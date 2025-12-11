Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: 35χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από ξυλοκοπτικό εργαλείο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12) στις Γούβες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 35χρονος άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπο από ξυλοκοπτικό εργαλείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα τραύματα του 35χρονου φαίνεται να είναι σοβαρά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Διαβάστε επίσης