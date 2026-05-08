Πλακιάς σε Μπέο: «Τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της»

Snapshot Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στον Αχιλλέα Μπέο, υποστηρίζοντας ότι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών παραμένουν στο Σύνταγμα μέχρι η δικαιοσύνη να εκπληρώσει το καθήκον της.

Ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων από το Σύνταγμα, θεωρώντας το αυτοσχέδιο μνημείο ακατάλληλο και πρότεινε να δημιουργηθεί κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο.

Ο Νίκος Πλακιάς κατηγόρησε τον Αχιλλέα Μπέο ότι εκμεταλλεύεται τον θρήνο των θυμάτων για προβολή και τον προκάλεσε να αντιμετωπίσει τους γονείς των θυμάτων προσωπικά.

Ο Αχιλλέας Μπέος κάλεσε τον πρωθυπουργό να παρέμβει και δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να σβήσει ο ίδιος τα ονόματα. Snapshot powered by AI

Τη δική του απάντηση σε όσα είπε την Τετάρτη σε συνέντευξή του ο Αχιλλέας Μπέος για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που αναγράφονται στο Σύνταγμα, στον χώρο μπροστά από τη Βουλή, έδωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Βόλου καταφέρθηκε εναντίον όσων δημιούργησαν το αυτοσχέδιο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών και ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των 57 νεκρών, ενώ δεν δίστασε να ζητήσει να παρέμβει προσωπικά για το θέμα ο πρωθυπουργός.

Από πλευράς του ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, προέβη σε μια ιδιαίτερα οργισμένη ανάρτηση εναντίον του Αχιλλέα Μπέου, τονίζοντας ότι «τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της», ενώ υπογράμμισε ότι «κάποια ημέρα θα βρεθούμε και εκεί θα δω αν μπορείς να αντικρίσεις έναν γονιό και να τα πεις μπροστά του όλα αυτά που λες τρία χρόνια τώρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Ρε Αχιλλέας Μπέος γιατί ζητάς βοήθεια από τον Kyriakos Mitsotakis να πας να σβήσεις τα ονόματα στο Σύνταγμα;

Πάρε τον φίλο σου τον Χρήστος Τριαντόπουλος - Christos TriantopoulosΤριαντόπουλος - Christos Triantopoulos που γνωρίζει από σβησίματα και μπαζώματα και πήγαινε.

Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας !!!

Εάν εσύ έχεις τα κότσια να σβήσεις έστω και ένα όνομα από τα 57 που είναι εκεί θα είναι θαύμα.

Λίγη προσοχή το τι λες πως το λες και πως το εκλαμβάνει ο καθένας μας.

Τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της !!!

Το τι είναι το καθήκον της δικαιοσύνης ρώτα τον φίλο σου τον Τριαντοπουλο που έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή.

Όσο για τα εκατομμύρια τουρίστες όταν ενημερώνονται γιατί υπάρχουν τα ονόματα εκεί μένουν άναυδοι.

Κοίταξε να ξεβρωμίσει ο Παγασητικός από την βρωμιά που έδιωξε εκατομμύρια τουρίστες και άσε το Σύνταγμα .

Ντροπή είναι να βγαίνεις και να λες ότι σου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό χωρίς καν να σκέφτεσαι αν ντροπιάζεις κάποιον αν δεν γνωρίζεις κάτι αν το κάνεις απλά για να σε προβάλουν τα ΜΜΕ .

Όσο για αυτά που λες ότι είσαι έτσι και αλλιώς μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι μάλλον είσαι αλλιώς !!!

Πάντως ευθύς δεν είσαι .

Μάλλον το αντίθετο .

Κάποια ημέρα θα βρεθούμε και εκεί θα δω αν μπορείς να αντικρίσεις έναν γονιό και να τα πεις μπροστά του όλα αυτά που λες τρία χρόνια τώρα».

Οι δηλώσεις Μπέου

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη στο NEO 103,3 FM ο δήμαρχος Βόλου, ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας αναφορά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει νιώσει πόνο για γεγονότα όπως η Marfin, το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη.

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Σύνταγμα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την ύπαρξη του συγκεκριμένου αυτοσχέδιου μνημείου στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα ο Αχιλλέας Μπέος είπε: «Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δεν έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε; Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμε εκεί; Από πού κι ως πού ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη.

Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και έχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων.

Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες. Οι άλλοι στη Marfin κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν ευθύνες για τα Τέμπη και πρέπει να αποδωθούν. Αυτό είναι χάλι όμως εκεί. Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργος, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη.

Μητσοτάκη πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή. Ντροπή και που δεν έδιναν τόσο καιρό άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους όμως. Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια. Θεατρινισμοί. Σωστό το αίτημά του όμως. Και δεν είχαν δικαίωμα να του το απαγορεύσουν. Λέω την αλήθεια. Σε αυτό είχε δίκιο».

Διαβάστε επίσης