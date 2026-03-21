Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

Ένα απρόσμενο μουσικό trend κάνει τον γύρο των κλαμπστη Ρωσία, με ένα techno κομμάτι που επαναλαμβάνει αποκλειστικά δύο λέξεις, Γιάνης Βαρουφάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Brian McDonald στο X, το track δημιουργήθηκε από DJ στη Μόσχα και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στη νεότερη γενιά των clubbers.

Ένα beat, δύο λέξεις και μία viral επιτυχία

Το κομμάτι δεν περιλαμβάνει στίχους με την παραδοσιακή έννοια. Αντίθετα, βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο ρυθμικό μοτίβο, πάνω στο οποίο «χτίζεται» συνεχώς το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης».

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia's clubland.



Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026

Αυτό που φαίνεται να κερδίζει το κοινό είναι καθαρά ο ήχος και το ρυθμικό «δέσιμο» του ονόματος με το beat - ένα στοιχείο που, σύμφωνα με παρατηρητές, θυμίζει την αισθητική της techno σκηνής των late '90s και early 2000s.

Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ποιος είναι

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι πως, όπως σημειώνεται, πολλοί από όσους ακούν και χορεύουν το κομμάτι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.

Για τους περισσότερους, το όνομα λειτουργεί απλώς σαν «ήχος» που ταιριάζει με τη μουσική, χωρίς πολιτική ή άλλη αναφορά.

economista na Valve, ministro da finanças grego no auge da crise, a ser julgado 30 anos depois por tomar ecstasy num concerto da Kylie Minogue, e agora uma faixa techno nas discotecas russas



o Varoufakis é bué cenas https://t.co/NLMBriFpgp — virgo's groove ? (@kimjisoothought) March 20, 2026

