Το μυστήριο της Σταύρωσης του Ιησού: Οι 4 διαφορετικές εκδοχές για την επιγραφή πάνω στον σταυρό

Οι διαφορετικές εκδοχές της επιγραφής πάνω από τον σταυρό του Ιησού και τι σημαίνουν για την αξιοπιστία των Ευαγγελίων

Ανθή Κουρεντζή

Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα επιχειρήματα που προβάλλουν συχνά οι επικριτές του Χριστιανισμού αφορά τις διαφορές που εμφανίζονται στις ευαγγελικές αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης. Κατά την άποψή τους, αυτές οι αποκλίσεις αποτελούν ένδειξη ανακρίβειας, αλλοίωσης ή ακόμη και αναξιοπιστίας του κειμένου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται συχνά είναι η επιγραφή που τοποθετήθηκε πάνω από τον σταυρό του Ιησού κατά τη Σταύρωση. Παρότι και οι τέσσερις Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν, κανείς τους δεν καταγράφει ακριβώς τα ίδια λόγια.

Οι τέσσερις εκδοχές έχουν ως εξής:

  • «Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (Κατά Ματθαίον 27:37)
  • «Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (Κατά Μάρκον 15:26)
  • «Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (Κατά Λουκάν 23:38)
  • «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (Κατά Ιωάννην 19:19)

Το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο: Πώς είναι δυνατόν τέσσερις διαφορετικοί συγγραφείς να μην αποδίδουν με ακρίβεια την ίδια σύντομη επιγραφή, σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή;

Τι δείχνει πραγματικά μια τέτοια «απόκλιση»

Η απάντηση, σύμφωνα με τη λογική της αξιολόγησης μαρτυριών, δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται.

Στην ανάλυση μαρτυρικών καταθέσεων — είτε πρόκειται για ιστορικά γεγονότα είτε για ποινικές υποθέσεις — η αξιοπιστία δεν εξαρτάται από την απόλυτη λεκτική ταύτιση όλων των αφηγήσεων. Αντιθέτως, η πλήρης ομοιομορφία συχνά θεωρείται ύποπτη.

Στην πράξη, οι αξιόπιστες μαρτυρίες παρουσιάζουν συνήθως:

  • κοινό πυρήνα γεγονότων
  • αλλά και διαφοροποιήσεις στις λεπτομέρειες

Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε αυτόπτης μάρτυρας καταγράφει το ίδιο γεγονός μέσα από τη δική του οπτική, μνήμη, γλώσσα και έμφαση.

xristos-stavros-2.jpg

Unsplash

Το κοινό στοιχείο και στα τέσσερα Ευαγγέλια

Το πρώτο βήμα σε μια τέτοια αξιολόγηση είναι να εντοπιστούν τα κοινά σημεία.

Και στις τέσσερις αφηγήσεις, υπάρχει μια απολύτως σταθερή φράση: «ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της επιγραφής, αφού περιγράφει τον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς οδηγήθηκε στη Σταύρωση από τις ρωμαϊκές αρχές: την κατηγορία ότι παρουσιαζόταν ως βασιλιάς, άρα ως πολιτικός αντίπαλος ή εν δυνάμει στασιαστής απέναντι στον Καίσαρα.

Με άλλα λόγια, το βασικό μήνυμα της επιγραφής διατηρείται αναλλοίωτο σε όλες τις εκδοχές.

Ο ρόλος της οπτικής γωνίας κάθε συγγραφέα

Ένα δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι η οπτική κάθε μάρτυρα ή συγγραφέα.

Κάθε αφήγηση επηρεάζεται από:

  • την εμπειρία του προσώπου που καταγράφει το γεγονός
  • τη γλώσσα ή τις γλώσσες που χρησιμοποιεί
  • το κοινό στο οποίο απευθύνεται
  • αλλά και τις λεπτομέρειες που θεωρεί σημαντικές

Στην περίπτωση της επιγραφής, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: η επιγραφή ήταν γραμμένη σε εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπήρχε ήδη μια μορφή διαφοροποίησης ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία την κατέγραψε ή τη θυμήθηκε ο κάθε συγγραφέας. Δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβώς ίδιες ήταν οι τρεις γλωσσικές εκδοχές ούτε ποια από αυτές είχε κατά νου ο κάθε Ευαγγελιστής όταν έγραφε το κείμενό του.

Γιατί οι συνθήκες συγγραφής παίζουν ρόλο

Εξίσου σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκε κάθε Ευαγγέλιο.

Οι τέσσερις συγγραφείς δεν έγραψαν:

  • στον ίδιο χρόνο
  • υπό τις ίδιες συνθήκες
  • ούτε με ακριβώς τον ίδιο σκοπό

Για παράδειγμα, το Κατά Μάρκον είναι συνολικά πιο σύντομο και λιτό στην αφήγησή του, κάτι που φαίνεται και στη συνοπτική απόδοση της επιγραφής: «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

Αντίθετα, ο Ιωάννης δίνει μια πιο πλήρη και αναλυτική εκδοχή: «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αντίφαση. Αντανακλά απλώς διαφορετικό ύφος, διαφορετική στόχευση και διαφορετική αφηγηματική επιλογή.

pexels-murilo-soares-31614939-6978414.jpg

Pexels

Άλλη η συμπληρωματική διαφορά και άλλη η πραγματική αντίφαση

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ουσία βρίσκεται στη διάκριση ανάμεσα σε μια συμπληρωματική διαφορά και σε μια ουσιαστική αντίφαση.

Αν η πλήρης επιγραφή ήταν, για παράδειγμα: «Αυτός είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων», τότε και οι τέσσερις Ευαγγελιστές θα είχαν αποδώσει ένα αληθινό, έγκυρο και συμβατό τμήμα της ίδιας φράσης.

Η εικόνα θα ήταν τελείως διαφορετική μόνο αν ένας από αυτούς έγραφε κάτι ριζικά διαφορετικό, όπως π.χ. ότι η επιγραφή ανέφερε άλλο πρόσωπο ή άλλη κατηγορία. Εκεί θα μπορούσε να γίνει λόγος για πραγματική αντίφαση.

Στην παρούσα περίπτωση, όμως, οι τέσσερις εκδοχές συμπληρώνουν η μία την άλλη, αντί να αλληλοαναιρούνται.

xristos-stavros-4.jpg

Unsplash

Η απουσία «διόρθωσης» μπορεί να ενισχύει την αξιοπιστία

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής: αν οι πρώτοι χριστιανοί ή οι Ευαγγελιστές ήθελαν να παρουσιάσουν μια τεχνητά «τέλεια» και πλήρως εναρμονισμένη εικόνα, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έχουν εξομαλύνει αυτές τις μικρές αποκλίσεις.

Το γεγονός ότι δεν το έκαναν έχει τη δική του σημασία.

Σε επίπεδο ιστορικής αξιολόγησης, όταν διαφορετικές μαρτυρίες διατηρούν μικρές, λογικές αποκλίσεις χωρίς να εξαλείφονται τεχνητά, αυτό συχνά θεωρείται ένδειξη αυθεντικότητας και όχι αδυναμίας.

Η ύπαρξη τέτοιων διαφοροποιήσεων μοιάζει περισσότερο με το πώς λειτουργεί η πραγματική ανθρώπινη μνήμη και λιγότερο με μια κατασκευασμένη, αποστειρωμένη αφήγηση.

xristos-stavros-1.jpg

Unsplash

Τι συμπέρασμα προκύπτει

Η ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών διατυπώσεων για την επιγραφή πάνω από τον σταυρό του Ιησού δεν συνιστά απαραίτητα πρόβλημα για την αξιοπιστία των Ευαγγελίων. Αντίθετα, μπορεί να ιδωθεί ως αναμενόμενο χαρακτηριστικό πολλαπλών μαρτυρικών αφηγήσεων γύρω από το ίδιο ιστορικό γεγονός.

Οι αποκλίσεις είναι υπαρκτές, αλλά δεν αναιρούν τον κοινό πυρήνα του γεγονότος. Και αυτός ο πυρήνας παραμένει σταθερός: η επιγραφή παρουσίαζε τον Ιησού ως «Βασιλιά των Ιουδαίων».

Έτσι, το ζήτημα δεν είναι τόσο αν οι τέσσερις Ευαγγελιστές κατέγραψαν την ίδια φράση με απόλυτα όμοιο τρόπο, αλλά αν οι μαρτυρίες τους παραμένουν συμβατές, λογικές και ιστορικά αναγνωρίσιμες.

Και σε αυτή την περίπτωση, πολλοί υποστηρίζουν πως η απάντηση είναι καταφατική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό - Προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Σε ποιος όρους συμφώνησαν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα στην εκεχειρία

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Σταύρωσης του Ιησού: Οι 4 διαφορετικές εκδοχές για την επιγραφή πάνω στον σταυρό

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass III

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Κίνα «έσωσε» τη Μέση Ανατολή από τον όλεθρο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

17:04ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστήριξε 150 αστέγους συμπολίτες μας σε Αθήνα και Πειραιά ενόψει Πάσχα

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Κοινό μέτωπο Ευρωπαίων ηγετών και του Καναδού πρωθυπουργού: Συνυπογράφουν δήλωση για την εκεχειρία στο Ιράν

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: «Ανυπομονεί για το ματς στη Σόφια» – Οι δηλώσεις του ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ

16:48ANNOUNCEMENTS

O Θανάσης Πρωτοψάλτης στο Allwyn Game Time: «Το Κύπελλο ήταν μόνο η αρχή για τον Παναθηναϊκό»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

16:45ANNOUNCEMENTS

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για επίθεση σε Τριανταφύλλου: Απαράδεκτη ενέργεια, να καταλάβει το λάθος του

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

16:31ΕΥ ΖΗΝ

Αυτές οι τροφές παρέχουν περισσότερο ασβέστιο από το γιαούρτι και οι περισσότεροι δεν το ξέρουν

16:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακούφιση στις αγορές μετά την κατάπαυση στο Ιράν: Κάτω από τα $100 το βαρέλι, άλμα για τις μετοχές

16:19ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός γιατρός: Τι αλλάζει στις παραπομπές προς ιατρούς ειδικοτήτων - Η αντίδραση του ΙΣΑ

15:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: «To Ιράν μας παρακαλούσε» για την εκεχειρία

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στα Πετράλωνα εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο στο πρώην κτήριο του ΣΔΟΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στα Πετράλωνα εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο στο πρώην κτήριο του ΣΔΟΕ

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμοί 50% σε όποια χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας «θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ