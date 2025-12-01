«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

Το μεμονωμένο πορτρέτο του Ιησού πάνω στον Σταυρό όταν το πλήθος εγκατέλειψε τον τόπο της Σταύρωσης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια
Ένας αριστουργηματικός πίνακας που βρισκόταν κρυμμένος σε ιδιωτική συλλογή για περισσότερους από 4 αιώνες, που απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού, φιλοτεχνημένος από τον ζωγράφο Πίτερ Πολ Ρούμπενς, πωλήθηκε για σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία στις Βερσαλίες την Κυριακή.

Ο Ρούμπενς ήταν γνωστός για άλλες απεικονίσεις του Ιησού, συγκεκριμένα για το έργο «Ο Χριστός στον Σταυρό», το οποίο απεικονίζει ολόκληρη τη σκηνή της σταύρωσης, με τους δύο ληστές να πλαισιώνουν τον Ιησού.

Ο πρόσφατα ανακαλυφθείς πίνακας, ωστόσο, είναι ένα μεμονωμένο πορτρέτο του Ιησού σε ένα ζοφερό φόντο, περιγράφοντας τις συνέπειες μετά την αποχώρηση του πλήθους από τον τόπο της σταύρωσης.

Πωλήθηκε για το ποσό ρεκόρ των 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του οίκου δημοπρασιών Osenat, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι επαλήθευσε την αυθεντικότητα του πίνακα.

Από την ανάλυση του πίνακα προέκυψε ότι είχε στρώματα λευκού, μαύρου και κόκκινου χρώματος για να βοηθήσει στη χρωματοποίηση του δέρματος, κάτι που κάνουν πολλοί καλλιτέχνες. Ωστόσο, είχε επίσης επιπλέον μπλε και πράσινα χρωστικά, τα οποία ο Ρούμπενς ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούσε όταν ζωγράφιζε ανθρώπινο δέρμα.

Ο πίνακας εξαφανίστηκε στις αρχές του 1600, και σύμφωνα με ειδικό της τέχνης πιστεύεται ότι με κάποιο τρόπο περιήλθε στην κατοχή του κλασικού Γάλλου ζωγράφου του 19ου αιώνα William Bouguereau, ο οποίος τον κληροδότησε στην οικογένειά του μέχρι που κατέληξε στο αρχοντικό στο Παρίσι.

Το 2018, ο πίνακας του Ρούμπενς «Σάτυρος κρατώντας ένα καλάθι με σταφύλια και κυδώνια με μια νύμφη» πωλήθηκε στον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Σον Πάρκερ για σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ υψηλότερο από την εκτιμώμενη καθαρή αξία του πίνακα εκείνη την εποχή.

Η πωλήτρια, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι είχε αποσύρει το έργο από τη συλλογή πριν από τη δημοπρασία και άσκησε αγωγή για να τον πάρει πίσω.

