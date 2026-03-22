Καρδίτσα: Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία γνωστού τραγουδιστή - Προσήχθη ένα άτομο

Μουδιασμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας το θρίλερ γύρω από τη δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην περιοχή των Καμινάδων.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) στην είσοδο του σπιτιού του, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές.

Προσήχθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εντοπίστηκε νεκρός ο 51χρονος

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, προσήχθη στις Αρχές ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παραχώρησε το σπίτι στον 51χρονο για ένα βράδυ. Μαζί του βρισκόταν μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη, τα δύο άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή και τράπηκαν σε φυγή.

Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές καταγράφονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας.

Η έρευνα συνεχίζεται.

