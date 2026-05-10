Έλλειψη μαγνησίου: 5 σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπο και τα μάτια σας

Η έλλειψη μαγνησίου δεν εκδηλώνεται πάντα με σαφή συμπτώματα.

Έλλειψη μαγνησίου: 5 σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπο και τα μάτια σας
Επειδή το μαγνήσιο βοηθά στη ρύθμιση των νεύρων, των μυών, του ύπνου, της φλεγμονής και της λειτουργίας του δέρματος, τα χαμηλά επίπεδα μπορεί μερικές φορές να εμφανιστούν γύρω από τα μάτια και το πρόσωπο πριν καν τα συνδέσουμε όλα αυτά με τη διατροφή.

Γιατί το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να επηρεάσει το πρόσωπο και τα μάτια;

Το μαγνήσιο υποστηρίζει την κανονική μυϊκή συστολή, τη νευρική σηματοδότηση και την ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Όταν τα επίπεδα πέφτουν, τα νεύρα και οι μύες μπορεί να γίνουν πιο αντιδραστικά. Γι' αυτό ορισμένα σημάδια ανεπάρκειας μπορεί να εμφανιστούν ως σπασμοί, ένταση, μυρμήγκιασμα ή αλλαγές που κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται πιο κουρασμένο.

Αυτά τα σημάδια δεν αποτελούν απόδειξη έλλειψης μαγνησίου από μόνα τους. Το άγχος, η έλλειψη ύπνου, οι αλλεργίες, η αφυδάτωση, η καφεΐνη, η καταπόνηση των ματιών και οι ιατρικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Αλλά εάν εμφανιστούν πολλά συμπτώματα μαζί, τότε είναι πιθανή η ανεπάρκεια μαγνησίου στον οργανισμό.

1. Τρεμόπαιγμα των ματιών

Ένας βλεφαρόσπασμός είναι ένα από τα πιο αισθητά πιθανά σημάδια. Μπορεί να αισθάνεται σαν ένα μικρό τρεμόπαιγμα κάτω ή πάνω από το μάτι και μπορεί να γίνει πιο εμφανές κατά τη διάρκεια άγχους, κόπωσης ή μεγάλης πρόσληψης καφεΐνης.

Το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να συμβάλει, επειδή το μέταλλο βοηθά στον έλεγχο της μυϊκής και νευρικής δραστηριότητας. Ωστόσο, οι περισσότερες συσπάσεις των βλεφάρων είναι ακίνδυνες και προσωρινές. Εάν οι συσπάσεις επιμένουν, εξαπλώνονται σε άλλους μύες του προσώπου ή επηρεάζουν την όραση, τότε θα πρέπει να αξιολογηθούν ιατρικά.

2. Μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στο πρόσωπο

Μυρμήγκιασμα γύρω από τα χείλη, τα μάγουλα ή το πρόσωπο μπορεί να συμβεί όταν επηρεάζεται η νευρική σηματοδότηση. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να συμβάλει σε μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα, ειδικά όταν γίνεται πιο σοβαρή ή εμφανίζεται παράλληλα με άλλα προβλήματα ηλεκτρολυτών.

Αυτό το σύμπτωμα δεν πρέπει να αγνοείται. Το μούδιασμα στο πρόσωπο μπορεί επίσης να συνδεθεί με ημικρανία, νευρικό ερεθισμό, διαβήτη, ανεπάρκειες βιταμινών ή νευρολογικές παθήσεις. Το ξαφνικό μονόπλευρο μούδιασμα, αδυναμία, προβλήματα ομιλίας ή πτώση του προσώπου απαιτεί επείγουσα ιατρική φροντίδα.

3. Ένταση/συμπίεση της σιαγόνας ή σφίξιμο των μυών του προσώπου

Μερικά άτομα με χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να παρατηρήσουν μυϊκό σφίξιμο, σφίξιμο της γνάθου ή ένταση στο πρόσωπο. Το μαγνήσιο βοηθά τους μύες να χαλαρώσουν μετά τη συστολή, επομένως τα χαμηλά επίπεδα μπορεί να κάνουν πιο πιθανές τις κράμπες ή τους σπασμούς.

Ο πόνος στη γνάθο μπορεί επίσης να προέρχεται από τρίξιμο των δοντιών, άγχος, προβλήματα κροταφογναθικής άρθρωσης ή οδοντικά προβλήματα. Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει μόνο εάν η ανεπάρκεια είναι μέρος του προβλήματος.

4. Μαύροι κύκλοι ή κουρασμένα μάτια

Οι μαύροι κύκλοι δεν αποτελούν κλασικό διαγνωστικό σημάδι έλλειψης μαγνησίου, αλλά το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να συμβάλλει έμμεσα σε αυτό. Ο κακός ύπνος, το στρες και η φλεγμονή μπορούν να κάνουν τις «σκιές» κάτω από τα μάτια πιο αισθητές, και το μαγνήσιο παίζει ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου και στην ισορροπία του νευρικού συστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι το μαγνήσιο μπορεί να είναι το ένα κομμάτι του παζλ, όχι ολόκληρη η εξήγηση. Η γενετική, το λεπτό δέρμα, τυχόν αλλεργίες, η μελάγχρωση και η γήρανση είναι συχνά πιο άμεσες αιτίες των μαύρων κύκλων.

5. Ξηρό, ερεθισμένο ή θαμπό δέρμα

Το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να επηρεάσει την υγεία του δέρματος έμμεσα μέσω φλεγμονής, ισορροπίας υγρών (ενυδάτωση) και υπολειτουργικού δερματικού φραγμού. Μερικοί μπορεί να παρατηρήσουν ξηρότητα, ερεθισμό ή μια πιο κουρασμένη εμφάνιση προσώπου.

Ωστόσο, το ξηρό δέρμα του προσώπου είναι πολύ συνηθισμένο και συχνά προέρχεται από καιρικές συνθήκες, σκληρά καθαριστικά, έκζεμα, αλλεργίες ή υπερβολική χρήση ενεργών προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας. Η έλλειψη μαγνησίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κυρίως όταν εμφανίζονται αλλαγές στο δέρμα μαζί με μυϊκές κράμπες, κόπωση, αδυναμία ή μυρμήγκιασμα.

Πώς μπορείτε να διορθώσετε το χαμηλό μαγνήσιο

Το ασφαλέστερο πρώτο βήμα είναι η διατροφή. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο περιλαμβάνουν φυλλώδη λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως και μαύρη σοκολάτα. Τα συμπληρώματα μπορεί να βοηθήσουν όταν η πρόσληψη είναι χαμηλή ή επιβεβαιωθεί η σχετική ανεπάρκεια, αλλά οι υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν διάρροια και μπορεί να μην είναι ασφαλείς για άτομα με νεφρική νόσο.

Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να συστήσει εξετάσεις αίματος και να επανεξετάσει τυχόν φάρμακα που παίρνετε, την κατανάλωση αλκοόλ, τις πεπτικές διαταραχές ή τον διαβήτη, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα μαγνησίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο γρήγορα βελτιώνονται τα συμπτώματα μετά την αύξηση του μαγνησίου;

Τα ήπια συμπτώματα μπορεί να βελτιωθούν μέσα σε ημέρες έως εβδομάδες εάν η χαμηλή πρόσληψη ήταν η αιτία, αλλά τα επίμονα συμπτώματα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Μπορεί η υπερβολική ποσότητα μαγνησίου να είναι εξίσου επιβλαβής;

Ναι. Η περίσσεια μαγνησίου από συμπληρώματα ή καθαρτικά μπορεί να προκαλέσει διάρροια, υπόταση, αδυναμία και, σε σοβαρές περιπτώσεις, προβλήματα καρδιακού ρυθμού.

Συμπέρασμα

Η ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί μερικές φορές να εκδηλωθεί μέσω σπασμών στα μάτια, μυρμηγκιάσματος στο πρόσωπο, έντασης στο σαγόνι, κουρασμένων ματιών ή ξηρού δέρματος στο πρόσωπο. Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα, για να διαγνωστεί η ανεπάρκεια μόνο από την εμφάνιση προσώπου και ματιών.

Εάν επιμένουν ή εμφανίζονται με κόπωση, κράμπες, αδυναμία ή μούδιασμα, ο έλεγχος της κατάστασης του μαγνησίου και η βελτίωση της διαιτητικής πρόσληψης μπορεί να είναι ένα λογικό επόμενο βήμα.

Πηγές:
health.com
nih.gov
clevelandclinic.org
healthdirect.gov.au

