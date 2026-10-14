Κόνι Μεταξά: Αντιδρά στα σχόλια για την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή

Η τραγουδίστρια υπερασπίστηκε τον πατέρα της μετά τα σχόλια που προκάλεσε βίντεό του στα social media, εξηγώντας γιατί αντέδρασε έντονα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κόνι Μεταξά: Αντιδρά στα σχόλια για την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή
LIFESTYLE
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  • Η Κόνι Μεταξά υπερασπίστηκε τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, μετά τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του στα social media.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε πως ο πατέρας της δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν ούτε έχει κάνει αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό του.
  • Η αρχική αντίδραση του κοινού προκλήθηκε από βίντεο του Λευτέρη Πανταζή στο Instagram, όπου η εμφάνισή του φάνηκε αλλαγμένη λόγω φίλτρου που ενεργοποιήθηκε κατά λάθος.
  • Ο ίδιος ο Λευτέρης Πανταζής διέψευσε τις φήμες για αισθητικές παρεμβάσεις και εξήγησε πως δεν έκανε καμία αλλαγή στην εικόνα του.
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Τη δική της απάντηση σε όσους σχολίασαν αρνητικά την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή έδωσε η Κόνι Μεταξά, εκφράζοντας την ενόχλησή της για όσα γράφτηκαν για τον πατέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, υπερασπιζόμενη τον Λευτέρη Πανταζή και τονίζοντας πως δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν, ούτε έχει κάνει κάποια αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό του.

Η Κόνι Μεταξά δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα επικριτικά σχόλια, λέγοντας ακόμη: «Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι».

Τι συνέβη με την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τις επαγγελματικές του εμφανίσεις. Η εικόνα του, ωστόσο, προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς χρήστες, οι οποίοι σχολίασαν την όψη του προσώπου του και αναρωτήθηκαν αν είχε προχωρήσει σε κάποια αισθητική επέμβαση.

Τα σχόλια που ακολούθησαν οδήγησαν τον τραγουδιστή να επανέλθει με νέα ανάρτηση, δίνοντας τη δική του εξήγηση για την αλλαγμένη εικόνα του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν είχε κάνει κάποια παρέμβαση στην εμφάνισή του, αποδίδοντας το αποτέλεσμα σε φίλτρο που ενεργοποιήθηκε κατά λάθος.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου», ανέφερε με χιούμορ, θέλοντας να βάλει τέλος στα σχόλια.

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