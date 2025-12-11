Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής τραυμάτισε και εγκατέλειψε 25χρονη

Μία 25χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα μετά από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παρότι η ίδια γλίτωσε σοβαρότερα τραύματα, ο σκύλος σκοτώθηκε, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 στις Γούρνες, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με τη νεαρή γυναίκα που είχε βγει για βόλτα με τον σκύλο της.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή και η 25χρονη, που ζει μόνιμα στην Κρήτη, βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα με τραύματα, ενώ ο σκύλος της τραυματίστηκε θανάσιμα επιτόπου.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και διαφεύγοντας χωρίς να σταματήσει για βοήθεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη 25χρονη στο νοσοκομείο του Ηρακλείου προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της κρίνεται σταθερή, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας της.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες, εξετάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.