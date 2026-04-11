Γαλλία: Διασώθηκε γυμνό 9χρονο αγόρι που πέρασε έναν χρόνο κλειδωμένο σε ένα βαν

Snapshot Ένα 9χρονο αγόρι διασώθηκε στη Γαλλία μετά από έναν χρόνο που ήταν κλειδωμένο σε βαν από τον πατέρα του.

Το παιδί βρέθηκε σε σοβαρή κατάσταση, αδυνατισμένο και ανίκανο να περπατήσει, μέσα σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Η διάσωση έγινε μετά από τηλεφώνημα γείτονα που άκουσε φωνές παιδιών από το όχημα.

Ο πατέρας κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση και υποστηρίζει ότι ήθελε να αποτρέψει την εισαγωγή του παιδιού σε ψυχιατρική κλινική.

Snapshot powered by AI

Ένα 9χρονο αγόρι που πέρασε έναν χρόνο κλειδωμένο σε ένα βαν διασώθηκε στη Γαλλία.

H αστυνομία διέσωσε to εννιάχρονο αγόρι το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν κλειδωμένο στο βαν του 43χρονου πατέρα του στα ανατολικά της χώρας στην περιοχή Haut-Rhin από το 2025. Το παιδί ήταν αδυνατισμένο και είχε χάσει την ικανότητα να περπατάει.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από τηλεφώνημα ενός γείτονα, ο οποίος ανέφερε «φωνές παιδιών» που έρχονταν από ένα αυτοκίνητο σε ένα χωριό κοντά στα ελβετικά και γερμανικά σύνορα. Μετά από έλεγχο, η αστυνομία βρήκε ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση μέσα στο βαν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αγόρι βρέθηκε γυμνό, σκεπασμένο με μια κουβέρτα, περιτριγυρισμένο από σκουπίδια και ανθυγιεινές συνθήκες. Ήταν σοβαρά αδυνατισμένο και πιθανότατα ανίκανο να κινηθεί ανεξάρτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω παρατεταμένης ακινησίας.

Ο πατέρας του παιδιού είναι ύποπτος για απαγωγή και παράνομη κράτηση. Ισχυρίζεται ότι ενήργησε με αυτόν τον τρόπο για να αποτρέψει την εισαγωγή του αγοριού σε ψυχιατρική κλινική. Η σύντροφος του άνδρα βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο που βρισκόταν σε κίνδυνο.