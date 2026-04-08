Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι - Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

Snapshot Το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis, που θεωρούνταν το αρχαιότερο χταπόδι στον κόσμο, δεν είναι χταπόδι αλλά συγγενής ναυτίλος.

Νέες σαρώσεις με τεχνολογία σύγχροτρον αποκάλυψαν μικροσκοπικά δόντια (radula) που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του απολιθώματος ως ναυτιλοειδές.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι τα χταπόδια εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, στην Ιουρασική περίοδο, και όχι πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια όπως είχε πιστευτεί.

Το απολίθωμα είχε υποστεί μερική αποσύνθεση πριν την απολίθωση, γεγονός που το έκανε να μοιάζει με χταπόδι.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society B και αναθεωρεί σημαντικά την εξέλιξη των χταποδιών.

Ένα διάσημο απολίθωμα 300 εκατομμυρίων ετών που προηγουμένως θεωρούνταν το αρχαιότερο χταπόδι στον κόσμο, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζώο , σύμφωνα με νέες σαρώσεις. Το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis βρέθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ το 2000 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια. Έκτοτε, έχει επαινεθεί ευρέως ως το παλαιότερο του είδους του που έχει βρεθεί ποτέ - μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες .

Αλλά επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ χρησιμοποίησαν νέα τεχνολογία για να αποκαλύψουν προηγουμένως άγνωστα μικροσκοπικά δόντια στο απολίθωμα, αποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ζώο που σχετίζεται με έναν σύγχρονο Ναυτίλο - ένα ζώο με πολλά πλοκάμια και εξωτερικό κέλυφος.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία αιχμής για να αποκαλύψει δόντια που δεν είχαν ξαναδεί στο απολίθωμα. Δημοσιευμένα στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society B , τα «συναρπαστικά» ευρήματα βοηθούν τους επιστήμονες να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για το πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα χταπόδια στον πλανήτη.

Ο Δρ. Thomas Clements, επικεφαλής συγγραφέας και λέκτορας Ζωολογίας Ασπόνδυλων στο Πανεπιστήμιο του Reading, δήλωσε: «Αποδεικνύεται ότι το πιο διάσημο απολίθωμα χταποδιού στον κόσμο δεν ήταν ποτέ χταπόδι. Ήταν ένας συγγενής ναυτίλος που βρισκόταν σε αποσύνθεση για εβδομάδες πριν θαφτεί και αργότερα διατηρηθεί σε βράχο, και αυτή η αποσύνθεση είναι που το έκανε να μοιάζει τόσο πειστικά με χταπόδι».

«Οι επιστήμονες αναγνώρισαν το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια, αλλά χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μας έδειξαν τι υπήρχε κάτω από την επιφάνεια του βράχου, κάτι που τελικά έλυσε την υπόθεση. Τώρα έχουμε τα παλαιότερα στοιχεία μαλακού ιστού ενός ναυτιλοειδούς που έχουν βρεθεί ποτέ και μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το πότε τα χταπόδια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γη.»

«Μερικές φορές, η επανεξέταση αμφιλεγόμενων απολιθωμάτων με νέες τεχνικές αποκαλύπτει μικροσκοπικά στοιχεία που οδηγούν σε πραγματικά συναρπαστικές ανακαλύψεις.» Στα 26 χρόνια που έχουν περάσει από την ανακάλυψή του, το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που διερευνούν την εξέλιξη των χταποδιών και των συγγενών τους. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι το απολίθωμα έδειξε οκτώ χέρια, πτερύγια και άλλα χαρακτηριστικά τυπικά ενός χταποδιού, μετατοπίζοντας την γνωστή ιστορία των χταποδιών κατά περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Ενώ εδώ και χρόνια έχουν εκφραστεί κάποιες αμφιβολίες για το πραγματικό είδος του απολιθώματος, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις ανησυχίες αυτές μέχρι πρόσφατα. Η ομάδα πίσω από την εργασία χρησιμοποίησε σύγχρονη απεικόνιση σύγχροτρον - μια τεχνική που χρησιμοποιεί δέσμες φωτός φωτεινότερες από τον ήλιο - για να σαρώσει δομές αόρατες στο μάτι κάτω από την επιφάνεια.

Οι σαρώσεις αποκάλυψαν κάτι που ονομάζεται radula, μια δομή τροφοδοσίας που μοιάζει με σειρές δοντιών που συναντώνται μόνο στα μαλάκια. Η απεικόνιση έδειξε τουλάχιστον 11 στοιχεία που μοιάζουν με δόντια ανά σειρά, ενώ τα χταπόδια έχουν μόνο επτά ή εννέα - πράγμα που σημαίνει ότι το απολίθωμα δεν μπορεί να είναι χταπόδι.

Αντ' αυτού, το συνέδεσαν με ένα απολιθωμένο ναυτιλοειδές που ονομάζεται Paleocadmus pohli. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ζώο είχε μερικώς σαπίσει πριν από την απολίθωση, με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ διαφορετικό από τον πραγματικό του εαυτό. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα χταπόδια δεν εμφανίστηκαν μέχρι την Ιουρασική περίοδο, πολύ αργότερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Ο Δρ Κλέμεντς δήλωσε: «Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε ότι μια σειρά από μικροσκοπικά κρυμμένα δόντια, κρυμμένα στο βράχο για 300 εκατομμύρια χρόνια, έχουν αλλάξει ριζικά όσα γνωρίζουμε για το πότε και πώς εξελίχθηκαν τα χταπόδια».