Αυτό το Mazda MX-5 έχει μεταμορφωθεί με επιτυχία σε… Aston Martin

Του Γιάννη Σκουφή

Το Mazda MX-5 αποτελεί τη βάση για πολλές μετατροπές και σε αυτήν που παρουσιάζουμε θυμίζει έντονα μια Aston Martin άλλης εποχής. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, αλλά και αποκαλυπτικό για το πόσο ευέλικτη μπορεί να γίνει η πλατφόρμα του εμβληματικού ρόουντστερ.

Για να προκύψει ένα MX-5 του 2007 ανακατασκευάστηκε εκτενώς από την εταιρεία Simpson Design στις ΗΠΑ. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως έχουν διατηρηθεί το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του αμαξώματος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως.

Η αισθητική κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: κλασικό βρετανικό grand tourer. Το εμπρός μέρος διαθέτει μακρύ καπό με εισαγωγή αέρα, φαρδιά μάσκα με μεταλλικό πλέγμα και φτερά με αεραγωγούς, ενώ τα φωτιστικά σώματα έχουν καλυφθεί με διάφανα καλύμματα σε στιλ Zagato. Στο σύνολο προστίθενται λεπτομέρειες όπως χειρολαβές από Lancia Flavia, καθώς και σήματα Aston Martin που ενισχύουν τη συνολική αίσθηση.

Το προφίλ ολοκληρώνεται με κλασικές ζάντες τύπου wire 16 ιντσών και αποσπώμενη σκληρή οροφή, βαμμένη στο ίδιο ανοιχτό πράσινο χρώμα με το αμάξωμα.

Στο εσωτερικό η μεταμόρφωση είναι εξίσου έντονη. Τα καθίσματα έχουν επενδυθεί με μπεζ βινύλιο, το ταμπλό και η κονσόλα διαθέτουν επενδύσεις που θυμίζουν ξύλο, ενώ το τιμόνι είναι ξύλινο Nardi και έχει το λογότυπο της βρετανικής εταιρείας. Από το αρχικό αυτοκίνητο έχουν διατηρηθεί στοιχεία όπως ο κλιματισμός και το ηχοσύστημα.

Κάτω από το καπό, πάντως, η πραγματικότητα παραμένει ιαπωνική. Το αυτοκίνητο διατηρεί τον ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο σύνολο των 2.000 κυβικών καθώς και το αυτόματο κιβώτιο.

Ο συνδυασμός των δυναμικών χαρακτηριστικών του MX-5 με το βρετανικό στυλ έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο, με δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, αποδεικνύοντας πως το ρόουντστερ της Mazda κυριολεκτικά ταιριάζει με τα πάντα.