Γιάνης Βαρουφάκης: Χόρεψε στη Μόσχα το techno κομμάτι με το όνομά του – Δείτε το viral video

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε… viral χορεύοντας techno κομμάτι με το όνομά του.

  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+ και χόρεψε σε techno κομμάτι που φέρει το όνομά του.
  • Το κομμάτι δημιούργησε ο Ρώσος DJ Sasha Melior και έχει γίνει viral στη ρωσική μουσική σκηνή, κυρίως ανάμεσα σε νεαρές ηλικίες.
  • Το τραγούδι επαναλαμβάνει ρυθμικά το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης» και έχει αποκτήσει αυξανόμενη δημοτικότητα από την κυκλοφορία του στις 20 Μαρτίου.
  • Η επιτυχία του κομματιού συνδέεται με την αναβίωση της techno αισθητικής της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000 στη σύγχρονη ρωσική μουσική σκηνή.
  • Πολλοί ακροατές πιθανώς δεν γνωρίζουν το πολιτικό πρόσωπο πίσω από το όνομα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη δημοτικότητα του τραγουδιού.
Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+. Ωστόσο, η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στο πολιτικό σκέλος, καθώς συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή που γρήγορα τράβηξε την προσοχή.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας του ΜέΡΑ25 εμφανίστηκε να χορεύει υπό τους ήχους ενός techno κομματιού που φέρει το όνομά του, το οποίο έχει γνωρίσει ιδιαίτερη απήχηση στη ρωσική μουσική σκηνή, κυρίως στις νεαρές ηλικίες

Το κομμάτι, δημιουργία του Ρώσου DJ Sasha Melior, επαναλαμβάνει ρυθμικά το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης» και έχει εξελιχθεί σε viral φαινόμενο στα clubs της χώρας. Σύμφωνα με παρατηρητές, αρκετοί από όσους το ακούν ενδέχεται να μην γνωρίζουν το πολιτικό πρόσωπο πίσω από το όνομα, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τη δημοτικότητά του.

Το τραγούδι άρχισε να διαδίδεται ευρέως μετά τη δημοσίευσή του στις 20 Μαρτίου και έκτοτε καταγράφει αυξανόμενη δυναμική, φτάνοντας να θεωρείται από ορισμένους ακόμη και «ύμνος» της clubbing κουλτούρας στη Ρωσία.

Μουσικοί αναλυτές συνδέουν την επιτυχία του με μια ευρύτερη αναβίωση της techno αισθητικής της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, που φαίνεται να επανέρχεται δυναμικά στη σύγχρονη σκηνή.

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

04:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας» – Ανακούφιση στη NASA μετά το 40λεπτο «σιωπής» του Orion

03:12LIFESTYLE

Γιάνης Βαρουφάκης: Χόρεψε στη Μόσχα το techno κομμάτι με το όνομά του – Δείτε το viral video

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο Al Jubail – Φωτιά στο μεγαλύτερο βιομηχανικό και ενεργειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

54η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 15 Αμερικανοί τρσυματίστηκαν από επίθεση drone στην αεροπορική βάση Ali al-Salem

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νταγκεστάν

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street παρά τις νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν

00:24ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Την Τρίτη η ψηφοφορία στο ΣΑ του σχεδίου του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πενταπλασιασμός Τούρκων τουριστών στα ελληνικά νησιά - Παράταση στο πρόγραμμα βίζας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σοβαρό τροχαίο στη σήραγγα Παναγοπούλας, στην Ολυμπία Οδό

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τα καλύτερα χωριά για να επισκεφτείς το Πάσχα σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

23:16LIFESTYLE

Το outfit της πριγκίπισσας Σαρλότ το Πάσχα ήταν πολλά περισσότερα από μία καλοντυμένη εμφάνιση

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου με τον Ιησού και το Πάσχα

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τρέλα» στους φιλάθλους της, εξάντλησαν τα εισιτήρια για το ματς με Ολυμπιακό

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά σε σχολείο

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Βουτιά» για αυτοκίνητο στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

03:12LIFESTYLE

Γιάνης Βαρουφάκης: Χόρεψε στη Μόσχα το techno κομμάτι με το όνομά του – Δείτε το viral video

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας έκανε μία μικρή εξυπηρέτηση και επιβραβεύτηκε με… φιλοδώρημα 70.000 δολαρίων

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στο τελεσίγραφο στο Ιράν - «Έχουν έως αύριο και μετά Λίθινη Εποχή»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

21:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι αστροναύτες του Artemis ΙΙ ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Απειλεί ο Τραμπ ότι μέσα σε 4 ώρες θα ισοπεδώσει το Ιράν - Για μεγάλο αριθμό χτυπημάτων στα διάρκεια της νύχτας, μίλησε ο Χέγκσεθ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο Al Jubail – Φωτιά στο μεγαλύτερο βιομηχανικό και ενεργειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας» – Ανακούφιση στη NASA μετά το 40λεπτο «σιωπής» του Orion

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ