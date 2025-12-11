ΗΠΑ: Υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ έκαναν διαγωνισμό έλξεων σε αεροδρόμιο

Σε διαγωνισμό...γυμναστικής μεταξύ του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι μετατράπηκε μια συνέντευξη Τύπου για την υγεία και την ευεξία των επιβατών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε καθώς ο Ντάφι ανακοίνωνε μια σειρά από μέτρα φιλικά προς την οικογένεια στα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γυμναστικής.

Ο Σον Ντάφι ανακοίνωσε επιχορήγηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να γίνουν τα αεροδρόμια πιο ευχάριστα, αλλά τελικά η είδηση που έγινε viral ήταν η μονομαχία του με τον 71χρονο RFK Jr. Σε κάποια στιγμή το πρόσωπό του υπουργού Υγείας παραμορφώθηκε από την υπερπροσπάθεια καθώς τράβηξε το τρεμάμενο σώμα του προς τη μεταλλική ράβδο για μια τελευταία έλξη. Αυτή ήταν μια από τις πιο παράξενες στιγμές σε μια αρκετά παράξενη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον από την κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη Δευτέρα (8/12)

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δεν προσέφερε καμία λύση για την συνεχιζόμενη έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, κανένα σχέδιο για τη μείωση του υψηλού κόστους των τροφίμων στα αεροδρόμια και καμία ενημέρωση σχετικά με την πρόταση της εποχής Μπάιντεν να απαγορευτεί στις αεροπορικές εταιρείες να χρεώνουν στις οικογένειες επιπλέον τέλη απλώς και μόνο για να κάθονται μαζί, σχολίασαν οι επικριτές. Ωστόσο, ανακοίνωσε επιχορήγηση 1 δισ δολαρίων σε νέες ιδέες για να γίνουν τα αεροπορικά ταξίδια πιο υγιεινά και ευχάριστα, προτού παρουσιάσει μια «στρατιά» από φιλικούς influencer και επιχειρηματίες για να μιλήσουν για τα προσωπικά τους χόμπι.

«Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μικρούς χώρους για τους Αμερικανούς στα αεροδρόμια για να κάνουν μίνι προπονήσεις; Ίσως μερικούς διαδρόμους για όσους θέλουν να περπατήσουν κοντά στην πύλη τους... ίσως μερικά ποδήλατα γυμναστικής;» ρώτησε ο πωλητής συμπληρωμάτων διατροφής Πολ Σαλαντίνο . Η συντηρητική podcaster Iσαμπέλ Μπράουν επέκρινε με τη σειρά της την κατάσταση των χώρων θηλασμού στα αεροδρόμια της Αμερικής και πρότεινε ότι οι καλύτερες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να «ενθαρρύνουν τις νέες γυναίκες να αγκαλιάσουν την ομορφιά της μητρότητας» και να αυξήσουν τα ποσοστά γεννήσεων.

Ο Κένεντι μίλησε με λυρικό τρόπο για τις θρεπτικές ιδιότητες του «στήθους μιας μητέρας» και κατακεραύνωσε τα ανθυγιεινά τρόφιμα του αεροδρομίου, και στη συνέχεια νίκησε εύκολα την Ντάφι σε έναν διαγωνισμό έλξεων μπροστά σε δημοσιογράφους.

«Δεκατέσσερις, δεκαπέντε — ουάου ρε φίλε, θα σε νικήσει!» αναφώνησε ένας περαστικός καθώς ο 71χρονος έκανε γρήγορα έλξεις φορώντας το πουκάμισό του και τη διάσημη στενή γραβάτα του, σταματώντας τελικά στα 20. «Υγεία και Ανθρωπιστικές Υπηρεσίες! Αυτό κάνουν. Απλώς κάνουν ασκήσεις όλη μέρα», είπε με χιούμορ ο Ντάφι, ο οποίος κατάφερε μόλις 10 έλξεις.

Ο Ντάφι, πρώην σταρ των ριάλιτι και παρουσιαστής του Fox, που διορίστηκε από τον Τραμπ τον Ιανουάριο , είχε μια δύσκολη χρονιά, καθώς τα αεροδρόμια των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και άλλες κρίσεις - ειδικά κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης.

Τον περασμένο μήνα ξεκίνησε μια νέα εκστρατείαγια να «αποκαταστήσει την ευγένεια και την τάξη στα αεροπορικά ταξίδια», ζητώντας από τους επιβάτες να βοηθούν ο ένας τον άλλον περισσότερο, να κάνουν λιγότερες εμφανίσεις και να «ντύνονται λίγο καλύτερα», ωθώντας ορισμένους επιβάτες να επιδείξουν τις πιτζάμες τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας .

Trump Cabinet officials Sean P. Duffy and Robert F. Kennedy Jr. did pull-ups and introduced the $1 billion “Make Travel Family Friendly Again” initiative.



The federal funding will be used to improve the passenger experience at airports. https://t.co/JyOY812rnE pic.twitter.com/M9AGIoPXQG — The Washington Post (@washingtonpost) December 9, 2025

Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, δήλωσε ότι οι επιχορηγήσεις ήταν «αρκετά ανοιχτές» για να προτείνουν ιδέες τα αεροδρόμια. «Ίσως να είναι, "Θέλω να επεκτείνω τους χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά". "Θέλω επιπλέον καμπίνες θηλασμού για θηλάζουσες μητέρες"», είπε. «Ίσως θέλω έναν χώρο γυμναστικής όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν μερικές έλξεις ή μερικές ασκήσεις step ups στο αεροδρόμιο. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε.»

Όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε κάτι για το υψηλό κόστος των τροφίμων στο αεροδρόμιο, ο Ντάφι απάντησε: «Είναι ενδιαφέρον. Είναι η ζήτηση και η προσφορά της αγοράς... οπότε δεν έχω κάποιο σχέδιο για τη μείωση του κόστους. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να προσφέρω πιο υγιεινές επιλογές στους ανθρώπους».

