώρα μας.

Στην συνέχεια και σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τιμήθηκε με την απονομή του Χρυσού Κλειδιού της Πόλης του Tarpon Springs από τον Δήμαρχό του κ. Κώστα Βατικιώτη, παρουσία εκπροσώπων της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας τους οποίους συνεχάρη για την δραστηριοποίηση και τις πρωτοβουλίες τους για τον Ελληνισμό της Διασποράς, που αφορούν στην διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας, στην προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού στις νέες γενιές Ομογενών και στην διάδοση του φιλελληνισμού, καθώς και για την συνεισφορά τους στην ισχυροποίηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ.

Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Τάμπα κ. Λουκά Τσώκο καθώς και με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Florida κ. Μιχάλη Αλεξάνδρου, με τους οποίους συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων οι διαχρονικοί και ιστορικοί δεσμοί Ελλάδος και ΗΠΑ, καθώς και ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Ελληνικής Διασποράς και των πρωτοβουλιών της στο πλαίσιο της διαρκούς εμβάθυνσης των σχέσεων των 2 Χωρών.

