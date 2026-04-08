Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι - Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι στην πραγματικότητα χταπόδι, αποκαλύπτουν νέες σαρώσεις σε ένα απολίθωμα 300 εκατομμυρίων ετών που είχε κερδίσει θέση και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες

Σχέδιο του Pohlsepia Mazonensis
  • Το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis, που θεωρούνταν το αρχαιότερο χταπόδι στον κόσμο, δεν είναι χταπόδι αλλά συγγενής ναυτίλος.
  • Νέες σαρώσεις με τεχνολογία σύγχροτρον αποκάλυψαν μικροσκοπικά δόντια (radula) που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του απολιθώματος ως ναυτιλοειδές.
  • Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι τα χταπόδια εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, στην Ιουρασική περίοδο, και όχι πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια όπως είχε πιστευτεί.
  • Το απολίθωμα είχε υποστεί μερική αποσύνθεση πριν την απολίθωση, γεγονός που το έκανε να μοιάζει με χταπόδι.
  • Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society B και αναθεωρεί σημαντικά την εξέλιξη των χταποδιών.
Ένα διάσημο απολίθωμα 300 εκατομμυρίων ετών που προηγουμένως θεωρούνταν το αρχαιότερο χταπόδι στον κόσμο, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζώο , σύμφωνα με νέες σαρώσεις. Το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis βρέθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ το 2000 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια. Έκτοτε, έχει επαινεθεί ευρέως ως το παλαιότερο του είδους του που έχει βρεθεί ποτέ - μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες .

Αλλά επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ χρησιμοποίησαν νέα τεχνολογία για να αποκαλύψουν προηγουμένως άγνωστα μικροσκοπικά δόντια στο απολίθωμα, αποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ζώο που σχετίζεται με έναν σύγχρονο Ναυτίλο - ένα ζώο με πολλά πλοκάμια και εξωτερικό κέλυφος.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία αιχμής για να αποκαλύψει δόντια που δεν είχαν ξαναδεί στο απολίθωμα. Δημοσιευμένα στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society B , τα «συναρπαστικά» ευρήματα βοηθούν τους επιστήμονες να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για το πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα χταπόδια στον πλανήτη.

c.jpg

Ο Δρ. Thomas Clements, επικεφαλής συγγραφέας και λέκτορας Ζωολογίας Ασπόνδυλων στο Πανεπιστήμιο του Reading, δήλωσε: «Αποδεικνύεται ότι το πιο διάσημο απολίθωμα χταποδιού στον κόσμο δεν ήταν ποτέ χταπόδι. Ήταν ένας συγγενής ναυτίλος που βρισκόταν σε αποσύνθεση για εβδομάδες πριν θαφτεί και αργότερα διατηρηθεί σε βράχο, και αυτή η αποσύνθεση είναι που το έκανε να μοιάζει τόσο πειστικά με χταπόδι».

«Οι επιστήμονες αναγνώρισαν το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια, αλλά χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μας έδειξαν τι υπήρχε κάτω από την επιφάνεια του βράχου, κάτι που τελικά έλυσε την υπόθεση. Τώρα έχουμε τα παλαιότερα στοιχεία μαλακού ιστού ενός ναυτιλοειδούς που έχουν βρεθεί ποτέ και μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το πότε τα χταπόδια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γη.»

b.jpg

«Μερικές φορές, η επανεξέταση αμφιλεγόμενων απολιθωμάτων με νέες τεχνικές αποκαλύπτει μικροσκοπικά στοιχεία που οδηγούν σε πραγματικά συναρπαστικές ανακαλύψεις.» Στα 26 χρόνια που έχουν περάσει από την ανακάλυψή του, το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που διερευνούν την εξέλιξη των χταποδιών και των συγγενών τους. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι το απολίθωμα έδειξε οκτώ χέρια, πτερύγια και άλλα χαρακτηριστικά τυπικά ενός χταποδιού, μετατοπίζοντας την γνωστή ιστορία των χταποδιών κατά περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Ενώ εδώ και χρόνια έχουν εκφραστεί κάποιες αμφιβολίες για το πραγματικό είδος του απολιθώματος, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις ανησυχίες αυτές μέχρι πρόσφατα. Η ομάδα πίσω από την εργασία χρησιμοποίησε σύγχρονη απεικόνιση σύγχροτρον - μια τεχνική που χρησιμοποιεί δέσμες φωτός φωτεινότερες από τον ήλιο - για να σαρώσει δομές αόρατες στο μάτι κάτω από την επιφάνεια.

Οι σαρώσεις αποκάλυψαν κάτι που ονομάζεται radula, μια δομή τροφοδοσίας που μοιάζει με σειρές δοντιών που συναντώνται μόνο στα μαλάκια. Η απεικόνιση έδειξε τουλάχιστον 11 στοιχεία που μοιάζουν με δόντια ανά σειρά, ενώ τα χταπόδια έχουν μόνο επτά ή εννέα - πράγμα που σημαίνει ότι το απολίθωμα δεν μπορεί να είναι χταπόδι.

Αντ' αυτού, το συνέδεσαν με ένα απολιθωμένο ναυτιλοειδές που ονομάζεται Paleocadmus pohli. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ζώο είχε μερικώς σαπίσει πριν από την απολίθωση, με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ διαφορετικό από τον πραγματικό του εαυτό. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα χταπόδια δεν εμφανίστηκαν μέχρι την Ιουρασική περίοδο, πολύ αργότερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Ο Δρ Κλέμεντς δήλωσε: «Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε ότι μια σειρά από μικροσκοπικά κρυμμένα δόντια, κρυμμένα στο βράχο για 300 εκατομμύρια χρόνια, έχουν αλλάξει ριζικά όσα γνωρίζουμε για το πότε και πώς εξελίχθηκαν τα χταπόδια».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:27ANNOUNCEMENTS

Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «λιοντάρι» Πούτιν και το «ποντίκι» Όρμπαν - Η άγνωστη συνομιλία των δύο ηγετών και ο μύθος του Αισώπου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνολικά 2.147 κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων και 25 κρούσματα αφθώδους πυρετού

14:18ANNOUNCEMENTS

Το Γλέντι των Ονείρων μας - Γιαγκίνηδες Full Band την Τρίτη 7 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Έχουμε το χέρι μας στην σκανδάλη, έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε επίθεση»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο επιτροπές της ΕΕ στην Ελλάδα τον Μάιο: Υπό έλεγχο για ΟΠΕΚΕΠΕ και φυλακές

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στην Ιόνια οδό - Δείτε φωτογραφίες

14:09LIFESTYLE

Ο Akylas εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ1

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

13:59ΕΥ ΖΗΝ

Νυχτερινές συνήθειες για ένα πιο χαρούμενο πρωί: Τι προτείνουν οι ψυχολόγοι

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι - Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Πόρος: 36χρονος πουλούσε βεγγαλικά σε ανήλικους - Κατασχέθηκαν πάνω από 200 κροτίδες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% τις ημέρες των αργιών

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα - Αναζητείται ανήλικος δράστης, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ένοπλες δυνάμεις φτιάχνουν UAV με 3D εκτύπωση - «Σε 3 μήνες τετραπλασιάσαμε την παραγωγή drone»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα ήθελε να κερδίζει 1 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο - Τι λέει το διεθνές δίκαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Πακιστάν βοήθησε να επιτευχθεί η δύσκολη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι - Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ