Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Οι 8 παίκτες που δεν υπολογίζει ο Μπενίτεθ και η πιθανή ενδεκάδα

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Με 8 απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στο κρίσιμο ματς για το Europa League.

Την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα του Europa League έχει το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 22:00, Cosmote Sport 5 HD και ANT1) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» στη διοργάνωση, απέναντι στους Τσέχους που έχουν επίσης 9 βαθμούς, αλλά καλύτερο συντελεστή τερμάτων.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αλλά το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι να δει τους παίκτες του να ξεπερνούν τις δύο σερί κακές εμφανίσεις με ΑΕΚ και ΑΕΛ.

Ο Ισπανός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει σε 8 παίκτες συνολικά, καθώς εκτός από τους τρεις τραυματίες Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Γιώργο Κυριακόπουλο, υπάρχουν και πέντε παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Και οι οι 4 εκ των οποίων υπολογίζονται στο rotation του Μπενίτεθ. Πρόκειται για τους Σίριλ Ντέσερς, Τιν Γεντβάι, Ντάνιελ Μαντσίνι, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Γιώργο Νίκα.

Η πιθανή ενδεκάδα

Με αυτά τα δεδομένα, το πιθανότερο σενάριο είναι να πάει σε μια λογική Στουρμ Γκρατς. Με τριάδα στην άμυνα για να διαφυλάξει καλύτερα και τα προβλήματα στα χαφ, αλλά και στο αριστερό άκρο όπου δεν υπάρχει μπακ ουσιαστικά. Λόγω της απουσίας του Κυριακόπουλου και της κακής κατάστασης του Μλαντένοβιτς.

Κάτω απ’ τα δοκάρια αναμένεται να είναι ο Λαφόν. Στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά. Δεξιά όλη την πλευρά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Ζαρουρί. Τσιριβέγια με Μπακασέτα στον άξονα, με τους Τετέ-Τζούρισιτς σε πιο δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Στην περίπτωση που προτιμηθεί ένας εκ των Σιώπη ή Τσέριν δίπλα στον Τσιριβέγια, ο Μπακασέτας ίσως να ανέβει ψηλότερα και να μείνει εκτός ένας εκ των Τετέ ή Τζούρισιτς.

