Fuel pass 2026: Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Ο λόγος που η κυβέρνηση επιδοτεί διπλά τους κατόχους πετρελαιοκίνητων οχημάτων

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Fuel pass 2026: Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Την ερχόμενη εβδομάδα (στις αρχές Απριλίου δηλαδή), αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass 2026 για την επιδότηση καυσίμων, μετακινήσεων με μέσα μεταφοράς και ταξί, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τους μεγάλους κερδισμένους να είναι οι κάτοχοι αυτοκινήτων diesel.

Fuel pass 2026: Γιατί οι κάτοχοι diesel αυτοκινήτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Και αυτό γιατί όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, οι κάτοχοι diesel αυτοκινήτων ωφελούνται τόσο από την επιδότηση του fuel pass, όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, διπλή αυτή ενίσχυση αποτελεί βασικό στοιχείο του μέτρου, καθώς δίνεται έμφαση στο diesel λόγω της αυξημένης χρήσης του στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και των μεγαλύτερων αυξήσεων που έχει καταγράψει σε σχέση με τη βενζίνη.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω του vouchers.gov.gr, με τη διαδικασία να είναι απλή. Ειδικότερα:

  • Με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ τους.
  • Στη συνέχεια θα επιλέγουν το όχημα για το οποίο επιθυμούν την ενίσχυση.
  • Έπειτα, θα επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο.
  • Στη συνέχεια οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν με ποιον τρόπο θα λάβουν την ενίσχυση: Είτε με έκδοση ψηφιακής κάρτας (που συνεπάγεται μεγαλύτερο ποσό επιδότησης), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει είτε να είναι ιδιοκτήτης, είτε να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, είτε να έχει συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Σημειώνεται πως κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Προϋπόθεση είναι το όχημα να κυκλοφορεί, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Δικαιούχοι και ποσά επιδότησης

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Τσάπαλος στο ertnews, για τους άγαμους το όριο ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ, για τα ζευγάρια έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις. «Η διεύρυνση των κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη της πλειονότητας των νοικοκυριών στο μέτρο», είπε.

Ως προς τα ποσά της επιδότησης, οι δικαιούχοι κάτοχοι αυτοκινήτου μπορούν να λάβουν 50 ευρώ ενίσχυση με έκδοση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 50 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ιδιοκτήτες μηχανής στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 30 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 30 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

