Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, οργανωμένη και συντονισμένη από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τη συμμετοχή φορτηγού πλοίου, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, αναφέρει το neakriti.gr.

Συνολικά 38 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θάλασσα 48 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλοίο.

Οι διασωθέντες οδηγούνται προς το λιμάνι της Ιεράπετρας, με τη μεταφορά τους να πραγματοποιείται υπό τη συνοδεία δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής