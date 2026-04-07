Γιάνης Βαρουφάκης: Χόρεψε στη Μόσχα το techno κομμάτι με το όνομά του – Δείτε το viral video

Snapshot Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+ και χόρεψε σε techno κομμάτι που φέρει το όνομά του.

Το κομμάτι δημιούργησε ο Ρώσος DJ Sasha Melior και έχει γίνει viral στη ρωσική μουσική σκηνή, κυρίως ανάμεσα σε νεαρές ηλικίες.

Το τραγούδι επαναλαμβάνει ρυθμικά το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης» και έχει αποκτήσει αυξανόμενη δημοτικότητα από την κυκλοφορία του στις 20 Μαρτίου.

Η επιτυχία του κομματιού συνδέεται με την αναβίωση της techno αισθητικής της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000 στη σύγχρονη ρωσική μουσική σκηνή.

Πολλοί ακροατές πιθανώς δεν γνωρίζουν το πολιτικό πρόσωπο πίσω από το όνομα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη δημοτικότητα του τραγουδιού. Snapshot powered by AI

Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+. Ωστόσο, η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στο πολιτικό σκέλος, καθώς συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή που γρήγορα τράβηξε την προσοχή.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας του ΜέΡΑ25 εμφανίστηκε να χορεύει υπό τους ήχους ενός techno κομματιού που φέρει το όνομά του, το οποίο έχει γνωρίσει ιδιαίτερη απήχηση στη ρωσική μουσική σκηνή, κυρίως στις νεαρές ηλικίες

Guess it was always going to happen… Yanis Varoufakis dancing at a conference in Moscow to the viral techno track about himself, made by Russian DJ Sasha Melior. https://t.co/GEsAbFGz2d pic.twitter.com/92OUDPjLHW

Το κομμάτι, δημιουργία του Ρώσου DJ Sasha Melior, επαναλαμβάνει ρυθμικά το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης» και έχει εξελιχθεί σε viral φαινόμενο στα clubs της χώρας. Σύμφωνα με παρατηρητές, αρκετοί από όσους το ακούν ενδέχεται να μην γνωρίζουν το πολιτικό πρόσωπο πίσω από το όνομα, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τη δημοτικότητά του.

Το τραγούδι άρχισε να διαδίδεται ευρέως μετά τη δημοσίευσή του στις 20 Μαρτίου και έκτοτε καταγράφει αυξανόμενη δυναμική, φτάνοντας να θεωρείται από ορισμένους ακόμη και «ύμνος» της clubbing κουλτούρας στη Ρωσία.

Μουσικοί αναλυτές συνδέουν την επιτυχία του με μια ευρύτερη αναβίωση της techno αισθητικής της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, που φαίνεται να επανέρχεται δυναμικά στη σύγχρονη σκηνή.