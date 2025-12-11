Το Seltos είναι το νέο SUV της Kia στην Ευρώπη
Η Kia φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Seltos, ένα καινούργιο SUV με υβριδική τεχνολογία και σχεδιαστική ταυτότητα που παραπέμπει στα πιο σύγχρονα ηλεκτρικά της μοντέλα.
Με μήκος 4,43 μέτρα τοποθετείται ανάμεσα στο Stonic και το Sportage, όντας ταυτόχρονα ελαφρώς μεγαλύτερο από το Niro, με το οποίο μοιράζεται μεγάλο μέρος των μηχανικών του μερών.
