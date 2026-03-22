Θρίλερ στην Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός μουσικός - Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καμινάδων, όπου ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην είσοδο της κατοικίας του.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις Αρχές περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του karditsalive.net, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της μουσικής.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον χώρο και πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.