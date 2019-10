Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, διοργανώνει την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 στις 20:00, την επίδειξη μόδας In Fashion We Art, ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ • Boutique NEW IMAGE με τις εκπληκτικές δημιουργίες των κορυφαίων designers Zuhair Murad, Ralph & Russo, Jitrois, Vicedomini, Edward Achour και Ungaro στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (αίθουσα Ballroom), όπου τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των πολιτιστικών σκοπών του Ιδρύματος.