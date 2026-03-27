Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

Όσα πρέπει να ξέρετε για την αίτηση για το fuel pass – Αναλυτικές οδηγίες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από πρατήριο βενζίνης

Τα βήματα για να κάνετε αίτηση για την επιδότηση καυσίμων fuel pass 2026, περιγράφει αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στην ΠΝΠ, οι δικαιούχοι, αφού πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 για τον έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί), θα πρέπει να κάνουν τα εξής πέντε βήματα για να λάβουν την ενίσχυση.

  1. Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια: Πριν οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.
    Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ. Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.
  2. Είσοδος στο gov.gr: Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξη: Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του:
    Διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.
    Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης: Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).
  4. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων: Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.
    Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.
  5. Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα: Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS. Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ , ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Το ποσό της επιδότησης για ηπειρωτική χώρα και για νησιά

Η επιδότηση αφορά στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

Εξήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων), με κύρια κατοικία:

  • στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,
  • στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής
  • στα νησιά των Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου
  • στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
  • στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
  • στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται στα πενήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων).

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τριάντα πέντε ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία:

  • στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  • στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
  • στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τριάντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

