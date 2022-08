Τζόνι Ντεπ: Η αδερφή της Χερντ ξεσπά κατά του MTV - «Αηδιαστικό και ξεκάθαρα απελπισμένο»

Στο MTV επιτέθηκε η αδερφή της Άμπερ Χερντ, Γουίτνεϊ για την απόφασή του να προσκαλέσει τον Τζόνι Ντεπ στα βραβεία «Video Music Awards 2022» στο Νιου Τζέρσεϊ - Μεγάλη νικήτρια των φετινών MTV Video Music Awards αναδείχτηκε για ακόμα μια φορά η Τέιλορ Σουίφτ

Η αδερφή της Άμπερ Χερντ, Γουίτνεϊ επιτέθηκε στο MTV για την απόφασή του να προσκαλέσει τον Τζόνι Ντεπ στα βραβεία.

«@MTV είσαι αηδιαστικό και ξεκάθαρα απελπισμένο! Ελπίζω πραγματικά ότι κανένας από τους ανθρώπους που έκαναν αυτό το κάλεσμα δεν έχει κόρες», έγραψε στο story της, ενώ πρόσθεσε και το hashtag: «Στέκομαι δίπλα στην Άμπερ Χερντ».

O «αστροναύτης» Τζόνι Ντεπ, τα οπίσθια του Damiano David και οι νικητές

Η απονομή των MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, χθες Κυριακή 28 Αυγούστου, χαρίζοντας μερικές αξέχαστες στιγμές στους θεατές.

Μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η 11 δευτερολέπτων εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ ως… αστροναύτης. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο του ηθοποιού τοποθετήθηκε ψηφιακά πάνω σε μια διαστημική στολή, λέγοντας πως είναι και πάλι διαθέσιμος «για γενέθλια, γάμους, αγρυπνίες, πραγματικά ό,τι χρειαστεί. Χρειαζόμουν τη δουλειά». Η χθεσινή εμφάνιση του ηθοποιού, ήταν η πρώτη (έστω και Μetaverse) μετά τη δικαστική νίκη του, απέναντι στην πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Johnny Depp available for birthdays he said. pic.twitter.com/U1TX0Y1bYp — mar (@vaersac) August 29, 2022

Ωστόσο, μια από τις στιγμές που προκάλεσαν σάλο και αντιδράσεις στο Twitter, ήταν η εκκεντρική εμφάνιση του Damiano David των Maneskin ο οποίος έδειξε τα οπίσθιά του στη σκηνή των βραβείων! Πάντως, η αντίδραση της παραγωγής ήταν άμεση, κόβοντας μεγάλο μέρος της εμφάνισης των νικητών της Eurovision.

Σε άλλα νέα, οι Eminem και Snoop Dogg παρουσίασαν το καινούριο της τραγούδι με τίτλο From D 2 the LBC μέσω Metaverse, ενώ η Nicki Minaj αναφέρθηκε στον Michael Jackson, τη Whitney Houston και στα σοβαρά ψυχικά θέματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα αγαπημένα είδωλα του κοινού.

Όσον αφορά το διαγωνιστικό κομμάτι, μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Τέιλορ Σουίφτ η οποία κέρδισε το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς για το All Too Well: The Short Film. Κατά την παραλαβή μάλιστα του βραβείου της, η ποπ σταρ αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ Midnights θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βίντεο του τραγουδιού το έχει σκηνοθετήσει η ίδια η Σουίφτ, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κερδίζει για τρίτη φορά το εν λόγω βραβείο. Η πρώτη φορά ήταν το 2015 για το Bad Blood και η δεύτερη το 2019 για το You Need to Calm Down.

https://www.instagram.com/p/Ch1AfNdIc1a

Δείτε αναλυτικά όλους τους νικητές των MTV Video Music Awards 2022





Βίντεο της χρονιάς

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Bad Bunny

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – Happier Than Ever

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Dove Cameron

Άλμπουμ της χρονιάς

Harry Styles – Harry’s House

Καλύτερο ποπ

Harry Styles – As It Was

Καλύτερο χιπ χοπ

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?



Καλύτερο ροκ

Red Hot Chili Peppers – Black Summer



Καλύτερο alternative

Måneskin – I Wanna Be Your Slave

Καλύτερη συνεργασία

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby



Kαλύτερο λάτιν

Anitta – Envolver

Καλύτερο R&B

The Weeknd – Out of Time

Καλύτερο K-POP

Lisa – Lalisa



Video for Good

Lizzo – About Damn Time



Kαλύτερη Metaverse Εμφάνιση

Blackpink The Virtual | PUBG



Καλύτερη σκηνοθεσία

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλύτερα οπτικά εφέ

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby



Καλύτερη χορογραφία

Doja Cat – Woman



Καλύτερη φωτογραφία

Harry Styles – As It Was

Καλύτερη επεξεργασία

Rosalía – Saoko



Global Icon Award

Red Hot Chili Peppers

Video Vanguard Award

Nicki Minaj

Kαλύτερο μεγάλου μήκους βίντεο

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλύτερο Αrt Direction

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby