«Μέδουσα 12»: Η απόβαση Ελλήνων και Αιγυπτίων που «πονάει» την Άγκυρα

Νέα δυναμική απάντηση στον αναθεωρητισμό του Ερντογάν από Ελλάδα και Αίγυπτο μέσα από την διακλαδική άσκηση «Μέδουσα 12» - Το Newsbomb.gr σας μεταφέρει εικόνες και βίντεο από την αποβατική ενέργεια στην Αλεξάνδρεια - Ενισχύεται συνεχώς η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Ηχηρό μήνυμα απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας δίνει και πάλι ο Ελληνισμός, με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας να επιβεβαιώνουν στην πράξη την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά τους, ακριβώς εκεί που πονάει το τουρκικό καθεστώς… στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η μεγάλη διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 12», την οποία συνδιοργανώνουν για μια ακόμη χρονιά Ελλάδα και Αίγυπτος, επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο συνεργασίας της χώρας μας με την κυβέρνηση του Στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώνει στην πράξη ότι με τις αραβικές χώρες μας συνδέει η βούληση για σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή.

Η μεγάλη διακλαδική άσκηση ξεκίνησε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του μήνα, με τη Χώρα μας να επενδύει στην ενδυνάμωση των δεσμών με την πανίσχυρη στρατιωτικά Αίγυπτο, θέτοντας αμφότερες την Τουρκία και το καθεστώς Ερντογάν στο περιθώριο.

Το Newsbomb.gr βρίσκεται στο αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο

Η στιγμή που μεικτό τμήμα αλεξιπτωτιστών Ελλάδας και Αιγύπτου απογειώνεται από το κατάστρωμα του αιγυπτιακού ελικοπτεροφορου κλάσης Μιστραλ:

Οι στρατιωτικές ηγεσίες των δύο χωρών έχουν ήδη από τον Σεπτέμβριο οργανώσει στο ανώτατο στρατιωτικό επίπεδο τη συνεκπαίδευση, που φέτος εκτελείται με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν με παρατηρητές η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κονγκό, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, η Ρουμανία και η Σερβία.

Σήμερα, 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day, DVDay), στην οποία οι προσκεκλημένοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιχειρησιακά σενάρια μεταξύ των οποίων άλματα στατικού ιμάντα και ελεύθερη πτώση αλεξιπτωτιστών από Ε/Π, καταρρίχηση με την μέθοδο fast rope, νηοψία και αναρρίχηση σε πολεμικό πλοίο, αμφίβιες επιχειρήσεις στην ακτή «EL OMAYED», καθώς και εικονικές αεροπορικές προσβολές από μαχητικά αεροσκάφη.

Το Newsbomb.gr δίνει το «παρών» και σε αυτή τη σπουδαία στρατιωτική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταδίδοντας από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου βίντεο και φωτογραφίες από την αποβατική ενέργεια και όλη την εξέλιξη των σεναρίων που έχουν σχεδιαστεί.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, όπως παρακάτω:

• 4 Αεροσκάφη (Α/Φ) F-16

• 4 Επιθετικά Ελικόπτερα (ΕΕ/Π) AH-64.

• 2 Ελικόπτερα (Ε/Π) CH-47D.

• 2 Φρεγάτες (Φ/Γ ΕΛΛΗ και Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ) με τα οργανικά τους Ε/Π.

• 1 Αρματαγωγό (Α/Γ ΧΙΟΣ).

• 1 Υποβρύχιο (Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ).

• 10 Ελαστικές Λέμβοι.

• 4 Τροχοφόρα Θωρακισμένα Οχήματα (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – HMMWVs).

• 1 Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

• 1 Λόχο Πεζοναυτών από την 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών.

• 1 Ομάδα Αλεξιπτωτιστών Ελευθέρας Πτώσης από το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ).

Οι Αιγυπτιακές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με:

• 18 Α/Φ πολλαπλού ρόλου.

• 6 Ε/Π.

• 1 Πλοίο LHD τ. Mistral.

• 1 Φ/Γ.

• 1 Υ/Β.

• 2 Κορβέτες (Κ/Β).

• 2 Σκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων RHIB (Rigid-Hulled Inflatable Boat).

• 4 Ελαστικές Λέμβοι Zodiac Mk V.

• 8 HMMWVs.

• 1 Λόχο Ειδικών Δυνάμεων των Χερσαίων Δυνάμεων.

• 1 Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού.

• 1 Ομάδα Αλεξιπτωτιστών.

• 1 Λόχο Μηχανοκίνητου Πεζικού (OPFOR).

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου συμμετέχουν με:

• 1 Ε/Π AW-139.

• 1 Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ).

• 1 Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών.

• 1 Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων – Αλεξιπτωτιστών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας συμμετέχουν με:

• 1 Κορβέτα με το οργανικό της Ε/Π.

• 1 Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων (SOF).

• 1 Ομάδα Πεζοναυτών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ συμμετέχουν με 1 Ομάδα Πεζοναυτών.

Η σειρά ασκήσεων «ΜΕΔΟΥΣΑ» εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων όπως και στο Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος και Αιγύπτου για το έτος 2022 και εμβαθύνει έτι περαιτέρω τις άριστες και πολυεπίπεδες σχέσεις μεταξύ των 2 Χωρών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στην Αίγυπτο κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Aντιστρατήγου Osama Roshdy Askar.

Με βασική προτεραιότητα την εδραίωση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και μέσα από τη στρατιωτική διπλωματία που προωθεί σταθερά το ΓΕΕΘΑ και οι τρεις Κλάδοι, η Χώρα μας ενισχύει τις αμυντικές συνεργασίες με «παίκτες» καθοριστικούς για την ειρήνη στην περιοχή. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ισραήλ αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως πυλώνα αξιοπιστίας και σταθερότητας, ενώ οι αραβικές χώρες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα μας, θέτοντας στο περιθώριο τον ομόθρησκο μεν Ερντογάν, απειλή δε για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.