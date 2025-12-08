Κροατία: Επιβεβαιώνει την αγορά 18 οβιδοβόλων από τη Γαλλία και ανακοινώνει τον εκσυγχρονισμό Rafale

Οι Γάλλοι παρουσίασαν επίσημα τον υπερηχητικό πυραύλο αέρος-εδάφους τύπου ASMPA-R, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαχητικό αεροσκάφος Dassault Rafale

Η Κροατία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την παραγγελία 18 αυτοκινούμενων πυροβόλων Caesar από τη Γαλλία, με στόχο την ενίσχυση της πυροβολικής της ισχύος, και δεσμεύτηκε παράλληλα να προχωρήσει στην αναβάθμιση των δώδεκα μαχητικών Rafale που έχει ήδη αποκτήσει, με γαλλική υποστήριξη.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Κροάτη πρωθυπουργού, Αντρέι Πλένκοβιτς, στο Παρίσι.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη δυναμική που αναπτύσσεται στον τομέα της άμυνας», δήλωσε ο Πλένκοβιτς μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ.

Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών υπέγραψαν συμφωνία που επιβεβαιώνει την προμήθεια των 18 Caesar. Το κροατικό υπουργείο Άμυνας είχε ήδη γνωστοποιήσει από τις αρχές Νοεμβρίου ότι το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στα 320 εκατ. ευρώ.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η αγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE, ο οποίος στηρίζει τη βιομηχανική και τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας. «Πρόκειται για μια εύγλωττη επιβεβαίωση των προσπαθειών που καταβάλαμε τους τελευταίους μήνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε, μιλώντας για την πορεία επανεξοπλισμού της Ευρώπης και την επιδίωξη της Γαλλίας να στηριχθεί σε ευρωπαϊκά συστήματα.

Παράλληλα, υπογράφηκε επιστολή πρόθεσης για την έναρξη εργασιών αναβάθμισης των δώδεκα Rafale της Κροατίας, προκειμένου να ανέλθουν στο τεχνολογικό επίπεδο που χρησιμοποιεί σήμερα η Γαλλική Αεροπορία, όπως δήλωσε ο Μακρόν.

Επιπλέον, οι δύο χώρες –μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ υπέγραψαν τριετές σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026-2028, με στόχο την περαιτέρω «εμπέδωση» της στρατηγικής συνεργασίας που είχαν θεμελιώσει το 2021.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι την τριετία 2021-2024 το διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 40%, ενώ οι γαλλικές επενδύσεις στην Κροατία σχεδόν τριπλασιάστηκαν.