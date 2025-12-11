Αυτή είναι η γιάφκα της Καλλιθέας - Τα ευρήματα που εντόπισε το Εκβιαστών στο χώρο

Το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Αυτή είναι η γιάφκα της Καλλιθέας - Τα ευρήματα που εντόπισε το Εκβιαστών στο χώρο
Σημαντικό πλήγμα σε σκληρή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο σε εμπρησμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, κλοπές και διακεκριμένες παραβάσεις του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, κατάφερε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε Αττική, Κρήτη και Κατάστημα Κράτησης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν γιάφκα της αποκαλούμενης Greek Mafia στην Καλλιθέα, όπου βρέθηκε βαρύς οπλισμός, τεχνικός εξοπλισμός παρακολούθησης και ναρκωτικά.

Η γιάφκα άνηκε στον «Δήμο», το «πιστόλι της Greek Mafia. Πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας , γνωστό στους κύκλους της νύχτας ως "Δήμος". Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με την αστυνομία είχε αναλάβει να δολοφονήσει, τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια τον Γιάννη Λάλα. Ο 42χρονος γλίτωσε γιατί επέβαινε σε θωρακισμένο αυτοκίνητο. Τελικά, εκτελέστηκε από άλλη ομάδα πληρωμένων δολοφόνων αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Tο τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε σπίτι - γιάφκα στην Καλλιθέα. Το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή Τμημάτων Εκβιαστών, Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και Δίωξης Εγκλημάτων Τρικάλων.
Συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, ενώ τρία ακόμη άτομα ταυτοποιήθηκαν, ανάμεσά τους και κρατούμενος σε Κατάστημα Κράτησης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται κατηγορίες για:
• Εγκληματική οργάνωση
• Απόπειρα ανθρωποκτονίας
• Εμπρησμό
• Κλοπή
• Πλαστογραφία
• Ναρκωτικά
• Διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία
• Βία κατά υπαλλήλων

Οι έρευνες αποκάλυψαν πως από τον Φεβρουάριο του 2025 τα μέλη δρούσαν οργανωμένα, με ρόλους, σχέδιο και τεχνικά μέσα παρακολούθησης, με σκοπό τη διάπραξη βαριών εγκλημάτων.

